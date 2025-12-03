DARIO MOREIRA, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CRISTINA RIBEIRO MOREIRA. Filiação: MARIO MOREIRA e MARIA PIMENTEL MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
EDUARDO DOROCINSKI, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AMALIA DOROCINSKI. Filiação: FRANCISCO DOROCINSKI e HELENA DOROCINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (03/12)
ESTEVAM JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARLENE DA SILVA. Filiação: ESTEVAM JOAQUIM DA SILVA e ELZA FREITAS DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
FRANCISCA HOLANDA BESSA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE HOLANDA BESSA. Filiação: BONIFACIO GOMES DE MOURA e ANTONIA BESSA MOURA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
GRACIETE CABRAL CHAVES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO FERREIRA CHAVES. Filiação: MARIO CABRAL e DARCY DE PINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JOSE TOSTA DE ANDRADE, 95 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: OLGA DE BARROS DE ANDRADE. Filiação: JOAQUIM JOSE DE ANDRADE e RITA TOSTA DE ANDRADE. Sepultamento: CAMPINAS/SP, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
LILIA LORUSSO PONTES, 94 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ISIDORO FERREIRA PONTES. Filiação: MIGUEL ANTONIO LORUSSO e ELIZABETH LORUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
LUIZ ZAPOTOCZNY, 79 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: CATARINA ZAPOTOCZNY. Filiação: JOAO ZAPOTOCZNY e ROSA ZAPOTOCZNY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
LUZIA VOINASKI AFONSO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO WOICHIKOSKI AFONSO. Filiação: MIGUEL VOINASKI e STANISSOAVA BRONOSKI VOINASKI. Sepultamento: SAO JOAO DO TRIUNFO/PR, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARCO ANTONIO CURY, 80 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: IONE MORO CURY. Filiação: AMERICO CURY e BETTY CAPPELLETTI CURY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARIA ANGELICA DOS SANTOS, 26 ano(s). Profissão: ASSISTENTE FINANCEIRO. Filiação: ANTONIO DONISETE SOUSA DOS SANTOS e MARLENE FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARIA APARECIDA GUASTINI TRUNCI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO MARCOS TEIXEIRA TRUNCI. Filiação: EDUARDO PAULO GUASTINI e NICEA CESARINO GUASTINI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARIA DE LOURDES MARTINS MENDES, 67 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ARLINDO MENDES NERI e ARABELA MARTINS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARIA LECI FIGUEIREDO, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO JOSE DE FIGUEIREDO e ZELINDA BRUM FIGUEIREDO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
NELCI DE OLIVEIRA SABINO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO JOSE SABINO. Filiação: SEBASTIAO ALMEIDA GONCALVES e HELMINIA ALMEIDA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
NILCE DE ALMEIDA FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CARLOS FERREIRA e ALICE DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
RUBENS MACANHAN, 79 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: SOLANGE MARA MACANHAN. Filiação: JACOB JOSE MACANHAN e CLOTILDE MACANHAN. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
SIVALDO ANTONIO FILHO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO ANTONIO FILHO e SEBASTIANA GOMES DA SILVA FILHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
TEREZA MARI MARCHIORO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE LUIZ MARCHIORO. Filiação: FELIX DONDALSKI e MARIA DONDALSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
TEREZA SIMAN, 71 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: ILDEFONSO SIMAN e MARIA BORA SIMAN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 20:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
TEREZA ULDRISCH CUSTODIO, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO CUSTODIO SOBRINHO. Filiação: JULIO GODOFREDO ULDRISCH e MARIA MAYER ULDRISCH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
VALDIR JOSE SOARES CORREIA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO ANTONIO CORREIA e ZULMIRA FERREIRA SOARES. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
ZENILDA CHIMBORSKI, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: LEOPOLDO CHIMBORSKI e MARIA LIA CHIMBORSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
