Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (03)

ALAIDE VIEIRA SOARES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NESTOR RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO VIEIRA SOARES e ORLINDA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 16:30h.

AMAURI VIEIRA DA COSTA, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: ANTONIO VIEIRA DA COSTA e NAIR PISSAIA VIEIRA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 2 de julho de 2024 às 21:00h.

AMELIA GOMES DE ANDRADE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DOLORES DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 11:00h.

ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E SILVA, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ADELAIDE DOMINGA FUCHINA DE ARAUJO E SILVA. Filiação: GRACILIANO DE ARAUJO E SILVA e FAUSTINA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:00h.

ANTONIO KLECHOWICZ, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JULIA WOJCIK KLECHOWICZ. Filiação: ROMAO KLECHOWICZ e ANGELICA KLECHOWICZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:00h.

AUREA ALICE MARIANO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LOURIVAL MOSCALESKI e SELMA MOSCALESKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 11:00h.

BENEDITA DIAS PIMENTA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO CARLOS PIMENTA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DIAS e ANTONIA FRANCISCA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 16:30h.

CLOTILDES MARTINS ANGLUSKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ORLOWSKI. Filiação: FRANCISCO TADEU ANGLUSKI e HILDA MARTINS ANGLUSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 18:30h.

DIOMAR MAURICIO GABARDO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SPARTACO GABARDO e GUILHERMINA SOUZA GABARDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 10:00h.

DIVAIR DO ROCIO LIMA ARAUJO CAMARGO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO VERGILIO CAMARGO. Filiação: OTAVIO ARAUJO e DURVALINA DE LIMA ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 09:00h.

DIVONSIR DE FRANCA LEITE, 45 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: JOSE DE FRANCA LEITE e IRACEMA ARAUJO LEITE. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 12:00h.

DORVALINA FERREIRA GARCIA, 85 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: NAZIRO RIBEIRO GARCIA. Filiação: JOAO MIGUEL DE RAMOS e JULIA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de julho de 2024.

EDISON MUNHOZ, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERIKA HASS MUNHOZ. Filiação: DARIO JOSE MUNHOZ e HILDA RODEL MUNHOZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 20:00h.

ELIAS ABDALLA NETO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VILMA ISABEL BACHMANN ABDALLA. Filiação: ABDALLA ELIAS FARFUD e RACHID ABDALLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de julho de 2024 às 23:00h.

ESMERINDA LOPES DE SOUSA, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: VANTOIR DE SOUSA. Filiação: ROQUE LOPES TROVAO e MARIA ROSA TROVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 09:00h.

GEREMIAS CAMARGO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LENIR DA SILVA SANTOS. Filiação: ELVIRIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARTA CAMARGO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (03)

HENRIQUE DE CASTRO PEREIRA, 28 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: FRANCISCO ALTINO PEREIRA e NEIDE VIEIRA DE CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 15:00h.

ISABEL ABRAO DE CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SEBASTIAO MELCHIADES DE CARVALHO. Filiação: JOAQUIM ABRAO e MARIA DA SILVA ABRAO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM CAMBARA – PR, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:00h.

IVONE JOSE DIAS, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARMINDO JOSE DIAS e MARIA ALVES DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 09:00h.

JOAO BATISTA ZEM, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LURDES FELICIDDE ZEM. Filiação: FRANCISCO ZEM e LUIZA HELENA ZEM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 17:00h.

JOAO OSMAR NOGUEIRA DE CARVALHO, 61 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: PEDRO NOGUEIRA DE CARVALHO e IRENE PEREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 11:00h.

JOSE DO ROSARIO, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MARIA JOANA DO ROSARIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE RAFAEL DA CONCEICAO MADEIRA, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE MADEIRA FILHO e IZAURA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de julho de 2024.

JUSSARA JORGE SOUZA DIAS, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RESALA MARIO JORGE e MARIA FERREIRA JORGE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de julho de 2024.

LUBA SAMOFAL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IWAN SAMOFAL e MARCELA SAMOFAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 10:00h.

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAO VIEIRA LISBOA e VALDENICE CONCEICAO LISBOA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA RUTH NOCERA GUBERT, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EPAMINONDAS NOCERA e MARIA JOSE NUNES NOCERA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 11:00h.

MIGUEL GILETE DE FARIAS, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLIVIO DE FREITAS e MARIA DE JESUS GILETE DE FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 10:00h.

MOACIR JOSE MININ, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IRENE BORDIN MININ. Filiação: JOAO MININ e ESTELA MININ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 11:00h.

NERITA RIBEIRO MELO VIANA, 94 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Cônjuge: ASDRUBAL LOPES VIANA. Filiação: JOSE BENEDITO RIBEIRO e ALZIRA DOS SANTOS MELO RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 16:00h.

NEUSA NASSER DE OLIVEIRA, 98 ano(s). Profissão: DECORADOR(A). Cônjuge: DORIVAL SOARES DE OLIVEIRA. Filiação: JORGE NASSER e NAGELA NASSER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de julho de 2024.

NILTON COSTA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL TIAGO COSTA e ARINDA DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 10:00h.

NOEMIA MOREIRA MARTINS, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JULIO MOREIRA SCHNEIDER e DONATILA CALAZANS CASTRO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 3 de julho de 2024.

OLINDA CANDIDA RODRIGUES CARDOSO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO DE OLIVEIRA CARDOSO FILHO. Filiação: JOSE FRANCISCO RODRIGUES e ANA PEREIRA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

ROBERTO CARLOS WAGNER, 55 ano(s). Filiação: NESTOR WGNER e OLGA KACZAN WAGNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 10:30h.

ROSIMEIRE RAMOS ARAUJO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: RENILSON ARAUJO DOS SANTOS. Filiação: RAIMUNDO DE SOUZA RAMOS e MARIA LUCIA DE ARRUDA RAMOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BELEM, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 14:00h.

TAMARA LOPES DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: JOCIEL LOPES DOS SANTOS e MARIA TEREZA GONZAGA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de julho de 2024.

THEREZINHA GNATTA BORSATO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BORTOLO ANTONIO BORSATO. Filiação: ANTONIO DOMINGOS GNATTA e MARIA SCUCATO GNATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:30h.

VERA LUCIA JACYNTHO DA COSTA, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO JACYNTHO e GERMINA NOGUEIRA JACYNTHO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de julho de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (03)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!