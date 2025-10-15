Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (15)
AIRTON CARLOS DE ASSIS, 72 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: AGENOR CARLOS DE ASSIS e JANDIRA DINIZ ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
ALECIANO BRUNO FRANCO, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ATAIDE FERREIRA FRANCO e MARIA MACHNIEVICZ. Sepultamento: CEMITÉRIO ESPIGÃO DAS ANTAS EM MANDIRITUBA PR, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
ANTERO BATISTA CORREA, 83 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA CELIA FIDENCIO. Filiação: FRANCISCO CORREA e AMELIA PROENCA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
ANTONIO VALDECIR GIRATTO, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PRIMO GIRATTO e ANTONIA PEREIRA DA SILVA GIRATTO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE CRUZEIRO DO OESTE PR, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
CLAUDIO ALVES DE MATTOS, 88 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: IZAURA GIOMO DE MATTOS. Filiação: EMILIO ALVES DE MATTOS e LEONOR FOGNOLI DE MATTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
DARLETE REGINA GAIO XAVIER, 68 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Cônjuge: JOAO BOSCO CARNEIRO XAVIER. Filiação: DAHILTON GAIO e CLARINDA GAIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
EDELIR PELLIZZETTI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NILO SILVERIO e EULALIA SILVERIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
GENNY FERRAREZI BATTIATO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSARIO BATTIATO. Filiação: AUGUSTO FERRAREZI e NATALINA DE MARZO FERRAREZI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
GILDA MARIA, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LORICI DOTTI. Filiação: LUIZ LEOPOLDO MERCER e MARIA DA CONCEICAO LAGOS MARTINS MERCER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 23:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
IRENI FERREIRA GOMES, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: COSME DA SILVA. Filiação: ADAO FERREIRA PAULO e MARIA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
ITACIR FAVERO, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NELSON FAVERO e INES DE SANTI FAVERO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
IVONETE DA SILVA LEANDRO, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LUIZ SANTOS LEANDRO. Filiação: MANOEL PEREIRA DA SILVA e GUILHERMINA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
JOAO MARIA PENTEADO JUNIOR, 68 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: JOAO MARIA PENTEADO e IRENE WOIK PENTEADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
JULIA DO CARMO RICARDO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIAMIRO RICARDO. Filiação: VICENTE ANTONIO DO CARMO e MARIA RAMOS DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
LUIZA ANTUNES, 96 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANASTACIO ANTUNES e BENTA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
MANOEL MARQUES JUNIOR, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ISABEL FERNANDES MARQUES. Filiação: ANTONIO MARQUES FILHO e JOSEFA GUTIERRI MARQUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
MARIA ALICE DEL PADRE GIL, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WILSON GONCALVES GIL. Filiação: ANTONIO DEL PADRE e MARIA CARMEN SIMONI DEL PADRE. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICUPAL DE ANDIRÁ PR, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
MARIA TERESA DA SILVA STOCCO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VALDIR STOCCO. Filiação: LAMARTINE ANTONIO DA SILVA e MARIA ISABEL LAURINDO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
ROBERTO CARLOS MARLANGEON, 86 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: IRMA BEATRIZ FIGUEROA DE MARLANGEON. Filiação: MAURICIO FRANCISCO EMILIO MARLANGEON e EMMA JAHAN DE MARLANGEON. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
RUBIA MARA GOMES DE OLIVEIRA DE JESUS, 53 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE APARECIDO DE JESUS. Filiação: MILTON GOMES DE OLIVEIRA e MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
RUTH REGINA GAZZONI JARDIM, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JORGE DE ABREU JARDIM. Filiação: PAULINO GAZZONI e ELSA MARIA FRASSON GAZZONI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
SANDRA REGINA LARAS, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR COSTURA. Filiação: OSNEI MARCOS SIMIONE e GERSINA OCTILIA DE OLIVEIRA LARAS. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE MANDAGUARI, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
TEREZINHA AGUIAR CORDEIRO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS CORDEIRO. Filiação: LOURENCO AGUIAR e JOAQUINA FERREIRA AGUIAR. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
