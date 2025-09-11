Luto

Obituário Curitiba: lista de falecimentos das últimas 24h em Curitiba

9 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/09/25 07h15
Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

ALUIZIO DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: ANTONIETA AFORNALI DE ALMEIDA. Filiação: RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA e NATALIA KOCHEMANSKI DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:30h.

ALVINO IVO VOGT, 79 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: MARIWALDA BUBNIAK VOGT. Filiação: WILLY VOGT e ANA PRUST VOGT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:30h.

AMARILDO GOMES DE CAMARGO, 62 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ERALDA DA APARECIDA CAMARGO. Filiação: JOSE GOMES DE CAMARGO e JULIA LOPES DE CAMARGO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAMIRANGA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 13:00h.

ANA CLAUDIA REBINSKI, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO REBINSKI e ROSANGELA GALVAO RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.

ANA IZABEL MACEDO, 101 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DORMANDO PRESTES DE MACEDO. Filiação: ALVARO DE SOUZA RIBEIRO e EMILIA CECILIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:00h.

ANISIO RAMAO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: AMELIA RAMAO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO RAMAO DOS SANTOS e MARIA MILESKI DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:30h.

CRISTINA STASIAK, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: HERMINIO STASIAK. Filiação: JOAO CASEMIRO MAKSYMOVICZ e CAROLINA MAKSYMOVICZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

DIRCE SCHIMANSKI PARIZ, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SCHIMANSKI e CATHARINA SCHIMANSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.

DIVONSIR SIMOES, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: JOAO AMARO SIMOES e IDILIA ORIDIA DOS SANTOS SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.

ELISETE MARINHO DE BRITO, 52 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LINDOMAR MACHADO. Filiação: CELSO AGENOR DE BRITO e EULALIA MARINHO DE BRITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.

ELIZABETH FOITZIK, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO FOITZIK. Filiação: CONRADO FOITZIK e ELIZABETH KRINIG FOITZIK. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.

ELVIRA DUBOWSKA DE OLIVEIRA FRANCO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AMADO DE OLIVEIRA FRANCO. Filiação: TEODORO DUBOWSKI e CATARINA DUBOWSKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.

GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, 26 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AGNALDO AILTON DOS SANTOS e ELISANGELA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

GERALDINA HALUCH MIKRUT, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO MIKRUT. Filiação: NICOLAU HALUCH e ROSA DOLNIAK HALUCH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.

GERMINO BATTISTON, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DARCI ZONTA BATTISTON. Filiação: ALEXANDRE DOMENICO BATTISTON e ANGELA MORTARI BATTISTON. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.

HELEN ROSINA NUSDA, 49 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Filiação: EUZEBIO NUSDA e LEONICE TEREZINHA NUSDA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

HILDETE ROBERTO DE ARAUJO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO ARAUIJO. Filiação: TIAGO ROBERTO e HILDA EREIRA MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 13:00h.

ILDA DOS SANTOS PRUDENTE, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MANSUEDEM SANTOS PRUDENTE. Filiação: ARLINDO COUTO e LEDUINA VELOZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.

IRACEMA FERREIRA LEAL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR LEAL. Filiação: ALCIDES MOLETA e ANGELINA MOLETA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

IRENE HEINRICHS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HEINRICH HENIRICHS. Filiação: PETER FAST e LENA FAST. Sepultamento: CEMITÉRIO DA IGREJA DA TORRE – PALMEIRA PR, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.

ISAIAS TABORDA DE FREITAS, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: PAULINA DE FREITAS. Filiação: JOSE TABORDA DE FREITAS e ETELVINA TABORDA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:30h.

JESSICA WERNECK PEREIRA, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FABIANO DA SILVA PEREIRA e ALICE WERNECK DE CAPISTRANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

JOAO AUGUSTO RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: MARIA DORACY RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:00h.

JOAO OSVALDO ALVES DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NAIR NUNES DE SOUZA e NAIR NUNES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.

JORGE ANDRES ALONSO FERNANDEZ, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JORGE WHASHINGTON ALONSO ALONSO e NANCY FERNANDEZ CORSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:00h.

JOSE ARAUJO, 88 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: LIDIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO. Filiação: SEBASTIAO MAFRA DE ARAUJO e APARECIDA MUNHOZ. Sepultamento: MUNICIPAL DE JAPIRA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 11:00h.

JOSE CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

JOSE EDEGAR CORREA, 59 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: JANETE APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS CORREA. Filiação: SEBASTIAO CORREA e MARIA ROSA CORREA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.

JOSE MATIAS MIKETEN, 86 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: DIVANIR MIKETEN. Filiação: JOSE MIKETEN e ANA MATIAS MIKETEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.

JULIA ARAKAKI, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RISEI ARAKAKI. Filiação: KUANZO CHIMABUKURO e KAME CHIMABUKURO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

LUIZ MOLETTA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARGARIDA CRUL. Filiação: BENEVENUTE MOLETTA e VITORIA MEGA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FORNAROLLI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO FORNAROLLI. Filiação: MARIA APARECIDA PEREZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.

MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE GUIMARAES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCEU MARTINS DE ALBUQUERQUE e MARIA CLOTILDE MANASSES DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.

MARIA FERNANDES DA ROCHA NUNES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME CELESTINO NUNES. Filiação: JOAQUIM FERNANDES DA ROCHA e LAURA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.

NADIR TEREZINHA ALVES DOS SANTOS, 68 ano(s). Cônjuge: ARTUR ALVES DOS SANTOS. Filiação: TEREZA RAMOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

ORLANDO LOPES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: GALDINO DE SOUZA e MARIA FRANCISCA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.

OSWALDO CARDOSO, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CELINA RIBEIRO. Filiação: JOAO CARDOSO FILHO e MARIA DAS DORES SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

PAULO ROBERTO BONATO, 69 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: IRACEMA BONATO. Filiação: ALCIDES BONATO e THEREZA POSSOBON BONATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.

RAUL TOMAZ DE GODOI, 76 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ALCELINO TOMAZ DE GODOI e MARIA JOSE PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 14:30h.

REINALDO MARCELINO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NATAIR FOQUES DOS SANTOS. Filiação: JOSE MARCELINO DOS SANTOS e LEONOR MARCELINO DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.

SERGIO CARVALHO, 51 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JOSE CARVALHO e MARIA LUCIA CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 11:30h.

SHIRLEY RODRIGUES GONCALVES CAMARGO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SIDNEI CAMARGO. Filiação: ANGELO GONCALVES e CELIA RODRIGUES GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.

TELMA BRANDT CAMINHA DE CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO FERNANDO CAMINHA DE CARVALHO. Filiação: LUIZ OLIMPIO DE MIRANDA e RENY BRANDT MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:30h.

TERESINHA ALVES PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: IDALICIO ALVES PEREIRA e ELVIRA LOPES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.

TEREZINHA PARIS DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FLORINDO DOS SANTOS. Filiação: DURVALINO PARIS e CAROLINA GRANDE PARIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.

VERGINIA RUTH TONIOLO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO TONIOLO e BRASILIA TONIOLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:00h.

ZILDA SANT ANA CEZARIO DE ALMEIDA, 54 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GINALDO ROSENO DE ALMEIDA. Filiação: JOSE CEZARIO e IZABEL SANTANA CEZARIO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANDIRA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

ZULMIRA TARIGO PEREIRA, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MAXIMINO JOAO TARIGO e GUILHERMINA DA SILVA TARIGO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.

