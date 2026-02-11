Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (11/02)
AIDA BAGLIOTO MASCARENHAS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PERI MASCARENHAS PINHO. Filiação: EUCLYDES BAGLIOTO e JANDIRA GARSIN BAGLIOTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ANGELA COSTA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DOMINGOS COSTA. Filiação: EMILIO GASPARIN e CAROLINA SALVARO GASPARIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ANITA BALIEVICZ, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO BALIEVICZ e FRANCISCA BALIEVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
APARECIDA JOSE GUIMARAES RODRIGUES, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CELSO GUIMARAES RODRIGUES. Filiação: LUZIA XAVIER DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ARACI DE PAULA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO DE PAULA. Filiação: PEDRO LEITOLES e FLORITA LEITOLES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
CELI MACEDO WONG, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: TAI YAU WONG. Filiação: JOSE MARIA RIBEIRO DE MACEDO e MARIA ANGELICA SUTIL MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
CICERA ARENDT, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CEZAR ARENDT. Filiação: ANGELO JOSE DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
DALA ZGHN, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABREAL KHEYAMI. Filiação: ABDULL ZGHIN e EMILIN DRIKRI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
DIVA NUNES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO NUNES. Filiação: AUGUSTO DARO e OTILIA DAROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ELISEU POMPEU RIBEIRO DE CASTRO, 41 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: JURANDIR RIBEIRO DE CASTRO e REGINA CELIA POMPEU DE CASTRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS, 43 ano(s). Filiação: SEBASTIAO RAMAO DOS SANTOS e PERPETUA DE CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM JUSSARA – PR, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: MARINHEIRO. Filiação: FRANCISCO QUININO DE OLIVEIRA e MARIA DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
JANDIRA MARTINHO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MARTINHO. Filiação: PEDRO LEVANDOSKI e VERONICA REINHASKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
JOSE PEREIRA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SANTA PEREIRA LEMES DOS SANTOS. Filiação: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS e TERESINHA PAZ DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM BARBOSA FERRAZ – PR, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
LUIGE EDSON REBELLATO, 94 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELIZANGELA CAROLINE FANHA ROSSA. Filiação: FRANCISCO EDSON REBELLATO e ODETTE SABOIA REBELLATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
MARIO FALAT, 83 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: IRENE FALAT. Filiação: JOCO FALAT e MARIA FALAT. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
REGINA DA COSTA PIRES, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MOACYR NEVES PIRES. Filiação: PIO PIRES GOMES e MINERVINA W DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ROMUALDO PRZYBYZERWSKI, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES FARIA PRZYBYZERWSKI. Filiação: JOAO PRZYBYSZEWSKI e FELICIA PRZYBYSZEWSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ROSANE SCHINKEIN, 62 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO NICOLAU SCHINKEIN e ELINE SCHINKEIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
SACHIKO YAMANAKA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARIKA YAMANKA. Filiação: KENICHI YAMANAKA e TSURUKO YAMANAKA. Sepultamento: CEMITERIO EM UMUARAMA – PR, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
TERESA GONCALVES GUERRA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: OSCAR DE SOUZA GUERRA. Filiação: SEBASTISAO JOSE GONCALVES e MARIA ADELINA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
VALDEREZ GRECA PEDROSA, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HELIO LEAO. Filiação: JOSE DE SOUZA PEDROSA JUNIOR e HELEODETTE GRECA PEDROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
WANDERLEY FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: MARIZA DELLA VECHIA FERREIRA. Filiação: JUVENCIO ALVES FERREIRA e MOEMA NEVES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPINAS SP, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
