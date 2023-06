Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta quarta-feira (28)

Aleidia Antônia da Costa, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pedro de Souza e Lazara Maria de Alvarenga. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Sala Onix /vaticano.

Algacir Delenski, 97 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Delenski e Olivia Delenski. Sepultamento ontem.

Ane Caroline Martins Raia, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio Aparecido Raia e Márcia Aparecida Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Jardim Paranaense.

Ângela Maria Gulin, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gulin e Dejanira Falavinha Gulin. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Aníbal Ribeiro de Lara, 99 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco Elizio de Lara e Anália Ribeiro de Lara. Sepultamento ontem.

Antônia Silva, 79 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Severiano Silva e Amazilia Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Antônio Paulo Cosiaki, 75 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Antônio Cosiaki e Tereza Burda Cosiaki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Araci Pereira Candelore, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Batista Pereira e Lazara Maria Alves. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Arminda Mendes de Oliveira Bader, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mendes de Oliveira e Maria Bazilia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Celso Luiz Ricini, 52 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Silvestro Lodi Ricini e Antônia Sartoretto Ricini. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Clarice Varela, 99 anos. Profissão: secretária. Filiação: Alfredo Luiz Cardoso e Angelica Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Claudeir Siqueira da Silva, 43 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Cláudio Paduin da Silva e Paulina Siqueira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Lamenha Pequena.

Dilma Garcia Transmontano, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclydes Viera Garcia e Paulina Murara Garcia. Sepultamento ontem.

Douglas Caron, 55 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Laurindo Caron e Ruth Caron. Sepultamento ontem.

Eliton Rodrigo Durau, 26 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Carlos Durau e Ana Maria Filia Durau. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de QuitandinhaPR.

Elvira Arcardi Oliveira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Arcardi e Luíza Sacomari. Sepultamento ontem.

Ervino Haupt, 85 anos. Filiação: Walter Haupt e Ignez Haupt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Eugenia Kolenecz, 84 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Estefano Kolenecz e Sofia Decki. Sepultamento ontem.

Eunice Maria Lima Sebrao, 77 anos. Profissão: secretária executiva. Filiação: José Pereira de Lima e Izabel Athanasio Pereira Lima. Sepultamento ontem.

Florinda Brandt, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lindolfo Brandt e Felisberta Almeinda Estraich. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Pentecostal / Deus Amor / Almirante Tamandaré.

Gentil Gilberto Brasil de Bastos, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Benvindo Bastos e Alzira Zen de Bastos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gilberto dos Santos, 84 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Alcides Pereira e Noêmia dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Helga Gruber Back, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Gruber e Irma Gruber. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Hélio Lourenço Bispo, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vitório Lourenço Bispo e Ana Teixeira Bispo. Sepultamento ontem.

Heloisa Vitória Costa da Silva, 6 anos. Filiação: Hamilton Farias da Silva e Maria Izabel Silva Costa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Igreja Deus É Amor ColomboPR.

Isabelle Cristine dos Santos, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz dos Santos e Maria Odete Schwartz Aupt dos Santos. Sepultamento ontem.

Ivan Shamanski, 79 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ivan Shamanski e Nádia Butco. Sepultamento ontem.

João Batista Pereira, 82 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Lázaro Pereira da Cunha e Sebastiana Pereira de Araújo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

João Bento de Souza, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Bento de Souza e Ana Lucinda da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Presbiteriana (Cic).

João Luiz Bientinezi dos Reis, 57 anos. Profissão: auxiliar expedição. Filiação: João José dos Reis e Marilise Bientinezi dos Reis. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

José Virto Raimundo, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Raimundo Filho e Guiomar Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica no CICemitérioCuritiba,PR.

José dos Santos, 50 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: José Pedro dos Santos e Cacilda Lina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júnior Bueno Ferreira, 30 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Odir Ferreira e Rocilde de Jesus Bueno Ferreira. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) Cemitério Municipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Leonir Maria Zanon Eugênio, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fidélis Luiz Zanon e Leontina Barbosa Zanon. Sepultamento ontem.

Liete da Rocha Blume, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Otto Ernesto Blume e Arminda Rocha Blume. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Lory Vicenzi, 98 anos. Profissão: militar. Filiação: Olinda Tomazzoni e Olinda Tomazzoni. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Manoel Francisco Franco, 90 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Jorge Francisco Franco e Ana Ribeiro da Trindade Franco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Marcelo Cordeiro, 50 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Altevir Cordeiro e Teresinha Luciano Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Marcelo José de Oliveira, 92 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Laudelino José de Oliveira e Belarminda Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Benedita de Macedo, 94 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Francisco José de Macedo e Isaura Ferreira Gomes. Sepultamento ontem.

Maria Bernadete Mendes, 81 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Sebastião Mendes e Otília de Jesus Mendes. Sepultamento ontem.

Maria Edivirges Vidal, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alexandre Hyrco e Faustina Alexandre de Góes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Maria Elisabeth Gohr Cardoso, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Gohr e Elisabeth Gohr. Sepultamento ontem.

Maria Lourdes Prado, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio do Prado e Vergínia Nunes Prado. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Maria Romeiro Bruno, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Tomaz Romeiro e Gasparina Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Maria de Lourdes Klosouski, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ribeiro dos Santos e Bernadete Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maristela Sdroievski Cruz, 64 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Almir Cruz e Julieta Sdroievski Crtuz. Sepultamento ontem.

Muriel Ribeiro Eusébio, 37 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sirco Eusébio e Márcia Ribeiro Eusébio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal CambaraPR.

Nirceu Morais, 58 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Abner Morais e Elvira Bonacin Morais. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo de Meorial Luto Curitiba(PR).

Noely Maria de Lourdes Pereira Jorge Brenny, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ayrton Pereira Jorge e Perina Elvira Pereira Jorge. Sepultamento ontem.

Odenel Ireno de Sousa, 58 anos. Profissão: técnico refrigeração. Filiação: Otávio Rafael de Sousa e Maria Borges de Pontes. Sepultamento ontem.

Pascoalina de Moraes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves de Moraes e Noratina Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Pedro Staniski, 92 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: André Staniski e Paulina Staniski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Regina Célia dos Santos, 51 anos. Profissão: manicure. Filiação: Sebastião dos Santos e Claudete de Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosa dos Santos, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ramiro dos Santos e Luzia de Jesus dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Urbano Lopes Filho, 57 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Urbano Lopes e Anália dos Santos Lopes. Sepultamento ontem.

Valnei Florêncio dos Reis, 50 anos. Profissão: soldador. Filiação: Jesus Florêncio dos Reis e Maria Gonçalves dos Santos Reis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Vandecir Guimarães de Moura, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Esmael Rodrigues de Moura e Aurora Guimarães de Moura. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Cemitério Municipal Santa Cândida.

Vilse Natália Gorski, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Gorski e Helena Gorski. Sepultamento ontem.

Virgínia de Almeida, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório de Almeida e Guilhermina de Almeida. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Vitor Dilay, 83 anos. Filiação: Gabriel Dilay e Maria de Miranda Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

