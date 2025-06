Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (25)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADAIR BUENO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARLINO BUENO e DALILA FERREIRA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 10:00h.

ADAO ALAOR JOSLIN, 46 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANOR PEDROSO JOSLIN e EVA MARIA TRZASKOS JOSLIN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

ADELINA ROSA DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e ROSA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

ADERBAL ALVES LOPES, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO LOPES SAGGIORATTO e LUZIA LOPES SAGGIORATTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 15:30h.

AMILTON OLICHEVIS, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANDRE OLICHEVIS e LIDIA JORGE OLICHEVIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:30h.

ANTONIO AIRTON DA SILVEIRA, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ENI TEREZINHA SILVEIRA. Filiação: SALVADOR BATISTA DA SILVEIRA e MARIA WOTROBA DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

ANTONIO CARLOS HARMATA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA LUIZA HARMATA. Filiação: EUGENIO HARMATA e GEORGINA HARMATA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

AREMA DA SILVA DIAS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI VICENTE DIAS. Filiação: AFONSO DA SILVA e MARIA DOMINGAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

AUREO VIGNOTTO, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: RUTH TERRA VIGNOTTO. Filiação: JOAO PEDRO VIGNOTTO e JANDYRA ORSI VIGNOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 24 de junho de 2025 às 23:50h.

CARMEN STIVAL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU STIVAL. Filiação: WALDEMIRO NALIVAIKO e ANNA NALIVAIKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 11:30h.

CONCEICAO JOAQUINA CUNHA, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA. Filiação: JOSE CUNHA e LAURA MARTINS CUNHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 09:00h.

DARCI MACEDO LOBACK, 74 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: MANOEL LOBACK. Filiação: MARIA CANDIDA MACEDO. Sepultamento: CEMITERIO PREVER, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (25)

DELMA RONSSEM, 87 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: HILMO WUNSCH. Filiação: ANACLETO RONSSEM e MARIA SCOPEL. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 24 de junho de 2025.

DENIZART RIBEIRO CRUZ, 75 ano(s). Filiação: ANTONIO FRANCISVO CRUZ e ANA RIBEIRO CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

EDRAUTON MELLO, 94 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA CRISTINA DOS SANTOS CELESTINO. Filiação: ESTANISLAU VIEIRA DE MELLO e AURORA SABOYA DE MELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

ELVIRA RIBEIRO DE CAMPOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE CAMPOS. Filiação: MANOEL RIBEIRO e MARIA LUIZA DE CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

EUZA ASCENCIO DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: VALMIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE ASCENCIO e LIDIA ASCENCIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 10:30h.

EVA MARIA DE JESUS DE MORAES, 72 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LOURIVAL DE MORAES. Filiação: LAUREANO JOSE SALVADOR e IDALINA MARIA SALVADOR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

EZAURI VICENTE CORAIOLA, 59 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: ANDREA MOLINA TIBA. Filiação: EZAU CORAIOLA e ZULEMA PRADO CORAIOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:00h.

GABRIEL MACCAGNANI CARAZZAI JUNIOR, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GABRIEL MACCAGNANI CARAZZAI e ENY PASSONI CARAZZAI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 19:00h.

GERTRUDE HUBERT LOWEN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TEODORO LOWEN. Filiação: FRANZ HUBERT e IDA HUBERT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:00h.

GILBERTO PORTELA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: LOURI KEPPEL CAMARGO. Filiação: JOAO PORTELA DOS SANTOS e ANGELA SCANDELARI PORTELA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

GIOVANI WESOLOWSKI DE SANT ANNA, 54 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ALVINO GOMES DE SANT ANNA e FLORINDA WESOLOWSKI DE SANT ANNA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

HAMILTON DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: NAO CONSTA e OLINDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 18:30h.

JACIRA OLIVEIRA NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTENOR SILVA DO NACIMENTO. Filiação: ARTUR MARTINS DE MEDEIROS e NATALIA DE OLIVEIRA CRUZ. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

JOANA GAWLOSKI, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE GAWLOSKI. Filiação: JOAO SKRABA e ANNA DUDEK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

JOAO DE DEUS MACEDO, 73 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: NEUZETE PAULENA MACEDO. Filiação: DILSON FERNANDES DE MACEDO e MARIA ESTHER MACEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

JOAO MIGUEL BENTES DA SILVA, 8 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: PAULO JUNIOR LIRA DA SILVA e VANESSA BENTES REIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (25)

JOARES DE LIMA, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL JOAQUIM DE LIMA e MARIA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 09:00h.

JORGE AMILTON ALVES, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JUVINO ALVES e BRAZILICIA FERREIRA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

JOSE LUIZ DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: JOSE GADELHA DA SILVA e MARIZA GARCIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 18:00h.

LENECIR VAZ, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALIPIO VAZ e NELCI VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

LEONORA KOVALESKI DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: PEDRO BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: JOAO KOVALESKI e MARIA KOVALESKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

LUA VITORIA BEZERRA DE OLIVEIRA, 2 mes(es). Filiação: RYAN MELO DE OLIVEIRA e JOYCY DO CARMO BEZERRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 15:00h.

LUCI EMANUELE CAMARGO, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: BENEDITO CAMARGO e MARIA GRITTEN RIBEIRO CAMARGO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

LUDOVICO PATRINHANI, 91 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: DINORAH IAS PATRINHANI. Filiação: LUIZ PATRINHANI e CARMEL PROVINCIANI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 13:00h.

LUIS EGISTO GILBERTO SCHIRATO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARCIA MALTA SCHIRATO. Filiação: FABIEN LUIS SCHIRATO e TERESINHA GILBERTO SCHIRATO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

LYDIA FABIANOWICZ DA ROCHA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR RIBEIRO DA ROCHA. Filiação: ELIAS FABIANOWICZ e MARIA FABIANOWICZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

MARCIO JOSE DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE FRANCISCO DA SILVA e ROSELY CASARIA NOGUEIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES SP, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA CILIAO SACCHELLI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRASILIA EUGENIA. Filiação: ELIZEU CELIAO DE MOURA e BRASILIA EUGENIA. Sepultamento: CEMITERIO CRISTO REI//APUCARANA/PR, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

MARIA DAS GRACAS DAWIDOWICZ, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURY DAWIDOWICZ. Filiação: LINO LONDREGUE e PALMIRA PINTO LONDREGUE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA DOS PASSOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR DOS PASSOS. Filiação: CECILIO JOSE DE OLIVEIRA e HORTENCIA CORREA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

MARIA ELOI BRINDAROLLI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALENTIM BRINDAROLLI. Filiação: VALDIR MANOEL PEREIRA e SANTALINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 13:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (25)

MARIA EZIEL DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE PIRES DE OLIVEIRA FILHO. Filiação: AFONSO BUENO CARDOZO e MARIA URSULINA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA LUIZA DA SILVEIRA BARBOSA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS BARBOSA. Filiação: FIRMINO XAVIER DA SILVEIRA e GEORGINA ALVES DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 13:30h.

MARIA REGINA GONIDES BISPO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNY DAS GRACAS BISPO. Filiação: LEANDRO GONIDES DA SILVA e IRACI PEREIRA GONIDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 12:00h.

MARIA SUELY DA CRUZ, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO JOAQUIM DA CRUZ e MAGDALENA SZCZYPHOWSKI DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 14:00h.

MOACIR RIBAS, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ALINDO RIBAS e ADELAIDE RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 14:00h.

ORLANDO PICHLER, 67 ano(s). Profissão: PILOTO. Cônjuge: BERNADETE HELLMANN PICHLER. Filiação: AFFONSO PICHLER e AMELIA PICHLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

PAULO CESAR DE ARRUDA, 52 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ERALDO ACACIO DE ARRUDA e MARINA NAZARE NUNES DE ARRUDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 15:30h.

PEDRO DE AZEREDO COUTINHO, 70 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: MARIA JUCELIA LEMES. Filiação: JOSE DE AZEREDO COUTINHO e GENI PIRES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

ROSI FERREIRA FRANCO, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NTONIO FRANCO FERREIRA e MARIA NEPOMUCENO FRANCO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:00h.

SANDOVAL PEDRO SENFF, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA MARIA SENFF. Filiação: ARNOLDO SENFF e ESTHER BERTAGNOLLI SENFF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (25)

SATOKO HASHIMOTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TONIO HASHIMOTO. Filiação: CAROKU KATAYAMA e MISAO KATAYAMA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

SEBASTIANA DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO DOS SANTOS. Filiação: ANA NOGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:00h.

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID PEREIRA DA SILVA. Filiação: NAO CONSTA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

SUELI SCHENFERT, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO SCHENFERT e ROSA SCHENFERT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

TIAGO SENA VALADARES, 40 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Filiação: NAO CONSTA e GISELLE SENA VALADARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 24 de junho de 2025.

UNIVALDO MOISES DE ASSUNCAO, 66 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: EDINA LUCIA DO NASCIMENTO DE ASSUNCAO. Filiação: MOISES PEREIRA DE ASSUNCAO e OLDILA ALVES DE ASSUNCAO. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (25)