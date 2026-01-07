Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (07/01)
CLAUDEMIRO PEREIRA MAXIMO, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE PEREIRA MAXIMO e TEREZINHA ROSA MAXIMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
CRISTIANO SABATKE, 68 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: SEVERINO SABATKE e ELVIRA STEIDEL SABATKE. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS SC, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
DIEGO CRISTYAN RIBAS, 42 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NATALICE SOARES COELHO. Filiação: JOSE ANTONIO RIBAS e VERA MARIA FARIAS RIBAS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
DIJANIRA DA SILVA MAXIMIANO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO MAXIMIANO. Filiação: ARISTIDES FRANCISCO DA SILVA e MARIA TEREZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
DIRCE BOCHENEK CHIMENES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO CHIMENES. Filiação: FRANCISCO BOCHENEK e JUVITA BOCHENEK. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
EDISON REIKDAL, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CELIDA MARIA REIKDAL. Filiação: RODOLFO REIKDAL e EUNICE REIKDAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
HORACILIO VOLPE JUNIOR, 75 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: ORACILIO CASSIAMO VOLPE e ZILAH CONSOLACAO PRADO VOLPE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
ILNAH MENDES CORREIA, 89 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: RUBENS CORREIA. Filiação: ARNOLDO MENDES e HERMINIA DA COSTA MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARCOS MARTINS, 57 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELIETE DE MACEDO MARTINS. Filiação: AFONSO MARTINS e ANTONIA ELIETE MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIA IVA DE ALMEIDA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS LEIRIA DE ALMEIDA. Filiação: MANOEL LUCIO DA ROCHA e AMALIA ALVES DRUM DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARIA NEVES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ALIRIO PEREIRA VENANCIO. Filiação: JOSE TEOTONIO DE OLIVEIRA e MARIA NEVES DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARILENE BORGES KLUMB, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e EDILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIO ROBERTO CHIPICOSKI, 62 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: MARIA IVONE SKODOWSKI CHIPICOSKI. Filiação: SILVESTRE CHIPICOSKI e TECLA BURDINSKI CHIPICOSKI. Sepultamento: COLONIA TAQUARAL, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARLY LIPPI, 61 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: LUIZ LIPPI e MARIA ANTONIA LIPPI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
NARBAL CARLOS LOPES, 91 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Cônjuge: MARIA LORENA BANDEIRA LOPES. Filiação: VIDAL LOPES TIBES e MARIA CECILIA CARLOS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
NELSON TEIXEIRA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CECILIA OLGA DE SOUZA TEIXEIRA. Filiação: GUILHERME TEIXEIRA e APARECIDA ROMAN TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE UMUARAMA PR, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
OTACILIO LIMA, 88 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: SUAMYRIBEIRO DE LIMA. Filiação: EVARISTO LIMA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
SUTERIA ALMEIDA PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JOAO BATISTA PEREIRA. Filiação: LIBRANO ALMEIDA DE CRISTO e MARIANA CORREIA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
TEREZA BARDELLI MEHL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU JACOB MHEL. Filiação: MANOEL AMAZONAS BARDELLI e MARIA PINTO BARDELLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
VALDEMIR TOSO, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SANDRA MARA TOSO. Filiação: WALDEMIRO TOSO e HERMINIA HYPOLITO TOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
ZELIA DAMBROWSKI MATEUS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLITO MATEUS. Filiação: BERNARDO DAMBROWSKI e ISABEL DAMBROWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
ZENI DE OLIVEIRA AZEVEDO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DARCI MARQUES DE AZEVEDO. Filiação: ALIPIO DE OLIVEIRA e RENATA BELZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
