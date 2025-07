Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (23)

ALBA GLADIS OLIVEIRA DO AMAZONAS, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO GOMES DO AMAZONAS. Filiação: SEVERINO LUCIO OLIVEIRA e HAYDE BENITA TELLES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 09:00h.

ANGELINA RIBAS, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CELSO MELLO RIBAS. Filiação: JOSE RODACKI e IZABEL RODACKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 13:30h.

ANTONIO SALARDI, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALDA MARIZA SALARDI. Filiação: DAVID SALARDI e NACI PINTO SALARDI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 11:00h.

AOZENIR MARLENE NEGRELO, 78 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: SILVESTRE BALAS. Filiação: JOAQUIM GONCALVES e MARTA ADELINA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 13:00h.

APARECIDO BALANCIERI, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JUSSARA RIBEIRO BALANCIERI. Filiação: GERMINIANO BALANCIERI e DALVA PEREIRA BALASNCIERI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

ARY SCHWARSTZ FIORI, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANITA GIACOMETTI FIORI. Filiação: ARY SCHWARSTZ FIORI e LEOCADIA SCHWARSTZ FIORI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 22 de julho de 2025 às 16:30h.

BENEDITA DA CONCEICAO MARTINS SOARES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ELIAS SOARES. Filiação: VILARINO MARTINS ALEGRE e IRACEMA DA CONCEICAO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 09:00h.

CARLOS ALBERTO FELIPAK, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: TANIA APARECIDA CARDOSO FELIPAK. Filiação: ALBERTO FELIPAK e LIQUERIA SZVAIDAK FELIPAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 10:00h.

CONRADO PEREIRA RAMOS, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DE FATIMA CURY PALMA RAMOS. Filiação: MARIO BRAGA RAMOS e INAH PEREIRA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 15:30h.

DARIVALDO BISPO DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Filiação: FRANCISCO BISPO DOS SANTOS e CELIA BISPO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 12:00h.

DIVANIR MIRANDA, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANTONIO MIRANDA. Filiação: SEBASTIANA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 17:00h.

DORA CARDOSO DA SILVEIRA SOSA, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ADOLFO NEWTON DE SOSA. Filiação: JOAQUIM CARDOSO DA SILVEIRA e MARIA JUSTINA DE AZEVEDO SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 15:00h.

EDSON LUIZ LINS, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ATILIO FERREIRA LINS e TEREZINHA LINS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 10:30h.

FATIMA APARECIDA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIRO TESLIKI. Filiação: GERALDO PEREIRA DA SILVA e MARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 23 de julho de 2025.

GISELA LEUMANN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EGON CHRISTIAN FERDINAND LEUMANN. Filiação: PAULO MAAS e ANGELA MASS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 23 de julho de 2025.

GUILHERME FRANCISCO DE MELLO MEIRELLES, 65 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: MARIA LUCIA COSTA MEIRELLES. Filiação: ODOLJAM PEREIRA MEIRELLES e IRACEMA DE LOURDES MELLO MEIRELLES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 09:00h.

HERMENEGILDA PESSOA GRDEM, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GRDEM. Filiação: SALVADOR PESSOA e FRANCISCA MELO CESAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 12:00h.

INACIRA GONCALVES MARTINS, 81 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: GENESIO GONCALVES MARTINS e MARIA CELINA MARTINS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 22 de julho de 2025.

IRACEMA DE FATIMA GASPARIN TOCARSKI, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CARLOS ALBERTO TOCARSKI. Filiação: OCTAVIO GASPARIN e MARIA ANTONIA GASPARIN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 15:00h.

IRACEMA DOS SANTOS KORNOVSKI, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDECIR KORNOVSKI. Filiação: ORALINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 23 de julho de 2025.

ISMAEL COUTO, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALAIR COUTO. Filiação: CLEMENTINO COUTO e MARIA DA LUZ COUTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 13:30h.

IVETTE THEREZINHA SEGURO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE SEGURO. Filiação: ANTONIO BASSO e ROSA CARON BASSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

JOAO CAETANO DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DO CARMO PEREIRA DE CARVALHO. Filiação: LUIZ CAETANO DE CARVALHO e ANA MARIA LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 22 de julho de 2025 às 16:30h.

JOAO CARLOS DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LOURDES LOPES DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS e OLIMPIA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

JOAO GONCALVES, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE GONCALVES e SEBASTIANA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:00h.

JOAO PEDRO DE ANDRADE, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LAIDES LIMA DE ANDRADE. Filiação: ADAO FERREIRA DE ANDRADE e DONARIA GOMES DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quarta-feira, 23 de julho de 2025.

JOCIMARA APARECIDA PAZ LARA, 34 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE ALDENIR LARA e MARIA ROSA PAZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE IMBAÚ PR, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE ANICETO DE FREITAS, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EVA APARECIDA DE FREITAS. Filiação: SEBASTIAO JOSE DA SILVA e ORACINA AUTA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

JULIANA DE PAULA ALVES, 31 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: FRANCISCO JULIO LIMA ALVES e WANDERLEIA MORAIS DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 22 de julho de 2025.

KIMIKO HISADA CONDO, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO CONDO. Filiação: IWAKICHI HISADA e HATSU HISADA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 22 de julho de 2025 às 17:00h.

LEANDRO JOSE BECKER, 35 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: MARIO BECKER e NOELI VARGAS BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 09:00h.

LOURDES POLATTI SCHUHLI, 101 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALCINI SCHUHLI. Filiação: EMILIO POLATTI e MATHILDE POLATTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 23 de julho de 2025.

LUCAS EDUARDO APOLINARIO ROZIN, 11 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUCAS ACIR ROZIN e MARUAN FREITAS DA SILVA APOLINARIO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE MARINGÁ, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:00h.

LUCIA DE FATIMA BECKER, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA BECKER e CANDIDA BECKER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 10:30h.

LUZINETI RAMOS DA CRUZ, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANOEL DA CRUZ e MARIA RAMOS DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:00h.

MARCIDES MAFRA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VALENTIM MAFRA e OLINDA KLETTENBERG MAFRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de julho de 2025.

MARIA GEMA SEVERINO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SEVERINO. Filiação: DOMINGOS LOVATO e MARIA AURORA CAVASSIN LOVATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

MARILEI BATISTA TAVARES, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BATISTA TAVARES e HELENA BATISTA ANDRADE TAVARES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

MARILU GASPARIN BARAO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR BEIRAO RAFFS JUNIOR. Filiação: ANTNONIO BARAO e VANIRA MAIA GASPARIN BARAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 22 de julho de 2025 às 17:00h.

NADALETE DA APARECIDA RIOLA BATISTA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MURILO JOSE BATISTA. Filiação: PEDRO RIOLA e ADELINA MARCONDES RIOLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

NEUZA MARIA MENDES SCHEIBE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ SCHEIBE. Filiação: JOAO MENDES e LUIZA BRUNORIO MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 22 de julho de 2025 às 17:00h.

RITA DE CASSIA SALDANHA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO VARGAS DA SILVA. Filiação: PAULINO SALDANHA DO AMARAL JUNIOR e JULIETA ALVES SALDANHA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30h.

ROSALBA BONETTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZACHARIAS RENATO BONETTO. Filiação: GUSTAVO KLEMPZ e IGNEZ KLEMPZ. Sepultamento: CEMIMITÉRIO MUNICIPAL ARAUCARIA, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:00h.

ROSEMARY MARQUES, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARTUR FERREIRA MARQUES e MARIA DA LUZ MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 23 de julho de 2025.

SANTINOR PEREIRA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: URSULINO PEREIRA DOS SANTOS e URSULINA MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 10:30h.

UMBERTO GERALDO ADAM, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ROSEMARI ADAM. Filiação: FRANCISCO ADAM e IGNES LOLATA ADAM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 15:00h.

