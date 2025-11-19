Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (19/11)
ADELIA GARCIA FABBRIS, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AVELINO FABBRIS. Filiação: BIBIANO ALVES GARCIA e MARIA ANGELA GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
ANDERSON MATOS DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JORGE UBIRAJARA DA SILVA e MARA TEREZA DE MATOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
ANDRESSA LAZZARI RODRIGUES, 43 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: FREDERICO BICHAT WIEHE RODRIGUES. Filiação: OSMAR JOSE LAZZARI e MARLI TEREZINHA LAZZARI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
CELIO CORREIA, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: BRUNISLAVA VANDA CORREIA. Filiação: LUIZ BASILIO CORREIA e EDITHE CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
CLAUDIO DOS SANTOS MELLO, 85 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: ARACY CANDIDA DOS SANTOS MELLO. Filiação: JOAS DOS SANTOS MELLO e CELIA SANTANA MELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:40h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
CLOVIS FANTINATO PORTELA, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LIDIA BARA FANTINATO PORTELA. Filiação: ERNESTO FANTINATO PORTELA e DORVALINA VAZ PORTELA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
CONCEICAO DA MOTTA MENEGATTI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENTIL CLODOMIRO MENEGATTI. Filiação: ARLINDO ORTIZ DA MOTTA e MARIA RITA FELICIO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
EDWIN LUIS AVILE SOSA, 28 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: LUIS BENEDITO AVILE AREVALO e KEILA MERCEDES SOSA RAMIREZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
EUCLIDES DE LIMA JUNIOR, 50 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: EUCLIDES DE LIMA e TERESA ARAUJO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
EVANILDE OLCZYK RUEDIGER, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALIDOR RUEDIGER. Filiação: JOAO OLCZYK e ANGELINA BALSANELLI. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE MASSARANDUBA – SC, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
FLAVIO REBELO ANVERSI, 78 ano(s). Profissão: GERENTE FINANCEIRO. Cônjuge: LAIR VIEIRA ANVERSI. Filiação: JOAO TAVARES ANVERSI e ADELIA REBELO ANVERSI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
GILBERTO DA LUZ, 42 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE VANDERLEI DA LUZ e ROSA DE OLIVEIRA DA LUZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
GUILHERMINA DE FATIMA ALANO RAMOS, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: GENI ALANO RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
JEFERSON ANTONIO BERTOLLA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO BERTOLLA e MARIA DOZOLINA DE OLIVEIRA BERTOLLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 23:30h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
JOAO VINICIUS BATISTA DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: RAFAELA ASSIS DE ALMEIDA. Filiação: VILMA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
JOSE JORANILDO BARBOSA, 53 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLEUZA DOS SANTOS BARBOSA. Filiação: TEREZA BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
JURANDI APARECIDA PERTSCHI, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOHANN PERTSCHI. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA e MARIA ALMEIDA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
LIDIA PRESTUPA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIANO PRESTUPA. Filiação: TEODORO PENDEK e ANA PENDEK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
LOURDES SALETE DE OLIVEIRA LINCK, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORGE DE OLIVEIRA e CATARINA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
LUIZ DORLI NUNES BISSON, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: AGOSTINHA MARLENE CORDEIRO BISSON. Filiação: BISSON DAVID e SANTINA NUNES DAVID. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
LUIZ MILCZEVSKI, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: VICENTE MILCZEVSKI e ROSALIA MILCZEVSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
MARCOS ANTONIO GOMES, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SILVANO MOREIRA GOMES e DORCILIA DA LUZ RODRIGUES GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
MARIA IZABEL VALLENZUELA GOMES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISMAEL GOMES e EMILIANA VALLENZUELA GOMES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
MARILETE PEDROSO DE JESUS, 48 ano(s). Filiação: ANTONIO PEDROSO DE JESUS e MARIA APARECIDA PEDROSO DE JESUS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
OCTACILIA POLERA RIOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIOS FILHO. Filiação: JOAO POLERA e MARIA ROSA POLERA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
REGINA ZEITZ, 52 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARLINDO ZEITZ e MARIA IVONE DE MELO ZEITZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
ROSENEI VERSON DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: REINALDO VERSAO DA SILVA e NOEMI VERSAO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
ZENAIDE DE FREITAS RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEI MOREIRA RODRIGUES e LAURINDA DE FREITAS RODRIGUES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
