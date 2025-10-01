Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (1º)
ADACIL ANTONIO BORTOLOZO, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CONCEICAO GONCALVES BORTOLOZO. Filiação: MARIO BORTOLOZO e LAURA MORESCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 11:30h.
ALAN CANDIDO DE ANDRADE, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: BENICIO CANDIDO DE ANDRADE e TEREZINHA DE FATIMA ANDRADE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
ALBA RACIOPP LAFFITTE MINETO, 90 ano(s). Profissão: DIVULGADOR(A). Cônjuge: JOSE LAFFITTE MINETO JUNIOR. Filiação: NICOLAU MARIA JONAS RACIOPP e ROSA FABRIS RACIOPP. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, 60 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ROQUE VAZ DE CARVALHO e ALICE FERREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 11:00h.
ANTONIO ORNIESKI, 67 ano(s). Cônjuge: CARMELINDA DE LOURDES DEVIT ORNIESKI. Filiação: ANTONIO ORNIESKI e MARIA ORNIESKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:30h.
APARECIDA FRANCA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSCAR FRANCA e DURVALINA FRANCISCA FRANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 14:30h.
APARICIO CRUZ, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALICE RUFINO DE ARAUJO CRUZ. Filiação: MARCOLINA CRUZ e CELESTINA RIBEIRO DA PAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
ARAMIS BUEIRA, 62 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: PEDRO BUEIRA e JUVELINA MARIA BUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 11:00h.
BERNARDETE LASS LEBIEDZIEJEWSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAROSLAW LECH LEBIEDZIEJEWSKI. Filiação: ANOTNIO LASS e ROSA BOZZA LASS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
BRUNNO JULIANO PINTO DE OLIVEIRA, 43 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JULIO DE OLIVEIRA e LUCELIA DE FATIMA PINTO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
DINALVA ANTONIA GIL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA GIL. Filiação: FRANCISCO ANTONIO REZENDE e MAGNOLIA ANTONIA DE REZENDE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 11:00h.
DOMINGOS SYLLOS NEGRAO, 97 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: AMELIA MONTEIRO DE SOUZA. Filiação: DAMASIO VESPASIANO NEGRAO e CANDIDA ANUNCIACAO NEGRAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 08:00h.
DORALETE AGOSTINHO PADILHA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO GONCALVES. Filiação: OSVANDIR MORAES PADILHA e MARIA DE AGOSTINHO PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL DE SANTA CECILIA SC, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 10:00h.
EDIR BENEDITA DE LOURDES LEONARDI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ LEONARDI. Filiação: ESTANISLAU MICOSKI e ARACY MARIA MICOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 11:30h.
EDISON LUIZ FROELICH, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: DIRCE FONSACA FROELICH. Filiação: AUGUSTO FROELICH FILHO e CACILIA DA CRUZ FROELICH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
EDITH DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BAPTISTA DE SOUZA. Filiação: ANTONIO STRAPASSON e CAROLINA FIALA STRAPASSON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
ELIAS LOURENCO DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: JANES APARECIDA GONCALVES DA SILVA. Filiação: CARLOS LOURENCO DA SILVA e MARIA DO CARMO ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 13:20h.
EVA MARIA RAPANOS, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO XISTO RAPANOS. Filiação: LUIZ FEDELIX e ASTROGILDA SOARES FIDELIX. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
FRANCISCA WOTROBA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO WOTROBA SOBRINHO. Filiação: JOAO FONSECA e MARIA TEREZA FONSECA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
FRANCISCO LIMA DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: LILIAN CORRETE BORGES. Filiação: PEDRO NOGUEIRA DA SILVA e MARIA DAS DORES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
GENI BANDEIRA COSTAMILAN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VASCO FREDERICO COSTAMILAN. Filiação: MARO BANDEIRA e GENOVEVA BASSO BANDEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
GILDA SOARDI CORREIA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CORREIA. Filiação: JOAO SOARDI e MARIA DE SOUSA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:30h.
HELGA TOEWS, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO TOEWS e LUIZA TOEWS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
HERYLES GRITTEM, 31 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: BERNADETE APARECIDA GRITTEM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 14:00h.
ISAIDE ALVES, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTERIOR ALVES e CECILIA FERNANDES ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 30 de setembro de 2025.
IZAURINA CORREIA DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO CORREIA e MARIA BELIZONA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
JANAINA DO SOCORRO GONCALVES DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMILTON GONCLVES DOS SANTOS e LEONILDA FRONI DE RAMOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
JANDYRA DE ANIL FREITAS, 86 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: ROBERTO JORGE DE FREITAS. Filiação: GENNARI EMILIO DE ANIL e MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE ANIL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
JOSE DA LUZ, 87 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: LEONIR FORTES DA LUZ. Filiação: REDUCINDO JUSTINO DA LUZ e SILVANA PEREIRA DOS REIS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
JOSE FELIPE SANTIAGO, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: DILMA RIBEIRO SANTIAGO. Filiação: JOAO FELIPE SANTIAGO FILHO e NAIR PEDRO SANTIAGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 15:00h.
JOSE SENCHUKA WORUBY, 78 ano(s). Profissão: CHEFE. Cônjuge: APOLONIA SENCHUKA WORUBY. Filiação: GREGORIO SENCHUKA e MARIA WORUBY. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
JOSE SOARES MARTINS, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: OLGA MARIA FARIA MARTINS. Filiação: JOSE PEREIRA MARTINS e ZULMA SOARES MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 13:45h.
JOSUE ANTUNES NASCIMENTO, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DELZI DO ROCIO ANTUNES NASCIMENTO. Filiação: FLORENTINO ANTUNES NASCIMENTO e MARIA LUIZA ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
JOVELINA MARIA LOPES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE FRANCISCO LOPES. Filiação: JOSE AUGUSTO DA SILVA e AURORA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 15:00h.
LAURA BERTHA REIKDAL DOS SANTOS, 99 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JUVENAL DOS SANTOS JUNIOR. Filiação: CARLOS MAGNUS REIKDAL e ELZA REIKDAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
LEONI DA SILVA FIDALGO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMABILE RODRIGUES FIDALGO. Filiação: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e ANGELICA FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
LUCIANO PERRINI, 53 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: SERGIO FERRINI e YARA DO ROCIO PERRINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
LUCY GUARNIERI BERDUSCO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORIO VALDIR BERDUSCO. Filiação: JOAO GUARNIERI e ANNA BREDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
LUIZ CARLOS PETRICIONI, 75 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA BRAZ PETRICIONI. Filiação: VINCENZO PETRICIONI e OLINDA DA SILVA PETRICIONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:30h.
LUIZ CARLOS ROSA, 70 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: VIRGILIO ROSA e MARIA APARECIDA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 15:00h.
LYAN XAVIER CHIODINI, 7 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: LEONARDO CHIODINI DA SILVA e MAVIE XAVIER DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
LYDIA ULTCHAK TOZIN, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLOS NEMENIO TOSIN. Filiação: ELIAS ULTCHAK e CLARICE DE ANDRADE ULTCHAK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
MARCOS DE OLIVEIRA LIMA, 56 ano(s). Profissão: ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. Cônjuge: DULCINEIA PEREIRA LIMA. Filiação: DELCIDIO LIMA e SEBASTIANA MARIA DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
MILTON DE SOUZA SILVA, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: DIRENO MENDES DA SILVA e HILDA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
OSCAR MACHADO, 58 ano(s). Filiação: MANOEL PINTO MACHADO e VERONICA DALMAZO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:30h.
OSMAR GOMES, 63 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: RUTE CARNEIRO. Filiação: WALDEMAR GOMES e BENEDITA CASTORINA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 11:00h.
PEDRO JORGE LEAL, 62 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE JORGE LEAL e DIOLINDA MARIA DA SILVA LEAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
PEDRO PABLO BENITEZ HERNANDEZ, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: YANAISA HERNANDEZ MONTENEGRO. Filiação: PEDRO SELESTINO BENITEZ MOLINA e AMPARO GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de setembro de 2025.
PROTOGENES GOIS DE LIMA, 91 ano(s). Cônjuge: MARILDA NORMA COSTA DE LIMA. Filiação: FRANCISO RODRIGUES LIMA e FRANCISCA DE GOIS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
REGIS LUIZ PFEIFER LOBATO FILHO, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: REGIS LUIZ PFEIFER LOBATO e IEDA NUNES LOBATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 17:00h.
RIO NOVELLO, 99 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: NEYDE FERREIRA RIO. Filiação: RODOLFO NOVELLO e CALDERINI MARZIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
RONALDO ALTAIR ZENI, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: HAMILTON ZENI e AGACYR DIBNER ZENI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
TATIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES e ROSA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
UMBERTO ALBERTO GOMES, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ZITA MARIA. Filiação: SEVERINO ALBERTO GOMES e MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de outubro de 2025.
VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, 48 ano(s). Filiação: ROBERTO DA SILVA e ZILDA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 10:00h.
ZELIA CARMEM DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SEBASTIAO BARBOSA SANTOS. Filiação: FRANCISCO LEONEL LOSS e ALAIDE LOSS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 10:00h.
ZITA MARIA CEMBRANI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DANILO LUIZ NICOLINI e HIRMA BIANCHI NICOLINI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
