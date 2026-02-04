Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (04/02)
ALES DE OLIVEIRA DE BRITO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENTO RIBEIRO DE BRITO. Filiação: JOSE ALVES DE OLIVEIRA e JORGINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ALFREDO FERNANDO WACHTEL FILHO, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ALFREDO FERNANDO WACHTEL e MARIA WACHTEL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ANTONIO KLAINE, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LIDIA PIENHONZE KLAINE. Filiação: PEDRO KLAINE e AMELIA GEROSKI KLAINE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ARLETE DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: PEDRO AMILTO DE SOUZA. Filiação: WALDOMIRO DE OLIVEIRA e DUVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALTER DE OLIVEIRA SANTOS. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e EDITH JOSEFA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
FRANCINEIDE ARARUNA MENAO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MENAO. Filiação: FERMINO ARARUNA MEDEIROS e EURIDES VIANA ARARUNA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
GEDI LEITE GAMA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BYRON DO PATROCINIO GAMA. Filiação: RAIMUNDO SOUZA e IRENE LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
GENI LIRIO SIQUEIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLEMENTE DE QUADROS SIQUEIRA e BRANDINA LIRIO SIQUEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE XANXERÊ – SC, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (04/02)
JOAO ANTONIO MENDES, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IROTILDE FERREIRA MENDES. Filiação: JOSE CUSTODIO MENDES e MARIA APARECIDA DE MELO MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
JOSE ALVES DP ROSARIO, 69 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: AURENICE APARECIDA DE MORAES. Filiação: GRACILIANO ALVES DO ROSARIO e CANDIDA JUSTINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
JOSE DE BARROS, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEILA MACIEL DE BARROS. Filiação: MARCOLINO DE BARROS e APOLINARIA GOMES DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
JOSE LINO NETO, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES VICENTELINO. Filiação: JOSE LINO VICENTE e MARIA EULINA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
LIDIA CEBULA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIX CEBULA. Filiação: MIGUEL CIULIK e MARIA CIULIK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
LUIZ CARLOS DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: LOCUTOR(A). Cônjuge: SILVANA DUARTE DE SOUZA. Filiação: ROMIRO ALVES DE SOUZA e JACIRA CARDOSO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
MARCOS AURELIO SANTOS OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: MARIO MELO BUENO OLIVEIRA e IRACEMA SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA LEIDE MAIA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DIAS MAIA. Filiação: JOSE JACO DO NASCIMENTO e RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (04/02)
MARLENE CACCIATORE FLORENCIO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ UBALDINO POLLI FLORENCIO. Filiação: CARLOS CACCIATORE e EILIA ALVES CACCIATORE. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
NOELI LOPES CICARELLO, 86 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: JAIR CICARELLO. Filiação: SAMUEL ANTONIO LOPES e ANA NASCIMENTO LOPES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
PEDRO VALDIR RODRIGUES DE PAULA, 74 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: GENIR DOS SANTOS ABREU. Filiação: ADAO DE PAULA e ALICE RODRIGUES DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
REGINALDO MARCOS GONCALVES, 80 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: APARECIDA DE CASSIA OLIVEIRA GONCALVES. Filiação: JOAO PEDRO GONCALVES e JANDIRA BUENO DE GODOY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
SUENON NERY COSENTINO, 81 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: DIRLENE CAMPOS COSENTINO. Filiação: DARCY COSENTINO e MARIA APARECIDA ROCHA COSENTINO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
TEREZINHA ANDREOLA SEVERO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS WAGNER SILVA SEVERO. Filiação: DARIO DOMENCIO ANDREOLA e JOSEPHINA M T ANDREOLA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (04/02)