Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (22)
AMARILDO ESTELLA, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IZAURA GOMES ESTELLA. Filiação: LUIZ ESTELLA e LINDAMIR CASAGRANDE ESTELLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
ANTONIO FRANCISCO PESSOA, 80 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ALZIRA SPERKA. Filiação: JOAO FRANCISCO FRANKLIN e MARIA MADALENA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
CARLOS ALBERTO GONCALVES, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AIRTON GONCALVES e MARIA AUGUSTA GALVA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
EDUARDO ESPIDIO FERREIRA DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: ROSELI PEREIRA MATOS. Filiação: ANTONIO FERREIRA DA SILVA e QUITERIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
ELOI MARCELINO, 59 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA SIRLEI BARBOSA. Filiação: ALOI MARCELINO e OLINDINA SCHIESTL MARCELINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
EMILIA CARVALHO MANOEL, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO LUIZ MANOEL. Filiação: MANOEL JOAO CARVALHO e ANTONIA CLAUDINO CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
GIROFLA MARIA PREUSS ABDALLA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ELIAS ABDALLA. Filiação: FRANCISCO PREUSS e MARIA MIRANDA PREUSS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
IRACEMA PEREIRA GOMES, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLITO GOMES. Filiação: JOAO PEREIRA PAVAO e FAUSTINA VICENTE PAVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
JOSE ANTONIO COELHO PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLAUDETE MENDES PEREIRA. Filiação: JOSE ILARIO PEREIRA e GUMERCINDA COELHO PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
LINO SEBASTIAO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: TEREZA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 21/10/2025.
LUCELIA GELINSKI MATIAS, 51 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: ALEXANDRO LUIZ BASSO. Filiação: JOSE GELINSKI e HELENA PISSAIA GELINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
MARIA DE LOURDES DE ANDRADE SIMAS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTINO SIMAS. Filiação: ANTONIO CEZARIO DE ANDRADE e AUDA DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
MARIA ISABEL CASTELAN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO ANTONIO CASTTELAN. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e ARCILIA SANGOLI DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO BOM JESUS, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
NEIDE DIAS GUSMAO BELATO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO ROBERTO BELATO. Filiação: NERI ALVES GUSMAO e ANA DIAS CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
PEDRO MANTO VANELO, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RITA DE JESUS VANELO. Filiação: FRANCISCO MANTO VANELO e MARIA JOANA DE MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
RAVI COELHO LINHARES, 1 ano(s). Filiação: RAFAEL COELHO DEGADO e GRAZIELE MAURILIO LINHARES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
RENATO KOTOVEI, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BELKIS BORGES DO CANTO KOTOVEI. Filiação: IZIDORO KOTOVEI e GUIOMAR PORTUGAL KOTOVEI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
RICARDO MENEZES SIQUEIRA, 56 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE SIQUEIRA SOBRINHO e NEUSA MENEZES SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
ROSE MARIA DE SOUZA VALJAO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MILTON FRANCISCO VALJAO. Filiação: DOMINGOS LOPES DE SOUZA e MARIA BENTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
VITA VICENTE MARTINS CECCON, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: RENATO FRANCISCO CECCON. Filiação: JOSE VICENTE MARTINS e MARIA DAS DORES CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
