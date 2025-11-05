Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (05)
AGUINALDO GONCALVES MOREIRA, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA ASSUNCAO MOREIRA. Filiação: MARCOS GONCALVES MOREIRA e MARIA BENEDITA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
DEONISIO ZANDONA, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIMARA SANTOS ZANDONA. Filiação: ANGELO ZANDONA e SANTA PASQUA PIVA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
EDITH ROESSLER TELLI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO ANTONIO TELLI. Filiação: ALFREDO ROESSLER e LIDIA ROESSLER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
ELIANE MARIA DALLA BONA COSTA, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ATOS MEYER COSTA. Filiação: ALBERTO DALLA NONA e NEIDE TORRES DALLA BONA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JOAO ALEXANDRE ADORNO, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GUIOMAR ADORNO. Filiação: AVELINO ALEXANDRE ADORNO e MARIA TEODORA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JORGINA DE FATIMA OZORIO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: VALERIO ANTUNES OZORIO e OTILIA TEREZINHA DA SILVA OZORIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
LEONARDO COSTA BARBOSA, 82 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Cônjuge: ROSALINA SOARES BARBOSA. Filiação: JOAO COSTA BARBOSA e IZABEL MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
MARIA LUIZA DE PAULA DE CASTRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENJAMIM BATISTA DE CASTRO. Filiação: FRANCISCO DE PAULA e ROSA TAUFFER DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARIA MARTA DOS SANTOS VIDAL, 53 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ACILDO VIDAL e OTILIA DOS SANTOS VIDAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
MARIO CICERO ALVES DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: SIRLENE VOTROBA. Filiação: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA e CARMELIA ALVES SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
MARIO EDUARDO VERAN LACOMBE, 92 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: RUTH VERAN LACOMBE. Filiação: MARIO LACOMBE e ELISA VERAN LACOMBE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
MARLENE GOMES GRANGEL, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRAS GRANGEL. Filiação: JOAQUIM GOMES e OLGA FERNANDES GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
NADIR MARCHIORI IZIDORO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMAURY MARCHIORI IZIDORO. Filiação: MARCELINO MARCHIORI e ENCARNACAO GRIADO MARCHIORI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
NELSON FRONZA, 86 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DILVA SOUZA FRONZA. Filiação: EUGENIO FRONZA e BERTOLINA VAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
NOEMIR JOSE MATIJEWCZ, 69 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: ALEXANDRE MATIJEWCZ e NILCE MATIJEWCZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:45h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
NORY LOBO REGNIER BARROZO, 95 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Filiação: ROBERTO BARROZO e NELLY LOBO REGNIER BARROZO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
OSVALDO ELIAS SULZEK, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ELIAS SULZEK e ANNA ZUBEK SULZEK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
PAULO CESAR CABRAL PESSOA, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANDINO PESSOA e ECILDA CABRAL PESSOA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
PAULO HENRIQUE PEREIRA DE RAMOS, 27 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: PAULO CEZAR PEREIRA DE RAMOS e ZENILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
ROSANGELA APARECIDA MENDES, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO FERNANDO MENDES e ALAIR MARIA SIMAO MENDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
SERGIO RODEJAO PRUSSAK, 50 ano(s). Filiação: ABILIO PRUSSAK e TEREZINHA CONCEICAO PRUSSAK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
THEREZINHA CAPELLO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: NELSON OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO CAPELLO e ELVIRA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
VALENTIM DI BONITO, 69 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: NADIR RAETZ DI BONITO. Filiação: DOMINGOS DI BONITO e THEREZA MORANDIN DI BONITO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
ZENAIDE APARECIDA PARIS DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: JOSE CARLOS BERNARDO DE SOUZA. Filiação: JOAO PARIS e LUCIA VERONICA DE JESUSU PARIS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
