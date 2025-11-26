Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (26/11)
AMADEU FERREIRA DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: BENDISIO ALVES DOS SANTOS e MARIA FERREIRA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ANTONIO ALVES DA ROCHA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO ALVES DA ROCHA e IRENA BARAO DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
DALILA SILVEIRA LACERDA, 98 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MIGUEL ARCANJO DA SILVEIRA e FILOMENA MARIA DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
DANIEL FUQUES DOS SANTOS, 25 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: IVO EMIDIO DOS SANTOS e ADRIANI MARIA FUQUES DOS SANTOS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
DELACI SOUZA FERNANDES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TADEU OZINSK. Filiação: JOAQUIM SIQUEIRA DE SOUZA e ANTONIA MARIA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
DOMINGA CARDOSO TABORDA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DA SILVA TABORDA. Filiação: JOSE NUNES CARDOSO e DEOLINDA ALVES DE MIRANDA. Sepultamento: CEMITERIO PARTICULAR CATOLICO SENHOR BOM JESUS TIETE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ELIANE TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES, 64 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ANTONIO ADAO RODRIGUES. Filiação: AMADEU GERALDO DOS SANTOS e DORVALINA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
FELIX GRIINER, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: TEREZA DO ROSARIO NOVISKI GRIINER. Filiação: LADISLAU GRIINER e ROSA GRIINER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
IVONE DOZSA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GEZA DOZSA. Filiação: VICENTE ANGULSKI e IDA AUGUSTA LUIZA ANGULSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
IZOLETE BUENO ALVES, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO HENRIQUE ALVES. Filiação: ALVARO FRANCISCO BUENO e LUIZA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
JOAO MANNRICH, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DILZEN MARIA OTILIA VAZ MANNRICH. Filiação: GERTRUDES MANNRICH e GERTRUDES MANNRICH. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JUSSARA SABA DE SOUZA. Filiação: LUIZ ALVES DE SOUZA e LINDA CORREIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ORESTES OLIVEIRA FREITAS, 86 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ROSA OLIVA REITAS. Filiação: OSORIO DE FREITAS e MARIETTA DE OLIVEIRA FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ROBINSON MARCEL SANTANA, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO ALCEU SANTANA e ODETH RIBAS SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
SEBASTIAO BORGES, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEUSA MARLI VAZ BORGES. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA BORGES e INEZIA DE MIRANDA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
VALDEREZ PEIXOTO CURY, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SILVIO CURY. Filiação: PETRONIO PEIXOTO e EFIGENIA PINTO PEIXOTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/11/2025.