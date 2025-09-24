Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (24)
ALVARO AUGUSTO BENATTO, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SILVIO BENATTO e CELVA CAVALLI BENATTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:30h.
ALVARO CARDOSO RIBEIRO, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IZONE APARECIDA RIBEIRO. Filiação: CELSO SEBASTIAO RIBEIRO e AVANI DE CASTRO RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANA BENEDITA DE OLIVEIRA XAVIER, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO JUSTINO XAVIER. Filiação: ANTONIO GREGORIO DE OLIVEIRA e BENEDITA CAROLINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 15:30h.
ANOR VICENTE DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARLY ZAMPIERI DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM VICENTE DOS SANTOS e DALUZ VICENTE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de setembro de 2025.
ANTONIO DOMINGUES FAGUNDES, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Cônjuge: CELIA CANDIDO FAGUNDES. Filiação: JOAO ARISTIDES FAGUNDES e MARIA APARECIDA FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 10:00h.
ANTONIO PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: MARLENE BOZA PEREIRA. Filiação: NICOLAO PEREIRA e LAURA GOMES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 17:00h.
ARI CARLOS COLLETI JUNIOR, 33 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ARI CARLOS COLLETI e SANTINA CORREA GAZOLA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:30h.
Armando Francisco de Araújo Ludkevitch, 81 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: RUTH FILUS LUDKEVITCH. Filiação: BASILIO LUDKEVITCH e Hilda Araújo Ludkevitch. Sepultamento: DIRETO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025.
CEZAR ANSELMO PILATTI, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CARMEM JOSEFINA PILATTI. Filiação: AMELIO PILATTI e GEORGINA DA SILVA PILATTI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 15:00h.
CLAUDIA SIMONY SILVA, 57 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FERNANDO CEZAR AUGUSTO. Filiação: BRUNO JOAO DA SILVA e FLORIDES SAUER DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
CLEVERSON VIDA, 51 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ADRIANE MELLER VIDA. Filiação: JAIR VIDA e ELIANA MACEDO VIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
Denis Do Nascimento Chicora, 30 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: DENILSON FRANCISCO CHICORA e Andréia selvo do nascimento. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 09:30h.
Donizete de Rafael Aragão, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIVINA MARCIA ARAGAO. Filiação: RAFAEL DE AGOSTINHO ARAGAO e Maria marciolina Aragão. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 10:00h.
Dulce Mara de Macedo Prebianca, 62 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: RENATO PREBIANCA. Filiação: Raul Cardoso de Macedo e Maria de Lourdes de Macedo. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:30h.
EDUARDO MACHADO, 18 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: MARIA CLAUDIA MACHADO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
ELISETE ALBINO, 77 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ADOLFO ALBINO e MERCEDES ALBINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
EUNICE APARECIDA PEREIRA ESTEVAM, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO ESTEVAM. Filiação: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA e ALAIDE MARQUES PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:30h.
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LENITA DOS SANTOS OLIVEIRA. Filiação: MARIANO ALVES DE OLIVEIRA e ALEXANDRINA ROCHA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 11:20h.
HELENA CUNHA RATTES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMIRO DE OLIVEIRA CAPOTE. Filiação: BALBINA CUNHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:30h.
IVAN LEVISKI, 64 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: CLEUSA JOANA LEVISKI. Filiação: JOAO LEVISKI e CLAUDETE MANCANO LEVISKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 09:00h.
JACO PILATY, 78 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: TEREZINHA DA CRUZ PILATY. Filiação: JOSE PILATY JUNIOR e MARTA AUGUSTA PILATY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 15:30h.
JAIR TEIXEIRA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA e ANGELA GUTIERRES TEIXEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 10:00h.
Janus Sergio Werpachowski Filho, 60 ano(s). Filiação: Janus Sergio Werpachowski e Sonia Sofia Magnuski Werpachowski. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 15:30h.
JOAO ELUIR BENATTO, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VICENTE BENATTO e LIDIA TULIO BENATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 19:00h.
JOAO FRANCISCO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA TEREZA CARNEIRO. Filiação: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA e MARIA NUNES DE MAGALHAES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 11:00h.
JOAO IPOLITO GUIMARAES, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARGARIDA MARQUES GUIMARAES. Filiação: ANTONIO IPOLITO GUIMARAES e MARIA FRANCISCA NAZARE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOSEFINA DE PAULA PAIXAO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR SILVERIO DA PAIXAO. Filiação: JOAO SABINO DE PADUA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 10:30h.
KAZIMIERZ GRZYB, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISZEK GRZYB e TERESA GRZYB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 15:00h.
LEANDRO BELORTE OLIVEIRA, 26 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: DENISE DE FATIMA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
Leni Villas Boas Vaz de Jesus, 78 ano(s). Cônjuge: DOMINGOS MARIA DE JESUS. Filiação: Antônio Ferreira Vaz e Elza Villas Boas Vaz. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 20:00h.
LUIZ CARLOS PENCAI, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROBERTA DE SOUZA PENCAI. Filiação: Alceu Rodrigues Pencai e LORI PATZ PENCAI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:00h.
LUIZ DE SOUZA CORREA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA IVANETE DE SOUZA CORREA. Filiação: JOAQUIM CORREA FILHO e CECILIA HONORATO CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:00h.
LUIZA ZACK VIANTE, 102 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HEITO VIANTE. Filiação: JOSE ZACK JUMIOR e THEREZA DEIA ZACK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA APARECIDA DA SILVA DE CAMPOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVI TORRES DE CAMPOS. Filiação: AURELINDO APARECIDA DA SILVA DE CAMPOS e CATARINA SIQUEIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA JOANA MARIANO JOAQUIM, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOAQUIM. Filiação: EUCLIDES MARIANO e EMILIA KEVELUK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA TEREZINHA RODRIGUE DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MARIA VIEIRA DOS SANTOS e ECILDA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIO TSUKASA NAGATA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA. Filiação: SADAKI NAGATA e YUHA NAGATA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:00h.
NAIR DUTRA CARNEIRO, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: OLAVO CARNEIRO. Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO DUTRA e ANA ANTERO DUTRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
Neuza Tortato Soares, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDERLEI MORAIS. Filiação: HENRIQUE TORTATO e MARIA DE LOURDES LIMA TORTATO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
PEDRO RODRIGUES, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOVINO RODRIGUES e ALAIDE VIEIRA RODRIGUES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 11:00h.
RENAN SILVA DE BRITO, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RODRIGO ARAUJO DE BRITO e SILVANIA TARGINO DA SILVA. Sepultamento: SAPE, quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
ROBSON TREVIZANI, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: PATRICIA SABOIA. Filiação: RENATO TREVIZANI e ROSEMARY DELOURDES KULIG TREVISANI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 13:30h.
ROSA RIBEIRO DA ROSA, 83 ano(s). Cônjuge: NIVALDO ROSA. Filiação: ALCIDIA RIBEIRO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 14:00h.
ROSANGELA MESQUITA DE KAUFFMANN, 60 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) VENDAS. Cônjuge: RONALDO FONSECA DE KAUFFMANN. Filiação: RAUL VIANA DE MESQUITA e MARIA DE LOURDES DE MESQUITA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 11:30h.
RUBENS RIBEIRO PINTO, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VILMA CORREIA RIBEIRO PINTO. Filiação: JOAO RIBEIRO PINTO e JULIETA RIBEIRO PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
Silvano Pedro Borba, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FLAVIA EULALIA BORBA. Filiação: PEDRO MARCELINO DE BORBA e MARIA PEREIRA BORBA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 14:00h.
SILVESTRE KOVALECHUCK, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: KATARZYNA KOVALECHUCK. Filiação: MIGUEL KOVALECHUCK e JOANA KOVALECHUCK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 10:00h.
TATIANA MARIA ROCCA, 58 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Filiação: ADOLFO ROCCA NETO e Lydia Rocca. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 15:00h.
TERESINHA BALABAN DE LIMA, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: LEONIDIO BALABAN e MARIA BALABAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 11:00h.
TEREZA GIGITZKI DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Cônjuge: ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA. Filiação: PAULO GIGITZKI e VITORIA GIGITZKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 10:00h.
ZIMA DO COUTO MONTEIRO, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ARY HNERIQUE MONTEIRO e ZIMA DO COUTO MONTEIRO. Sepultamento: ADEFINIR, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
