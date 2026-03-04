Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (04/03)
ANA MARIA TESTA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO MARIA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA e OLGA MARIA TESTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
BELLONY GIURIATTI ALVES, 93 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ARLINDO ALVES. Filiação: JOAO GIURIATTI e SANTINA PEDROLLO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de março de 2026. Data do Falecimento: 03/03/2026.
DANILO HECTOR PASTOR, 43 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: VERA LUCIA PASTOR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 4 de março de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO VALDEVINO DOS SANTOS e NEUZA CAMARGO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 4 de março de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
EDENILSON PEDRO DA PAZ FARIAS, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DIRCEU LUZ DE FARIAS e MARCIANA DA PAZ FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
FRANCISCO SALACHE, 87 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: LIDIA SCHAVARIUSKI SALACHE. Filiação: BASILIO SALACHE e HELENA SALACHE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
GILSON FERREIRA, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MANOEL JOAO FERREIRA e ANTONIA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
IVETE BITENCOURT, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BITENCOURT FILHO. Filiação: ANTONIO VELOZO DO ESPIRITO SANTO e LUCIA PERUCI DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
JOAO PEREIRA SIMAO SELIS, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IZALTINO SIMAO SELIS e DELVIRA PEREIRA SELIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 4 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
JULIA GONCALVES FAVORETTO, 94 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: BENTO IRONE FAVORETTO e MARIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de março de 2026. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARCO ANTONIO FELICIANO, 26 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SILVIANE CRISTINA FELICIANO. Sepultamento: CREMAÇÃO ARAQUARI, quarta-feira, 4 de março de 2026. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARGARETE DAS GRACAS MARTINS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU WASIK e TEREZA MUCHENSKA WASIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
MARIA ALDA CARDOSO DA SILVEIRA, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROMEU MACHADO DA SILVEIRA. Filiação: JOAO MANOEL CARDOSO e JOAQUINA MATOS CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 4 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RUDYARD FERREIRA SANTOS. Filiação: ARTOMIRO DE SOUZA SANTO e CONCEICAO GOES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARIA CECILIA PEDRO, 45 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: CARMO ANTONIO PEDRO e MARIA APARECIDA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARIA RISONEIDE PEREIRA SANTOS, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE CAMELO E SILVA. Filiação: ROQUE PEREIRA SANTOS e MARIA PEREIRA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARILENE EMMER FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: OVIDIO NUNES FERREIRA e OLGA EMMER FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARISA FERREIRA DA LUZ, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: NELSON DA LUZ. Filiação: JOSE NEPOMOCENO e ALVINA FERREIRA NEPOMOCENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
MARLI DOBYENSKI KOZCIAK, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE KOZCIAK. Filiação: VICENTE DOBYENSKI e OLIVIA RIOS DOBYENSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.,
PEDRO DE MORAES, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARCIA DE FATIMA DIAS SANTOS. Filiação: JOSE MARIA DE MORAES e MARIA EVA DE MORAES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
VALFRIDO STAM, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRENE KARPINSKI STAM. Filiação: JOAO STAM e MARIA MARTINS STAM. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, quarta-feira, 4 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.