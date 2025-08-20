Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (20)
ALEXANDRE MASSATERU AZUMA, 55 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: MARCIA MARIA DE AZEVEDO E SOTTO MAIOR MACEDO. Filiação: HIDENORI AZUMA e TEREZA AZUMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
ALICE DE OLIVEIRA BOND, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: KIVAL SANTOS BOND. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR e LUCIA HERTEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:00h.
ALVIR DA COSTA RIBAS, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: RAUL DA COSTA RIBAS e ALVINA PIRES RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:00h.
ARMIN ANTON, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIRCE LUIS ANTON. Filiação: THEODORO ANTON e AMANDA ANTON. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:00h.
BRUNO LEMOS FAGUNDES, 29 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE CARLOS DORNELES FAGUNDES e ANA CRISTINA LEMOS MOLL. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIRQ, quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
CINTHYA KOS, 50 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: ALAOR KOS e MARILUZ COSTA KOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:00h.
CLAUDIO ALEXANDRE DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS. Filiação: AMILTON DOS SANTOS e MARIA CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
CLEITON KAJUK, 36 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: DIRCEU KAJUK e ZOELITA DOS SANTOS KAJUK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
DAISE MARY CARARO, 36 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: OLDIR LUIZ CARARO e ARLETE PASQUALIM PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
DIRCE BERNARDES DAMAS, 78 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MILTON PONCIANO DAMAS. Filiação: JOSE BERNARDES e JACI DE CAMPOS BERNARDES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:00h.
ERNESTO BERNARDINO DE FARIAS, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO BERNARDINO DE FARIAS e APARECIDA DOS SANTOS FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
GIL NEY TADRA, 57 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: NIVALDO TADRA e LUZIA PANCIER TADRA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
HELTON ANTONIO PEREIRA PALAURO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DAS DORES VIEIRA. Filiação: ANTONIO PALAURO e MARIA SALETE PERERIA PALAURO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:00h.
HIDENORI AZUMA, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TEREZA THEOTONIO AZUMA. Filiação: YATARO AZUMA e MISSAO AZUMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:00h.
IOLANDA MACIEL, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE MACIEL e MARIA CANDIDA MACIEL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:30h.
IRINEU RIBEIRO DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARISTIDES RIBEIRO DE LIMA e JOANA LAURENTINA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:00h.
ITAMAR GONCALVES, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO BATISTA GONCALVES e LUIZA APARECIDA GRACINDO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 10:00h.
IVO DE BORBA, 70 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: ANA WSOEK DE BORBA. Filiação: DOMINGOS DE BORBA NETO e WALLI DE BORBA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:00h.
JAQUELINE ROCHA DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: MARCOS STELLA. Filiação: GENAURO FERREIRA DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA ROCHA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
JOAO CARLOS DE MOURA, 61 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: SOMINE SOLTOSKI DE MOURA. Filiação: JOAO DE MOURA e THEREZA DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOCIMAR WIANOSKI, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HELIDA FIGUEIREDO WIANOSKI. Filiação: JOSE WIANOSKI e SUANI WIANOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOSE CARLOS LOPES DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO LOPES e RUTH DA SILVA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 10:00h.
JOSE CARLOS PALU, 82 ano(s). Cônjuge: MARIA ILDA PALU. Filiação: CARLOS PALU e ALZIRA SETIM PALU. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOSE SEBASTIAO FERREIRA DA MOTA, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SEBASTIANA BISCAIA FERREIRA DA MOTA. Filiação: JOSE FERREIRA DA MOTA e ERNESTINA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:30h.
LADAIR ALVES BENFICA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALZIRA BENFICA. Filiação: ALTINO ALVES BENFICA e ETELVINA MARIA BENFICA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
LUIZ ALBERTO MACHADO, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OLIMPIO ANTONIO MACHADO e AMELIA CAIN MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
LUIZ CARLOS MORES, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIVA MARIA MORES. Filiação: BATISTA MORES e MATILDE CHUQUETO MORES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:00h.
LUIZ EDAURDO MONTOVANI, 73 ano(s). Profissão: GEOLÓGO(A). Cônjuge: ELENICE FRITZSONS. Filiação: RENATO MONTOVANI e LEONOR MONTOVANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:30h.
LUZIA ALVES RAMOS, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ODILON JOSE RAMOS. Filiação: MANOEL ALVES SIQUEIRA e OTACILIA ALVES GARCIA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
MARIA APARECIDA MARCELINO DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAO CONSTA. Filiação: ANTONIO MARCELINO BENEDITO LEMOS DOS SANTOS e LUCINDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA APPARECIDA DO ESPIRITO SANTO ALVES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS ALVES. Filiação: PEDRO DO ESPIRITO SANTO e JUSTINA BERNARDINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:30h.
MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERNANDES DOS SANTOS. Filiação: JOSE PEREIRA DA CRUZ e JOVELINA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO // PARANAGUA, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARIA ODETE BENEDITA CARVALHO MAYRHOFER, 76 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: ARNALDO LUIS MAYRHOFER. Filiação: JONAS BATISTA DE CARVALHO e IVONE GENEROSO CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA SANTOS ROCHA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUCELIN ROCHA. Filiação: JOSE DE FRANCA e MARIA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIO MION, 86 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: CELIA MARIA TEIXEIRA. Filiação: JOSE MION e ANNA MION. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:30h.
MARIO TAGLIATTI, 69 ano(s). Cônjuge: APARECIDA DA CONCEICAO PANDINI TAGLIATTI. Filiação: AMERICO TAGLIATTI e ANA DA SILVA TAGLIATTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARLENE EKERMANN FRESSATTO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU FRESSATTO. Filiação: PEDRO EKERMANN e DEJANIRA EKERMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 19:30h.
MESSIAS GOMES DE SOUZA, 59 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: PATRICIA GEANE VIEIRA DE SOUZA. Filiação: MANOEL GOMES DE SOUZA e JOVINA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:00h.
NADIR ALBACH, 75 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: HENRIQUE ALBACH e HELENA ALBACH. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 19:00h.
NAILDE APARECIDA FERREIRA ADONI, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA e BENEDITA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:30h.
NEUSA GARCIA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE OLIVEIRA GARCIA. Filiação: JOSE GOMES DA SILVA e BENEDITA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:00h.
ODILA SANTOS HARRISON, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JAMES VILLAR HARRISON. Filiação: FERMINO SANTOS e EMILIA SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 19:00h.
RAFAEL ALVES FERREIRA, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR TÉCNICO. Filiação: OTAVIO ALVES FERREIRA e ELIZETE RIBEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 10:00h.
REGINA KAISS MLENEK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOPOLDO MLENEK. Filiação: LEONARDO KAISS e VERONICA KAISS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 17:00h.
RONALDO MARTINS SILVA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA OILANDA SANTOS SCHIBICHESKI SILVA. Filiação: ROLANDO SILVA e ACIMAR MARTINS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:00h.
ROSANGELA KATIA DOS SANTOS PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO JOCELI PEREIRA e MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00h.
ROSE MARIA DA SILVEIRA ZANA, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: DARCY AMADO ZANA. Filiação: ALEXANDRE MENDES DA SILVEIRA e MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO DA SILVEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:30h.
ROSEMARE VIERNE, 54 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MOISES DE BARROS. Filiação: GERONIMO VIERNE e LIDIA DA ROCHA VIERNE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 10:00h.
SEBILA SOARES FRAGOSO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SOARES FRAGOSO. Filiação: MIGUEL SCHUCK e ROSA SCHUCK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:30h.
TEREZINHA BARTH BEATRIZ, 64 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: JOAO LUIS BEATRIZ. Filiação: MAX HYRONIMUS BARTH e IRMA CAROLINA DECKER BARTH. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 14:00h.
THEREZA WICHERT, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO WICHERT e MARTHA WICHERT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
VANESSA BARIONI BOYA, 59 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: TIAGO DOS SANTOS EDUARDO. Filiação: CLOVIS FERREIRA BOYA e THEREZINHA BARIONI BOYA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00h.
VICENTE ROCKENBACH, 84 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: ELIANE CORDEIRO ROCKENBACH. Filiação: PEDRO PAULO ROCKENBACH e MARIA WOYSISHOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:00h.
WALDOMIRO DE ALMEIDA PEREIRA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NEIVA MENDES PEREIRA. Filiação: JOSE DE ALMEIDA PEREIRA e AMENAYDE VAZ PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 18:30h.
WILSON GARCIA DE ANDRADE, 65 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: JUCIMAR GUIMARAES. Filiação: WILSON JOSE ANDRADE e ANA GARCIA DE FREITAS ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 18:00h.
