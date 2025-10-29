Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (29)
AMELIA DA CRUZ SERAFIM, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CICERO OTAVIO RAMALHO SERAFIM. Filiação: JORGE ROSA DA CRUZ e MARIA SOARES DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ANTONIO SERGIO CABRAL, 60 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: ELISANDRA MACEDO CABRAL. Filiação: ANTONIO PEDRO CABRAL e ADELINNA EVA CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
CECILIA HOFFMANN OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS OLIVEIRA. Filiação: ALBINO HOFFMANN e GENOVEVA GOLINSKI HOFFMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ENEZIL NUNES, 79 ano(s). Filiação: REULIN FERREIRA LOPES e MARIA IZALTINA LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
FRANCISCO CARLOS ROCHA, 69 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: TEREZINHA BUENO DA SILVA ROCHA. Filiação: MARIA GILDA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
JOSE ENIO GUARNIER, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: AURELIO GUARNIER e ANA DOZOLINA CAZINI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
LAUDELINO RODRIGUES DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROMILDA LIMA DE SOUZA. Filiação: INDALECIO RODRIGUES SOBRINHO e ANALIA CAMARGO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA, 64 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO MARIA DE SIQUEIRA e JEANE ROSE DE SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
LUIZA BARBOZA DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVERIO EMILIANO DE SOUZA e ELIDIA BARBOSA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MAICON CESAR SCHLUZAR, 36 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO SCHLUZAR e MARLETE QUADRA SCHLUZAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MARGARIDA DA SILVA PRESTES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IGNACIO CORDEIRO PRESTES. Filiação: JOAO LOURENCO DOS SANTOS e LAURINDA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MARIA DO CARMO SOUZA, 67 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA. Filiação: LOURIVAL RIBEIRO DE SOUZA e DALVA DE SANTANA E SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
MARLI TEREZINHA DA CRUZ, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ILORI CARLOS DA CRUZ. Filiação: EBIRA LUIZ CARDOSO e THEREZA CAVALHEIRO CARDOSO. Sepultamento: CEMITÉRIO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
NOEL ANTONIO DE LIMA, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DALVA MARIA DOS SANTOS LIMA. Filiação: JOAO ANTONIO DE LIMA e OLIVIA GUELBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 29/10/2025.
ORACILIA FATUCH, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBINE FATUCH. Filiação: JOAO AVILA DA SILVA e ALZIRA ANTUNES DA ROSA. Sepultamento: CEMITERIO A DEFINIR, quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ROSA GRADE CASTRO, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: OSCAR DOS SANTOS CASTRO. Filiação: JOSE GRADE e VERONICA GRADE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
TANIA MARA DE PAULA RAMIRO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON DE PAULA RAMIRO. Filiação: NELSON BANAS e IONE FERNANDES BANAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
