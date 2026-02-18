Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (18/02)
ANTONIO CARLOS TABORDA, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA MARIA TABORDA. Filiação: SALVADOR TABORDA FILHO e ELVIRA TABORDA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
DEISE LIMA SANTOS, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AVANIR AMADEU DOS SANTOS e MARIA ISABEL LIMA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO DEFINIR, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
EMERSON VICENTE DE SOUZA, 53 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: JAQUELINE. Filiação: RUBENS DE SOUZA e CASTORINA BARBOSA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
HELENA KINCELER TOSIN, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS LOURENCO TOSIN. Filiação: HENRIQUE KINCELER e LILIA DELLE MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
JANE DE CASSIA FURTADO, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: TULIO CESAR FURTADO e ELOI WOLFF FURTADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
JULIO CEZAR KOVALSKI, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ORLANDO KOVALSKI e MARILU KOVALSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
LEOCADIA AMBROSINA GOMES ZELONE, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SAFRONIO ZELONE. Filiação: JOSE AMBROSIIO GOMES e MARIA JULIA LUCAS GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
LINEU NOVAKI, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRANI DE OLIVEIRA NOVAKI. Filiação: TEOFILO VARDENSKI NOVAKI e TEREZINHA DOS SANTOS NOVAKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
LUIZ CARLOS DE LIMA, 54 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: CLEIDE MARIA DE SOUZA DANTAS. Filiação: LUIZ LIMA e MARIA DA LUZ DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
MARIA DE LOURDES NEVES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATHAYR FREITAS NEVES. Filiação: CONSTANTE BRUN e ROSA BRUN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
MARIA DILMA DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURIDES LINO DE OLIVEIRA e NAZIRA RODRIGUES DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
MIGUEL YUITI YOKOYAMA, 94 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRENE JULIK YOKOYAMA. Filiação: SEBASTIAO TAKAO YOKOYAMA e ANA TOMOKO YOKOYAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
NAIR FRANCISCA DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FIRMINO FRANCO e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FRANCO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
ODENIR ROCHA MAGALHAES, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS MARCANDES MAGALHOES. Filiação: JOAO PEREIRA MAGALHOES e OLIVIA PEREIRA ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO DIAMANTE, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 17/02/2026.
ROSALINA DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DOMINGOS DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
SERGIO ROBERTO SILVEIRA, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NEUSA PACIFICO SILVEIRA. Filiação: WILSON MORAES SILVEIRA e OTILIA MANSUR SILVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
