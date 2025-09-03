Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (03)
BERNADETE ROMANI SALDINHA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE JESUS SALDINHA. Filiação: ANTONIO LASARO DE ASEVEDO e LUSIA DE PAULA ASEVEDO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:30h.
DALVA DE AZEVEDO, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUIZ CARDOSO DE AZEVDO e LUIZ CARDOSP DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
DEIVISSON JERONIMO BIAGIO, 45 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ CARLOS BIAGIO e REGINA APARECIDA JERONIMO BIAGIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:00h.
DIRCE CONSTANTINO MATOSO DE SOUSA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELI MENDES DE SOUZA. Filiação: BENJAMIM MATOSO e EMILIA CONSTANTINO MATOSO. Sepultamento: MUNICIPÁL DE PARANAGUÁ PR, quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
DJALMA GONCALVES, 95 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: OTILIA TEREZINHA BATISTA. Filiação: JOSE VERIANO CEZARIO e TITA GONCALVES CEZARIO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:00h.
DOROTY DE LOURDES WEIGNER, 83 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: ARTHUR WEIGNER e ELIZABETH JOANA WEIGNER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:00h.
EDGARD DOMINGOS RIBAS, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ELADIR SILVA RIBAS. Filiação: HORACIO DE SOUZA RIBAS e MARIA APARECIDA DOMINGOS GAGO RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 15:00h.
ELISEA KURTA PRUS, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GREGORIO PRUS. Filiação: BASILIO KURTA e TECLA KURTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:30h.
EMERSON KEPPEN SANTOS, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO MACHADO DOS SANTOS e MARIA DIRCE KEPPEN DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 15:00h.
EVA HALUCH KOSIBA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELICIO KOSIBA. Filiação: ALEIXO HALUCH e JOANA HALUCH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:00h.
FELIS AUGUSTINHO DA LUZ, 98 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LINDAURA LUIZ DOS SANTOS. Filiação: CALUDINO AGUSTINHO DA LUZ e ROSA HORTENCIA DE FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 14:00h.
FLORIANO NOVAK, 73 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: NEUZA ALVES DE DEUS NOVAK. Filiação: FRANCISCO NOVAK e MARIA NOVAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (03)
FRANCINE DE OLIVEIRA VARGAS, 39 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RENAN ROGERIO VARGAS. Filiação: TEREZINHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 13:30h.
FRANCISCO JOSE MUSSALAM PRESENDE, 64 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: MARIA NOGUEIRA PRESENDE. Filiação: AMILCAR PRESENDE e ALICE MUSSALAM PRESENDE. Sepultamento: LUTERANO, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 14:00h.
GILBERTO CANDIDO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: CANDIDO DA SILVA e MARIA FIALLA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:00h.
HELENA MARIA DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ALVARO PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA THEREZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:30h.
JAGUARIBE DEA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLAUDIA DA SILVA DEA. Filiação: ALBINO DEA e ETELVINA MARTINS DEA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:00h.
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JULIA FRANCISCA DE OLIVEIRA. Filiação: CLEMENCIANO DE ARAUJO e EDUVIRGE MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 09:00h.
JOAO BOSCO DOS SANTOS PESSINGA, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: OTAVIO RODRIGUES PESSINGA e MODESTA DOS SANTOS PESSINGA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 09:00h.
JOAO ZAINEDIN, 74 ano(s). Filiação: VALDEMAR ZAINEDIN e ADELINA INOCENCIO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:30h.
JOSE ANTONIO FERREIRA, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILANDA FERREIRA. Filiação: MARCELINO FERREIRA e VANI FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 10:00h.
JOSE MONTEIRO DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: JOSE ROSA DOS SANTOS e MALVINA MONTEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:30h.
JOSEFA CORREA DE MELLO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TADEU PARAGUASU CORREA DE MELLO. Filiação: JOAO SKRABA e GELESTINA SKRABA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:00h.
LEAO CZIZYK, 96 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: BLIMA CZIZYK. Filiação: JOSE CZIZYK e FRADLA CZIZYK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:30h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (03)
LIZ EMANUELLI DE OLIVEIRA FORTUNATO, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NATAN WILLIAM SILVEIRA FORTUNATO e LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 10:00h.
LOURDES ANTONIETA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALUCIDIO FERNANDES DOS SANTOS. Filiação: COSMO VICENTE e ALICE ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:00h.
LUIZ FERNANDO NEVES DA CRUZ, 78 ano(s). Filiação: ALCINDO NEVES DA CRUZ e MARIA MARTINS NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARCIA DA CUNHA, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM SILVA DA CUNHA e ODETE DE FATIMA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 10:00h.
MARCO ANTONIO TABORDA, 53 ano(s). Filiação: ARAMIS TABORDA e WANDA TABORDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 09:30h.
MARIA DA SILVEIRA NETO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BONIFACIO RODRIGUES NETO. Filiação: CIPRIANO FRANCISCO DA SILVEIRA e OTACILIA BITENCOURT DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA DO CARMO DA SILVA MUNIZ, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON MUNIZ. Filiação: OTAVIO PEREIRA DA SILVA e JOVITA CECILIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA ROSANGELA BONFIM DE ALCANTARA, 53 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: OSVALDO BONFIM DE ALCANTARA e BRANDINA BONFIM DE ALCANTARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 10:00h.
MARILDA ALVES DE MEIRA, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO PLANTES DE MEIRA FILHO. Filiação: AMADEU ALVES PIRES e ADEVELTINA DE CARVALHO PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIO NATAL SCHILIPACK, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCI MARA SCHILIPACK. Filiação: JOAO BATISTA SCHILIPACK e TATIANA SCHILIPACK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 14:30h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (03)
MAZICO ANTUNES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: CLEMENTINO ANTUNES DA SILVA e PRAXEDINA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 08:00h.
OSMAR COTA FREIRE, 60 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JAQUELINE SILVA DE AMORIN FREIRE. Filiação: JOSE ALEXANDRE FREIRE e MARIA COTA FREIRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:00h.
PAULA ROBERTA DA FREITAS, 41 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: THIAGO FELIPE CORNEL MATOSO. Filiação: APARECIDO ALVARO DE FREITAS e MARIA APARECIDA DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
PAULO CEZAR MAIA BUTTURE, 70 ano(s). Profissão: ARTISTA. Cônjuge: MATHIAS ARMANDO JACOMEL. Filiação: ATTILIO BUTTURE e NAIR MAIA BUTTURE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
PEDRO PATROCINIO DE MACEDO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIA CLARICE GREIN DE MACEDO. Filiação: ANTONIO VIEIRA DA SILVA e ANA SOARES DE MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:00h.
ROSI BERTOLIN BROTTO, 86 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: ARALDO BROTTO. Filiação: BENICIO FRANCO e ANGELINA BERTOLIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROSY JANSEN MARQUES, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: OSVALDO MARQUES. Filiação: OSCAR JANSEN e IOLANDA JANSEN. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 2 de setembro de 2025.
SISSI BARBOSA DE SOUSA, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA. Filiação: JOSE ANDRADE DE SOUSA e JUVELINA ANDRADE DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
TEREZINHA VIEIRA VILHALVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARLOS BRASIL VILHALVA. Filiação: ARGEMIRO VIEIRA DA FONSECA e OUDOCIA FERREIRA DA FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:00h.
VITOR AMATO SOBRINHO, 82 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: IVETE CATARINA DA COSTA AMATO. Filiação: GABRIEL AMATO e ALZIRA URBANO AMATO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 14:00h.
WELLINGTON SOARES BARBOSA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ FERREIRA BARBOSA e MARIA SOARES BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (03)