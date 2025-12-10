Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (10/12)
ALBERTINA DE SOUZA RAMOS, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: OTAVIO RAMOS DE SOUZA e LAURENTINA SCHMITZ DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
APARECIDA MARIA GONCALVES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE TOME GONCALVES. Filiação: ANTONIO VICENTE FERREIRA e DEOLINDA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
BENJAMIM RODRIGUES, 64 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZINHA DO CARMO BUENO RODRIGUES. Filiação: NOEL DAS NEVES RODRIGUES e DOCARMO COSTA ROSA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
BERNARDINA BRIGIDA PANEK ZWIERZYKOWSKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR ZWIERZIKOWSKI. Filiação: JULIO PANEK e ANA PANEK. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
DILSON FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLI MARIA BERARDI FERREIRA. Filiação: PLINIO PENTEADO FERREIRA e HELENA SCHEIDT FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
DJANIRA BARDELI SILVESTRE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARTINS SILVESTRE. Filiação: ADAUTO GONCALVES e ADALGIZA BARDELI GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
EDSON ERNANDE ROJAS GODOY, 59 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: VALDEREZ DE FATIMA BEZUSKA GODOY. Filiação: EUSTAQUIO ROJAS e MARIA GODOY ROJAS. Sepultamento: CEMITERIO J. DDAS PALMEIRA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
EDUARDO SILVA DO CANTO FELIX RIBEIRO, 30 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: VALDECI DOS SANTOS FELIX RIBEIRO e ROSANGELA SILVA DO CANTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ELISANDRO SANTOS DO ROSARIO, 35 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ELIAS DO ROSARIO e EVA DA APARECIDA DOS SANTOS DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
EVA PONCHEK GAPSKI, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: VADISLAO GAPSKI. Filiação: PEDRO PONCHEK e CECILIA PONCHEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
FRANCISCA KANGERSKI INACIO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO. Filiação: JOSE KANGERSKI e HELENA MOGINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
GEORGINA CAVALHEIRO MATTOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENTO QUIRINO CAVALHEIRO e EPIFANIA CAVALHEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
GILSON ALVES RODRIGUES JUNIOR, 135 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: KARINE POLICARPO RODRIGUES. Filiação: GILSON ALVES RODRIGUES e SOLANGE MARIA BOHN RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ISIS VITORIA RUTHES DOS SANTOS RODRIGUES, 1 dia(s). Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e NATHALIA RUTHES DOS SANTOS RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
IVALINO ANDRE CHECOSSI MARCANTE, 66 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: REGINA ESTELA ESTEVES MACANTE. Filiação: BARTOLOMEU CONSTANTE MARCANTE e ANDRELINA CHECOSSI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
JOAO AUGUSTO CARNEIRO GOES, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: EZIA MACIEL DA ROSA DETONI. Filiação: FELIPE GOES e GABRIELA CARNEIRO GOES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
JORGE LUIS MULLER, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NAO CONSTA e SONIA MARIA MULLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
JOSE AMILTON CAVALHEIRO ALIPIO, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOAO ALIPIO e FLORISA NUNES CAVALHEIRO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
LONDON ROGERIO DA CUNHA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ROQUE CUNHA e TEREZINHA ZULEIKA CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
MARGARIDA CAPRONI FERREIRA FORTES, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WALTER FERREIRA FORTES. Filiação: EGIDIO CLARO CAPRONI e OFELIA BATISTA CAPRONI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
OSMAR DA SILVA MARCELINO, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Filiação: ERNESTO JOAO MARCELINO e SEBASTIANA URBANO DA SILVA MARCELINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ROSELI ALVES, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO JOSE ALVES e MARIA LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
WILSON LEINEKER, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HENEDI ANDRESSA KRUL. Filiação: PEDRO LEINEKER e ISAURA LEINEKER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ZORAIDE BREGOCH REYKDAL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES REIKDAL. Filiação: FRANCISCO SOUZA PINTO e IZABEL SOUZA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
