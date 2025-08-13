Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (13)
ADELI PORTO DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PORTO DE OLIVEIRA e CECILIA PEREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
ALAIDE LEMOS CAVALHEIROS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM LEMOS CAVALHEIRO e ALBINA LEMOS CAVALHEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
ALBERTINA MAXIMIANA DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: NICACIO FLORENTINO DE SOUZA e EDITH RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 11:00h.
ALCIONE IRVING BONFIM PCHEK, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ILDA DE BONFIM PCHEK e ILDA DE BONFIM PCHEK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
ALDO MAGUOLO, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SERGIO MAGUOLO e ANTONINA MAGUOLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
ALEXANDRINA CORREA DA SILVA, 84 ano(s). Filiação: SEBASTIAO JOSE BERNARDO e ANNA ROSA CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
ALINA FIUZA DE ALMEIDA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DORVALINA FIUZA DE ALMEIDA. Filiação: ABILIO BARBOSA CARDOSO e MARIA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 11:30h.
AMADEU GONCALVES DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: AUTA DONEDA DE SOUZA. Filiação: ALDERICO GONCALVES DE SOUZA e FLOROSA BUENO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
AMILCAR CESAR QUEIROZ GAMA, 64 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: TANIA MARA SILVA GAMA. Filiação: ANTONIO DIAS GAMA e DORALICE QUEIROZ GAMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
ANA ADELIA WOELLNER DE CASTRO, 51 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ANDERSON DO NASCIMENTO VIEIRA. Filiação: JOAO CARLOS DE SOUZA CASTRO FILHO e GILCELIA DE FATIMA WOELLNER DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:30h.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARLI IZIDORIO DA SILVA DOS SANTOS. Filiação: ARY SANTOS e MIRIAN MARINHO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:00h.
ANTONIO CERVANSKI, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: BERNARDO CERVANSKI e INES CERVANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:00h.
ANTONIO MACHADO, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CARMELIA NASCIMENTO TEIXEIRA ALVES. Filiação: ERNESTO MACHADO e ANTONIA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
APARECIDA ROBERTO DE SOUZA E SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM NOGUEIRA DA SILVA. Filiação: JOAO ROBERTO DE SOUZA e ANTONIA PINTO DE GODOY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:30h.
ARLEIDE DA CUNHA SANTIAGO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOEL AGOSTINHO SANTIAGO. Filiação: JONATAN BEZERRA DA CUNHA e MARIA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
ARTUR DA CONCEICAO SIMOES, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA NEGOCEKI SIMOES. Filiação: JOAO SIMOES e JOSEFINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:30h.
AURORA APARECIDA DA ROCHA, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JOSE TIAGO DA ROCHA e SIMONE DOS SANTOS RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
CARLOS PATRZY, 45 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO PATRZY e MATILDE GROCHOSKI PATRZY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 15:00h.
CLEONICE SANDRI, 52 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: ADILOR SANDRI e ISOLDE SANDRI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
DJAIR GUERINO, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SILMARA DE FREITAS GUERINO. Filiação: JOAO GUERINO e ALBERTINA FOGACA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
DJANIRA MARIA DA SILVA FREIRE, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL MALAQUIAS FREIRE. Filiação: GESUINO ZININHO DA SILVA e OROSINA CANDIDO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
DYRA VIDAL SCHMIDT, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SADY VIDAL e CASIMIRA PRINKA VIDAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 11:00h.
EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SILVIA HELENA PEREZ DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS e CECILIA CURY DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 13:30h.
ELIZABETH DE ALMEIDA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA ANTUNES DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO MENDES DE ALMEIDA e ODETE DOS SANTOS DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
ELIZEU ALVES COUTINHO, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADOLFO ALVES COUTINHO e ANTONIA SANTANA COUTINHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
ERASMO MARTINS DE CARVALHO, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: HERCILIO MARTINS DE CARVALHO e MARIA VERSAO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 11:00h.
ETELVINA NOGUEIRA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVIO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: IDEAIR NOGUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
FAVONIA TERESINHA RODRIGUES DE FIGUEIREDO DILEO, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ERNESTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO e ALVINA BORDIN DE FIGUEIREDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 15:00h.
IRACEMA AMARO DE JESUS, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ALVINO JOAQUIM DE JESUS. Filiação: ALIPIO AMARO e SEBASTIANA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
IRACEMA GRACIANO SPERANDIO, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ERNESTO SPERANDIO. Filiação: SALVADOR GRACIANO e AMALIA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOANNINA ALBERRI MEYER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGAR GASTAO MEYER. Filiação: PIO ALBERTI e MARIA MOCELLIN ALBERTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
JOAQUIM DIAS BATISTA, 85 ano(s). Filiação: ANTONIO DIAS BATISTA e ANTONIA DA MOTA BATISTA. Sepultamento: JD ETERNO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
JORGE VARDANEGA, 72 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: TEREZINHA DE ANDRADE VARDANEGA. Filiação: IVO VARDANEGA e ISULINA DA SILVA VARDANEGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 15:30h.
JOSE ARI FERREIRA DA SILVA, 81 ano(s). Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA e DORSOLINA TEIXEIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 09:00h.
JOSE DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARISA DE OLIVEIRA. Filiação: FREDOLINO HENRIQUE DE OLIVEIRA e LAURENTINA CARNEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOSE NELCI DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: TEREZA CHOINSKI CHELA. Filiação: PEDRO FRANCISCO DA SILVA e CACILDA SCHEMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE ROSENDO BEZERRA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIZE TEREZA DA CONCEICAO BEZERRA. Filiação: ANTONIA ALVES DE ANDRADE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 13:30h.
KHETI CORONA DOFF SOTTA, 97 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: QUIRINO DOFF SOTTA e SELENE STORI SOTTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
LEONINA GALDINO DE SOUZA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BERNARDES DE SOUZA. Filiação: EUGENIO GALDINO e REGINA DELFINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 09:00h.
LEONINA ROSA GONCALVES, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOSE GONCALVES. Filiação: JOAQUIM OZORIO FRANCO e BENEDITA ROSA NUNES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
LETICIA APARECIDA GARDINO, 25 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOSE IVANIR GARDINO e LUCIA DO ROCIO CARVALHO GARDINO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:30h.
LUIZ CARLOS PADILHA, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SALVADOR PADILHA e MARIA CAVALHEIRO PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 15:00h.
LUIZ CARLOS PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL PEREIRA e MARIA DO ROSARIO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 09:00h.
LUIZ RIOICHI SATO, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA HARUE SATO. Filiação: KIYUGORO SATO e KIYOKO SATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARCELO FREIRE ARBIGAUS, 57 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: ANGELA S FREIRE. Filiação: IVO ARBIGAUS e JUSSARA FREIRE ARBIGAUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA CECILIA GONCALVES ALVES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES. Filiação: ISIDRO GONCALVES e CECILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:30h.
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA ARAUJO. Filiação: RAIMUNDO RIBEIRO e ROSA FONSECA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 12 de agosto de 2025.
MARIA LUCIA DA CONCEICAO FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO OSMAR FERREIRA. Filiação: SEBASTIAO MANOEL DA CONCEICAO e SEBASTIANA DA LUZ BARBOSA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO AGUA AZUL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 15:00h.
MARIA REGINA PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JESUS PEREIRA e ADAIR RODRIGUES XAVIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIO STANISLAU KULIK, 92 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: LUDIWIJA PURKOTTE KULIK. Filiação: PAULO KULIK e MARIA KULIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARLI OLIVEIRA PRESTES, 56 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: VANIR LEMES DE OLIVEIRA e ELDIRA DA ROSA OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
MAURO LISBOA DE SOUSA, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OSVALDO LISBOA DE SOUSA e MARIA DO CARMO DE SOUSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
NEWTON PYTHAGORAS GUSSO, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NEUZA MARIA FOGACA GUSSO. Filiação: MATHEUS GUSSO e JOANNA DE SOUZA GUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
ODETE KOWALSKI KALINOWSKI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PIUS JOSE KALINOWSKI. Filiação: FRANCISCO KOWALSKI e MARIA FOGIATTO KOWALSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
OLGA TOZIN, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NARCIZO ZNTONIO TOZIN e ANNA DE ARAUJO TOZIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 11:00h.
RAPHAEL BOIKO, 89 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: AUREA HRYSZKO BOIKO. Filiação: GREGORIO BOIKO e MARIA DEGAN BOIKO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 16:00h.
RENE ALVES, 83 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: LEONILDA DE JESUS ALVES. Filiação: ALCIDES FERREIRA ALVES e ZEFERINA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:00h.
ROBERTO JOSE FIALHO, 54 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NEIDE SANTOS DE JESUS. Filiação: ANTONIO AUGUSTO FIALHO e MARIA AUXILIADORA FERNANDES FIALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
ROBSON OVIDIO ZAP, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: JOSIANE BONFIM. Filiação: OVIDIO ZAP e SULANITA ZAP. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 13:00h.
RODOLFO EDUARDO TRUBER, 68 ano(s). Filiação: JOSE TRUBER e MARIA JOSE TRUBER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
SONIA MARIA BEDNARCHUK, 55 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: DELAIR BEDNARCHUK e ANTONIA BERDNACHUK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
TADEU PEDRO DE CAMPOS, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LIDIA DE CAMPOS. Filiação: JOAO DOMINGOS DE CAMPOS e IZAURA MENDES DE CAMPOS. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DOS EUCALIPTOS (GUARAPUAVA), quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
TEREZA ANGELA PIOVEZANA PEDRINI, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ARY JOAO PEDRINI. Filiação: SEVERINO PIOVEZANA e MARIA PIOVEZANA. Sepultamento: PATO BRANCO – PR, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
VALDIR ANTONIO DA COSTA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SILVIA APARECIDA DA CRUZ COSTA. Filiação: JOSE COSTA e TEREZA CUSTODIO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
ZULMIRA DA SILVA MIRANDA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO ANTONIO DE MIRANDA. Filiação: FELISBINO JOSE VIEIRA DA SILVA e ANTONIA MARIA LUIZA. Sepultamento: CEMITERIO EM PORANGABA – SP, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 13:00h.
ZULMIRA ZULEIDE DE MEDEIROS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL IRINEU MEDEIROS e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:00h.
