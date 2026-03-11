Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (11/03)
ADRIANA DE FATIMA BONIFACIO DA ROSA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOSE MARIA DOS SANTOS e DIRCE CLARA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
CARLOS ROBERTO AGULHAM, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLI EHMKE. Filiação: WILSON RIGHETTO AGULHAM e MARIA TEREZA MANASSES AGULHAM. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 11 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
CASSIELE BURGINSKI CRUZ, 17 ano(s). Filiação: CEZAR AUGUSTO CRUZ e MARIA OLINDA BURGINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
ELIZEU DE SOUZA SANTANA, 50 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: GISELE ALVES SANTANA. Filiação: JOAO SANTANA e MARIA TEIXEIRA DE SOUZA SANTANA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (11/03)
ENEIDE SILVA GONGORA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GABRIEL GONGORA DONAYRE. Filiação: SEBASTIAO DE SOUZA SILVA e HORTENCIA GABRIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
HALINA TEDESCHI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ TEDESCHI NETTO (FALECIDO). Filiação: STANISLAU KOZLOWSKI e ROSA KOZLOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
JOEL RODRIGUES DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CENIRA GOULART DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
LEONI MARTINHAKI DE ABREU, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MARTINHAKI e MARIA ONDINA MARTINHAKI. Sepultamento: CORPO PARA DOACAO, quarta-feira, 11 de março de 2026. Data do Falecimento: 10/03/2026.
LUIZ HENRIQUE CANET, 67 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA FILOMENA MARTINS CANET. Filiação: JULIO CANET FILHO e MARIA DE LOUDES BELLO CANET. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (11/03)
MARIA OLINDA DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO LAUREANO DOS SANTOS e MADALENA CARBELE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
MARILENE AZEVEDO DA CRUZ, 60 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MOACIR DA CRUZ (FALECIDO). Filiação: MOACYR PEREIRA e ROSA AZEVEDO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
NEUZA SOARES XAVIER, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSMAR BAZILIO MENDES (FALECIDO). Filiação: BEBEDITO SOARES TEIXEIRA e JUDITH XAVIE TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 11 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
ORLANDO STEFFEN DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVETE HELENA DE OLIVEIRA. Filiação: SATURNO SUTIL DE OLIVEIRA e MARIA DOS PRAZERES STEFFEN DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/03/2026.
ROSA FRANCISCA DA ROSA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: SILVERIO FRANCISCO DA ROSA e MARIA FRANCISCA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
ROSAMIR BONFIM, 84 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ADRIANO DE CASTRO BONFIM e BRANDINA DE GODOY BONFIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 11/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (11/03)
VLADEMIR MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA e DALGIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
WALBERTO STEINER JUNIOR, 64 ano(s). Filiação: WALBERTO STEINER e ELIZABETH ANNA DOETZER STEINER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (11/03)