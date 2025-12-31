Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (31/12)
ANA MARIA MACHADO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NERY MATHEUS PINTO. Filiação: FELICIANO MACHADO e ETERVINA PEREIRA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE GONCALVES DA CRUZ e ARZELINA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
ANTONIO BENJAMIN TEIXEIRA DE CARVALHO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ALCENIR DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO e CAROLINA COLIM. Sepultamento: CEMITERIO RIO DE UNA – TIJUCAS DO SUL – PR, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
ANTONIO DA SILVA TELES, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JACIRA HONORIO DE ALMEIDA TELES. Filiação: VICENTE DA SILVA TELES e CATARINA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
BENEDITO FLORENTINO, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELZA RIBEIRO FLORENTINO. Filiação: PEDRO FLORENTINO e FRANCISCA ALVES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
CARLOS ALBERTO DE PAULA, 57 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ROSELY APARECIDA RIBEIRO DE PAULA. Filiação: EUFRAZIO DE PAULA e MARIA DA GRACA NASCIMENTO DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
ISABEL CRISTINA GOMES, 45 ano(s). Filiação: JOAO BATISTA GOMES e ROSANGELA MARIA VICELI GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
IVETE PORTELLA, 79 ano(s). Filiação: ALBERTO BIENTINEZI e ALICE BIENTINEZI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 30/12/2025.
JOAO CARLOS MIRANDA, 62 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: SEVERO CORREIA MIRANDA e MARIA DE LOURDES MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
JOAO PENHA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: FLORIPES CARVALHO DOS SANTOS. Filiação: ANTHERO DOS SANTOS ABREU e CONCEICAO MARIA DA PENHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
KEILA DE FATIMA XIMENES, 36 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GERALDO DOS SANTOS XIMENES e MARIOLICE DA SILVA XIMENES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
LEONEL BUBOLA, 76 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: VITORIO BUBOLA e DEOCLECIA VELOSO BUBOLA. Sepultamento: JD ETERNO, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 30/12/2025.
LOURIVAL WAISMMANN SILVEIRA, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FLORINAL RAMOS SILVEIRA e ELOINA WAISMANN SILVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
LUCIANO ALEXANDRE, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NIVALDO ALEXANDRE e TEREZINHA DE JESUS ALEXANDRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
LUIZ CARLOS DE PAULA, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO AMBROSIO DE PAULA e ANA LEMES DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
MARCEIA DE OLIVEIRA GAMA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JODE DE LIMA GAMA. Filiação: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA e INEZ GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
MARIA CLARICE DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: FLORIVAL ELVIDIO DA SILVA e CRISTALIA BASILIO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
MARIA DE AZEVEDO, 62 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: LAUDELINO DE AZEVEDO e IRENE SUMINI DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
MARIA JOSE MIKOSZ, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALBERTO MIKOSZ e HELENA MIKOSZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
MARIA PAES MARQUEZIN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO MARQUEZIN. Filiação: JOSE PAES DA CRUZ e ANTONIA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
MARILENE CERNIKOSKI BUIAR, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMAO BUIAR. Filiação: FRANCISCO CERNIKOSKI e MARGARIDA MOLLETTA CERNIKOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
OSMAR ALVES DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOANA GOMES DAS CHAGAS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
STANISLAVA MODZINSKI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VADISLAVA BIELAK e VADISLAVA BIELAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 30/12/2025.
