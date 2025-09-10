Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (10)
ADEMIR JOSE DE NOVAES, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ILDO JOAO DE NOVAES e MARIA IZABEL DE NOVAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 11:00h.
ADLA NAIM AYUB, 81 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: NAIM AYUB e UAIBE TOME AYUB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
ALTEVIR BURDA, 73 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: VICENTE BURDA e IHONE IDALINA BURDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 10:00h.
ANTONIO DAVID LIMA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JUVELINA DE LIMA. Filiação: DURVAL PEREIRA DE LIMA e SABAT LOURENCO DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 13:30h.
BERENICE DE CARVALHO RAMALHO, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDOMIRO BARROS DE CARVALHO e LEONTINA DE CARVALHO SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
BRUNO AUGUSTO CARDOZO, 20 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADELY SANTOS CARDOZO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 14:00h.
CLAUDIO PACHECO BURMANN, 67 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Filiação: CLOVIS JACY BURMANN e IARA PACHECO BURMANN. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
DANIURKIS CRESPO LOPEZ, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: EMILIO DUBERGEL CRESPO e ANA ELSA LOPEZ ROJAS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
DELFINA DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL DE LIMA. Filiação: FERMINO ALVES DA SILVA e DIONISIA PALIANO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
DINALVA ROCHA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOY DE PAULA ROCHA. Filiação: PAULO LUIZ e MARIA SANTANA LUIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:30h.
DIRLENE DA SILVA MIGUEL, 72 ano(s). Cônjuge: MAURICIO MIGUEL. Filiação: MILTON GOMES DA SILVA e MARIA NAZARETH DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 14:30h.
DIRNEI GIESE HALUCH, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO HALUCH. Filiação: ERICO GIESE e ADELINA RIBAS CAVALHEIRO GIESE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:30h.
EDER DOS SANTOS MACHADO, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ADELCIO CAVALCANTE MACHADO e CALMELUCIA DOS SANTOS MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:30h.
EDINALDO GARCIA, 57 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: GERALDO GARCIA e ODETE CANDIDA GARCIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 10:00h.
ELIEU DANTAS DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: EURICO CARDOSO DA SILVA e ELISABETE CAMILIO DANTAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.
ELZIRA ZABAGLIA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADELINO CANDIDO DOS SANTOS. Filiação: WALDOMIRO ZABAGLIA e ELIZA OMETO. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PEDERNEIRAS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.
EUCLIDES MANOEL RIBEIRO COSTA, 53 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLEONICE APARECIDA COSTA. Filiação: JOAO COSTA e TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
FERNANDO CARMO DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANDREIA SILVA. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e NIRALVA DO CARMO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
GENIVAL LUIZ DA SIVA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ FERREIRA DA SILVA e IZABEL FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CIANORTE PR, quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
ISRAEL FERREIRA SANTOS, 90 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ADELINO FERREIRA SANTOS e ANAIR DE LARA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
IVO DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JULIA LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 18:00h.
IVONE DE ALBUQUERQUE PESSOA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO ROBERTO MERCANTE PESSOA. Filiação: GASTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:30h.
JOAO LEANDRO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADELAIDE PETRUNKO DA SILVA. Filiação: PEDRO LEANDRO GOMES e SEBASTIANA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOAO MARIA COMIN, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS BATISTEL CONIM. Filiação: JOAQUIM COMIN e EVA MARCHIORI COMIN. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 10:00h.
JOEL SILVA DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL BATISTA DOS SANTOS e JANDIRA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 10:30h.
JOSE LUIZ COZIN, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINHA MARTELLI COZIN. Filiação: NATALINO COZIN e MATILDE DE SOUZA COZIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 13:30h.
JOSE SLOMA NETO, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LURDES BILINSKI SLOMA. Filiação: THADEU SLOMA e CECILIA KRULIKOSKI SLOMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 10:00h.
JOSIAS ELIAS DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JACINTA CARNEIRO DE LIMA. Filiação: LAURENTINO ELIAS LIMA e MARIA DO CARMO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
JURACI LOPES DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: CRISTINO GONCALVES DE OLIVEIRA e GEORGINA LOPES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
KAIO BORGES DA SILVA, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MAURO BORGES DA SILVA e LUCILENE DANIEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:00h.
LUIZ ANTONIO VITAL, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JURACI DIAS VITAL. Filiação: MANOEL LEITE VITAL e NORMA NEGRAO VITAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 09:00h.
LUIZ PINTO FAGUNDES, 76 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: ANA LOURENCO FAGUNDES. Filiação: FRANCISCO ALVES FAGUNDES e CECILIA PINTO FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARCUS VINICIUS GOBBO, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALFREDO GOBBO e MARIA EMILIA GOBBO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIA ANTONIA SILVA, 74 ano(s). Filiação: LUIZ SILVA e MARIA MARTINI SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 09:30h.
MARIA APARECIDA PINTENHO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PINTENHO. Filiação: JOAO UZELOTO e VITORIA BERTONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 11:20h.
MARIA DE LOURDES CLAUDINO DE SOUZA, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MANOEL ZACARIAS CARDOSO e IDALINA BARBOSA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA JACIR ESCORSIM FLIZIKOWSKI, 89 ano(s). Profissão: TÉCNICO FINANÇAS. Filiação: FRANCISCO FLIZIKOWSKI e OLIVIA FLIZIKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA LUIZA DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO GERALDO e LEONARDA MARGARIDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA SILVANIRA OSTWALD, 77 ano(s). Filiação: HEINRICH WILHELM OSTWALD e LYDIA MARIA OSTWALD. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de setembro de 2025.
NATALIA WEISS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARISTIDES KLOSS e HELENA KLOSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 11:00h.
NELSON BELISARIO, 79 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: DUZOLINA CECILIA BAZZONI BELISARIO. Filiação: JOSE BELISARIO FILHO e MARIA MARCELO BELISARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 10:00h.
NILTON EDUARDO LIESEMBERG, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALY LIESEMBERG e REGINA SOPHIA HELENA LIESEMBERG. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 11:30h.
PAMELA CRISTIANE SKROCH GOBBI, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEVERSON GONCALVES GOBBI. Filiação: PAULO AUGUSTO SKROCH e WANDA GONZAGA SKROCH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 13:00h.
PEDRO ALMEIDA DO NASCIMENTO, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA LOPES ALMEIDA. Filiação: JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO e MARIA TEREZA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.
RITA TEREZA FERREIRA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADIR FERREIRA DA SILVA. Filiação: JULIO GUIDOLIN e GERTRUDES GESSNER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
SEBASTIAO MARTINS DE CARVALHO, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO MARTINS DE CARVALHO e ANTONINA RIBEIRO DE CARVALHO. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 16:00h.
SOLANGE SOUZA ANATE RIBEIRO, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ELIAS ANATE FILHO e MARLY DE SOUZA NASCIMENTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 14:00h.
VALDECI VENTURA DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOANIM VENTURA DA SILVA e MARIA PIRES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 14:00h.
WILSON DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAO DOS SANTOS e IDETRUDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.
