Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (09)

ABGAIL MARTINEZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO GOMES MARTINEZ. Filiação: JOSE HENRIQUE DE MATTOS e ANNA KRASNE DE MATTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

AMALIA URSULINA MARTINHAGO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS MARTINHAGO e ADELAIDE DEUCHER MARTINHAGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 12:00h.

ANA FRANCISCA VEIGA MANCASZ, 83 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: ALEIXO MANCASZ. Filiação: DULCIDIO VEIGA e AURORA LUBKE VEIGA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO BENTO / LAPA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:00h.

ANTONIO ALVES DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: DOMINGOS VICENTE DE SOUZA e MATHILDE ALVES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 8 de julho de 2025 às 14:30h.

ANTONIO CHAFRAO SOBRINHO, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DALKVINA FERREIRA CHAFRAO. Filiação: PEDRO CHAFRAO e MARIA QUITERIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:00h.

CANDIDA DOMINGUES DO PRADO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCINDO DOMINGUES DO PRADO. Filiação: SEBASTIAO ARLINDO BATISTA e MARIA PINHEIRO DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:00h.

CARLOS ALLESSANDER DE GODOY, 49 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CARLOS ROSSI DE GODOY e JOIRA SILVEIRA DE GODOY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

CARLOS AUGUSTO JAHNKE, 68 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ROMILDA PINO GOMES JAHNKE. Filiação: PERCIVAL JAHNKE e IONE ANDRETA JAHNKE. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 9 de julho de 2025.

CARLOS ROBERTO EISFELD, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUÍMICO. Cônjuge: MAGALI EISFELD. Filiação: ROBERTO EISFELD e IZABEL TATAREN EISFELD. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 17:00h.

CLEONICE BERGAMO, 89 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: LUIZ BERGAMO e OLGA GATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:00h.

DIOLETE SCREMIN, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: HUMBERTO SCREMIN e HERCILIA TEIXEIRA SCREMIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 17:00h.

DIONATAN SOARES, 37 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: NOEL CODEIRO SOARES e DALUZ DE FATIMA SERAFIM. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:00h.

DONIZETI APARECIDO BACINELLO, 69 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Cônjuge: CLEUSA MUNIS RIBEIRO BACINELLO. Filiação: ALEIXO BACIENELLO e ANA BENASSI BACINELLO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:00h.

EURIDES AVELINO MENDES, 83 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: AVELINO JOSE BARROS e DEOLINDA AVELINO MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:30h.

EVERALDO MOURA DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ERASMO MOURA DA SILVA e IRENE DE BRITO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:00h.

EVERSON ENEDIR SOARES DE LIMA, 56 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NEUSA DA SILVA MARTINS. Filiação: JOSE ADELIO SOARES DE LIMA e DAVINA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:00h.

GARCES ALVES FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOZEFA MARTINS FERREIRA. Filiação: ANTONIO ALVES FERREIRA e ANA GOMES SERAFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:00h.

GILMAR DE SOUZA MOTA, 50 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: VIRGINIA DE ALMEIDA MOTA. Filiação: JOAO DE SOUZA MOTA e BENEDITA SANTOS DO CARMO MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:30h.

HANNA ASSAD, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA APARECIDA BITTAR ASSAD. Filiação: TAMER ASSAD e AFIFEH ASSAD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:00h.

IDALINA WISOCKI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WUADECO WISOCKI. Filiação: JORGE TANNER e ELZA TANNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:30h.

ILDEMAR LOPES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LEONCIO LOPES DA SILVA e GUILHERMINA LOPES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:00h.

JEANINE PUTTI, 56 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JACOMO PUTTI e MARIA TEREZA PUTTI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

JOAO LINO DA COSTA, 94 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: EDUARDO LINO DA COSTA e MARIA ANTONIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:00h.

JOAO MANOEL VASCO, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NELZA VASCO. Filiação: MANOEL BERNARDINO VASCO e MARIA SATURNINA VASCO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

JOAO ROMANO, 87 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TEREZA RIBEIRO ROMANO. Filiação: CARMELO ROMANO e ANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 13:00h.

JOSE DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARIA FRANCISCA. Filiação: ABILIO PROFETA DOS SANTOS e CONSTANTINA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE PEREIRA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS e BENICIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:30h.

LIBERTINA MARIA DA SILVA SILVEIRA DA ROSA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO LOURENCO DA ROSA. Filiação: LAUDELINO SILVEIRA DE MACEDO e MERITA DA SILVA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:30h.

LUIS EDUARDO AMARAL, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ANTONIO AMARAL e ELISABETE ALBIGAUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:00h.

LUIZ VIGNOLLI, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: TANIA MARA DEGOMAR. Filiação: JULIO VIGNOLLI e ROSA BORALLI VIGNOLLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:00h.

MARCIA SIQUEIRA, 71 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: UBALDO DE SIQUEIRA e MARLENE DE IQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:00h.

MARIA ANGELA BORGES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCOS JOSE BORGES. Filiação: ROMEU FONTES e ANTONIA DA SILVA FONTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de julho de 2025 às 19:30h.

MARIA DE LOURDES ALVES, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE OSNY ALVES. Filiação: JESUINO DO NASCIMENTO CASTILHO e FLORISBELA CASTILHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:00h.

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA VIALLE, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDELCLAITON VIALLE. Filiação: MARIA DE LOURDES ARRUDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO BRAND e ROSA BRAND. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIO SANTOS POLICARPO, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MANOEL POLICARPO e DURVALINA SANTOS POLICARPO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 14:00h.

MAURICIO SADAO SASAKI, 63 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: SASAKI HIROSHI e SATIKO HIROSHI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAVAI, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

MICHELL DIOGO TULIO, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR VENDAS. Filiação: GILMAR LUIS TULIO e LEONILDA GOLDBACH TULIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 15:00h.

MIRIAM DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DOS SANTOS NETO e LAURA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:00h.

MOISES CAMARGO DE LIMA, 52 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: APARECIDA DE LIMA. Filiação: MARCOS CAMARGO DE LIMA e ANADYR FILLUS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:00h.

NELSON DOS SANTOS SOUZA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HERCILIO DOS SANTOS SOUZA e NEUSA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 13:00h.

ODETTE MARTIN SCHETTINI, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE JOSE MARTIN e CAETANA ANGELINA MARTIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

RAUL REQUIAO, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARLENE DAS GRACAS REQUIAO. Filiação: ANIBAL REQUIAO e HAYDEE REQUIAO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 8 de julho de 2025.

REGINA SANTIAGO TIMOSSI, 71 ano(s). Filiação: RUY BARBOSA SANTIAGO e LORENY BERTOLACCINI SANTIAGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:30h.

ROSANGELA DA CUNHA VISSER, 73 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: OSCAR VISSER. Filiação: ARIOSTO MOREIRA DA CUNHA e MARIA APARECIDA FERREIRA DA CUNHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 14:00h.

ROSANGELA GADONSKI, 60 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: VICENTE GADONSKI e JOSEFA GADONSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

ROZALINA GABARDO, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: TOBIAS GABARDO e ANGELINA BAPTISTA GABARDO. Sepultamento: CEMITERIO FAXINAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:00h.

SALVADOR DONIZETI MARRERO, 68 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Cônjuge: SANDRA MARIA DOS REIS FERREIRA MARRERO. Filiação: DOMINGOS MARRERO e ANTONIA FELIX MARRERO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:00h.

SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM RAMOS DA SILVA e MARIA COPES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

SERGIO DE CAMPOS FELISBINO, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DEBORA MORAES DOS SANTOS FELISBINO. Filiação: LEONARDO CAMPOS FELISBINO e AMELIA COLOMBARA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

SIMONICA VALERIA BARBOSA RAMOS, 51 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: PAULO RAMOS. Filiação: VALTER BARBOSA e SERVINA LUCHETTI BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 17:00h.

TEREZA DE JESUS ANDRE, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BATISTA ANDRE e PEDRA ANDRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:30h.

TEREZA PEIXOTO DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA e MARIA PEIXOTO DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:00h.

THEODORO BLASZKEVICZ, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CENIRA DIAS BLASZKEVICZ. Filiação: JOAO BLASZKEVICZ e MARIA HEUKO BLASZKEVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:00h.

VAGNER FERNANDO LOPES DA SILVA, 27 ano(s). Profissão: POLIDOR(A). Filiação: CICERO JOSE LOPES DOS SANTOS e SIRLEIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:00h.

VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SOLANGE DE SOUZA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e IZAURA PRODOSSIMO SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:30h.

VANDERLEI DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA e OFELIA MORAES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 12:00h.

VANILDE PADILHA SIMAO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO SIMON. Filiação: ANTONIO PADILHA e ADELINA RONCHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:00h.

VILMA SILVA DAL BELLO, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GLAUCIA. Filiação: ALCINO SILVA e ZEFERINA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

VILSON MIRANDA SCHNEIDER, 77 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LEONOR PEREIRA SCHNEIDER. Filiação: VALDEMAR SCHNEIDER e SILVIA MIRANDA SCHNEIDER. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:00h.

VIVIEN PINHEIRO LIMA MAZZIOTTI, 64 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Cônjuge: GIL MAZZIOTTI. Filiação: HEITOR PINHEIRO LIMA FILHO e DIVANIR PINHEIRO LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de julho de 2025.

WILLIAM EDISON DE PASCOAL, 79 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: SILVIO PASCOAL e MARIA AZURITA DE PASCOAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:30h.

