Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (12/11)
ADEMIR TEIXEIRA GOMES, 48 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: CARLA DO ROCIO NUNES. Filiação: OSMAR TEIXEIRA GOMES e SEBASTIANA MARIA MOLINA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
AGLAE JANKE TOIGO, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HUGO MARCOS TOIGO. Filiação: GUILHERME JANKE e ANTONIETTA NATAL JANKE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ANITA DOS SANTOS GONCALVES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO GONCALVES. Filiação: MANOEL PEDRO CAETANO e JOANA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ANTONIA MALDONATO MENEGHETI, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO MENEGHETI. Filiação: FRANCISCO MALDONADO RODRIGUES e DOLORES MALDONADO RUIZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TAPIRA PR, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IONE MARIA DIAS DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS e AURORA BIACAIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ANTONIO JURANDIR PADILHA, 95 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: YOLANDA PADILHA. Filiação: PEDRO DE DEUS PADILHA e VITALINA BATISTA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ANTONIO VACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA e BENVINDA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO CERRO VERDE EM QUITANDINHA PR, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
BOAVENTURA SILVA DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA FERNANDES LIMA. Filiação: ARTUR SILVA DE ALMEIDA e ALTANISA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
BRASILIO DIAS, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BRASILIO SANTOS DIAS e DALTIVA DE SA RIBAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
CARMEN BASILIO SCHREIBER, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON SCHREIBER. Filiação: ARLINDO BASILIO e AURELIA OVINA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
CIRINA PEREIRA DE CRISTO SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTUR BOMFIM DA SILVA. Filiação: ALFREDO PEREIRA DE CRISTO e ROZARIA MENDES DE CRISTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
DARCI FERREIRA DE PAULA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEIDE APARECIDA ALVES SEIXAS DE PAULA. Filiação: MIGUEL PEREIRA DE PAULA e DINA FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ELIAS RIBEIRO PINTO, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OSCAR RIBEIRO PINTO e NAIR RIBEIRO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
FABIO VINICIUS DE ARAUJO MATTAR, 51 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: SODA MATTAR FILHO e ALTAMAR ARAUJO MATTAR. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO BENEDITO EM PARANAGUÁ PR, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
FRANCISCA ERCI ROCHA, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANTONIO CARLOS ROCHA. Filiação: JOSE ROBERTO e ALZIRA ROBERTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
HISAKO NAGATA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MINOBU NAGATA. Filiação: TOYOHIKO YAMAGUCHI e TAME YAMAGUCHI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
JORGE SKAVRONSKI, 72 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOSE SKABRONSKI e PAULINA SKAVRONSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
JOSE MARIA DE BARROS FARIA JUNIOR, 65 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE MARIA DE BARROS FARIA e ANNA MARIA SCHILLER FARIA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
LEONILDA TIBLIER DA SILVA GODOY, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANIVALDO DA SILVA GODOY. Filiação: JOSE TIBLIER e MARIA ANTONIA TIBLIER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
LUANA MENDES DE OLIVEIRA, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IRANI MENDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
MARCIA MORATO DE LIMA SANTOS, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ZACARIAS MORATO DE LIMA e TEREZINHA FERNANDES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
MARIA ELENA LANDULFO LIMA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALCIDES COSTA LIMA e ANTONIETA LANDULFO LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
NAIR BALDUINO MARTINS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM FERNANDES MARTINS. Filiação: LEVINO BALDUINO e ANA DIAS BALDUINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
RENATO TISSOT, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DARCI TISSOT. Filiação: OLIVIO ARMANDO TISSOT e MARIA TERESA TISSOT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
RUDI WOLF DE BRITO RECKELBERG, 37 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: TAMIRES GODOI DA SILVA. Filiação: RUDI RECKELBERG e MARIA DAS GRACAS BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
TEREZA BANDEIRA MEDEIROS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME MEDEIROS. Filiação: BRAZ SANTOS BANDEIRA e OLGA SIQUEIRA BANDEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS SIQUEIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALVES DE MEDEIROS e ANGELINA GONCALVES DE MEDEIROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
