Obituário Curitiba. Lista de falecimentos desta quarta-feira (23)

ALICE CASTILHO SANTOS, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO VICENTE DOS SANTOS e NATIVIDADE CASTILHO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de abril de 2025.

ANTONIO ARENAS, 69 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: APARECIDA HRYCYNA ARENAS. Filiação: JOSE ARENAS GARCIA e APARECIDA FERRAZ ARENAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 22 de abril de 2025.

ARNOLD ANDRADE DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: MARIA AMILTA ANDRADE DOS SANTOS. Filiação: ISAIAS XAVIER DOS SANTOS e DORALICE ANDRADE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 15:00h.

BERNADETE CONCEICAO REBELLO, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: NADY DE CASTRO REBFILO e LAURA ALBERTI REBELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 14:00h.

CASSIA REGINA DE SOUZA NAVOLAR, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO DE SOUZA e TEREZA MION DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 16:30h.

DAVI KALLEB DE OLIVEIRA DIAS, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCIO DE SOUZA DIAS e RUTH DE OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 11:00h.

DORALICE PEREIRA DE CAMARGO VIEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERTES. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DE CAMARGO e JOAQUINA PEREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: TABATINGA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 16:30h.

EDISON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ZENI REGUINA SCHEIDT DE OLIVEIRA. Filiação: ORIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA e PALMIRA TEREZINHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO IMBITUVA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

EDUARDO ANTONIO DUDECK, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EZIA DUDECK. Filiação: JOAO DUDECK e EMILIA LUTERECK DUDECK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

EDUARDO FABBRO NATES, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CLAUDEMIR NATES e MARIA DE LOURDES FABBRO NATES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 16:00h.

ERNESTINA DA SILVA MOURA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DE MOURA. Filiação: JOSE PINHEIRO DA SILVA e MARIA EUGENIA PINTO RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 22 de abril de 2025 às 19:00h.

EUNICE GONCALVES DE ARAUJO ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ DE ANDRADE. Filiação: GERALDO GONCALVES MENDES e MARGARIDA GENTIL DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

FATIMA DOS SANTOS ROCHA, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OTACILIO DOS SANTOS ROCHA e DILZA DOS SANTOS ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO DE CACUIA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

FRANCISCA DE ALMEIDA RAMOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ABILIO CLEMENTINO DE ALMEIDA e MARIA PAULINA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 15:30h.

GERALDO DA SILVA JUNIOR, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA LEONICE MENEGHELO. Filiação: JOSE DA SILVA JUNIOR e INEZ MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

GERTRUDES LIMA DE ABREU PEREIRA XAVIER, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JULIO PEREIRA XAVIER. Filiação: ERNANI ALMEIDA DE ABREU e MARIA DE LOURDES MIRANDA LIMA DE ABREU. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 15:00h.

GORETTI DO ROCIO CARLOS, 55 ano(s). Profissão: DESIGNER GRÁFICO. Filiação: FLORAVANTE CARLOS e MARIA DA LUZ CARLOS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

HELDER CUSTODIO SIQUEIRA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TELMA REGINA CORDEIRO. Filiação: MIGUEL CUSTODIO SIQUEIRA e LAZARA DA SILVEIRA SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 13:30h.

IDE SCHNEIDER DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SCHNEIDER SOBRINHO e ELVIRA DOMINGUES SCHNEIDER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 22 de abril de 2025 às 16:30h.

LENINE CEMIM FILHO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LENINE CEMIM e JOANA SANTANA CEMIM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 11:30h.

LUCAS PROENCA TRINDADE, 34 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JHESSICA LOPES DIAS TRINDADE. Filiação: IDALINO TRINDADE e MARIA CASTORINA DE PROENCA BUENO TRINDADE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

MARCELO JONSON, 54 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ALDO JONSON e ANA MARIA PONTES JONSON. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 15:00h.

MARIA DO CARMO CHAKARSKI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO CHAKARSKI. Filiação: JOAO PACHECO e MARIA DE JESUS PACHECO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 22 de abril de 2025.

MARIA FURTADO RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO ALVES RIBEIRO. Filiação: NATANIEL FURTADO DO NASCIMENTO e CLOTILDE CARCIOFI DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 09:00h.

MAURINO BENETATI, 70 ano(s). Filiação: ATILIO BENATATI e MARIA BRIGANTE BENETATI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de abril de 2025.

NELSON DE JESUS FERNANDES, 60 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALEXANDRINO OLIVEIRA FERNANDES e TEREZA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

OLGA NUNES PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALCEBIADES XAVIER DE ALMEIDA. Filiação: MANOEL NUNES PEREIRA e OTILIA NUNES PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 10:00h.

ONIVLA LIDIA SCHILIPAK, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ACIR SCHILIPAK. Filiação: ALVINO BENKE e LIDIA DA ROSA BENKE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 14:00h.

OSVALDO LUCIO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE LUCIO DA SILVA e MARIA DAS DORES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 14:00h.

PAULO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: AMADEU DE OLIVEIRA e NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 16:00h.

RONALDO MEDEIROS DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ALTEMAR ARNALDO DA SILVA e MARIA DAS DORES MEDEIROS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 22 de abril de 2025 às 16:30h.

ROZALIA PLACHINSCE, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PLACHINSCE. Filiação: JERCZ BENKOWSKI e ANNA SYTNIK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 14:00h.

SILA BETT TRESKA, 71 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ROBERTO BETT e ANTONIA DEL CASTANHEL BETT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 16:30h.

WILCIOMAR VOLTAIRE GARCIA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WILSON GARCIA e LUIZA MARQUES GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 14:00h.

