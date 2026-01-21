Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (21/01)
BENEDITO MELLO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DARCY ANA MELLO DE OLIVEIRA. Filiação: OTILES CHAGAS DE OLIVEIRA e ISOLINA PINTO DE MELLO OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
CLOVIS DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA. Filiação: CLAUDIONOR DA SILVA e ODETE AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
DAVID VARELLA GUIMARAES, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIVALICE DE FREIT GUIMARAES. Filiação: JOAO VARELLA GUIMARAES e APARECIDA ANASTACIO VARELLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
EGON MOZART MORAES, 72 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: ANALIA MORALES DE MORAIS. Filiação: NIVALDO LACERA DE MORAES e JULIETA DOBROWOLSKI MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
ELZA APARECIDA POLIZEL SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIONISIO JOSE DA SILVA. Filiação: JOSE POLIZEL e PALICE CANTIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
ERONDINA GONCALVES MARTINS, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JONACYR MARTINS. Filiação: DURVALINO GONCALVES MARTINS e HERMENEGILDA MARIA DO CARMO. Sepultamento: CEMITÉRIO LINHA BARRA GRANDE PR, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
IRINEU LAURO HIRT, 82 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: NOELI TURRA HIRT. Filiação: LAURO HIRT e MARIA HIRT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
JOEBE CORREA BERTO, 39 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: JOSIANE DE SOUZA SILVA BERTO. Filiação: PEDRO BERTO SOBRINHO e JULIA CORREA BERTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
LUCI MARA PILATO, 65 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: ZEFERINO PILATO e TERESINHA PILATO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
MANOEL JORGE BRONDBOI, 57 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: SEBASTIAO BRONDBOI e HILDA LUZIA BRONDBOI. Sepultamento: CEMITÉRIO CAMPOS GERAIS PONTA GROSSA PR, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
MIGUEL RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ERIDAN DA FATIMA RIBEIRO. Filiação: EPAMINONDAS RIBEIRO e JULIA DINIZ RIBEIRO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
NELSON VITORINO DE SOUZA, 97 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA MARTINS DE SOUZA. Filiação: MARCIANO VIROTINO DE SOUZA e ALEXANDRINA BENTO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
NYLZA CHRISTO DA MATTA SILVEIRA, 92 ano(s). Cônjuge: JOSE DO CARMO SILVEIRA. Filiação: VIRGILIO JOSE DA MATTA e ALICE CHRISTO DA MATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
ROSA KELM, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO PAMPUCH e FRANCISCA PAMPUCH. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
ROSALINA NERI DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SIDNETY ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOSE NERI e VIRGINIA NONATO NERI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
SEBASTIAO CARDOSO RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI JOSLIN CARDOSO RIBEIRO. Filiação: ANTONIO CARDOSO DE LIMA e MARIA DAS DORES LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
TEREZINHA DA SILVA LISBOA FREITAS, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ADOLFO JOSE DE FREITAS. Filiação: ILDEFONSO DA SILVA LISBOA e MARIA DO ROSARIO LISBOA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
THIAGO RIBEIRO BERNARDI, 48 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: DERLI ANTONIO BERNARDI e ILZA BERNARDETE RIBEIRO BERNARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
WILMA DA MOTTA PINHEIRO, 84 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO MARIA DA MOTTA e ERCILIA LISSARASSA DA MOTTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
ZEMIL PINTO FILADELFO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA PINTO FILADELFO. Filiação: GILBERTO FILADELFO e ZILA PINTO FILADELFO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
