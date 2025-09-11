Obituário Curitiba: lista de falecimentos das últimas 24h em Curitiba
ALUIZIO DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: ANTONIETA AFORNALI DE ALMEIDA. Filiação: RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA e NATALIA KOCHEMANSKI DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:30h.
ALVINO IVO VOGT, 79 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: MARIWALDA BUBNIAK VOGT. Filiação: WILLY VOGT e ANA PRUST VOGT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:30h.
AMARILDO GOMES DE CAMARGO, 62 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ERALDA DA APARECIDA CAMARGO. Filiação: JOSE GOMES DE CAMARGO e JULIA LOPES DE CAMARGO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAMIRANGA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 13:00h.
ANA CLAUDIA REBINSKI, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO REBINSKI e ROSANGELA GALVAO RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANA IZABEL MACEDO, 101 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DORMANDO PRESTES DE MACEDO. Filiação: ALVARO DE SOUZA RIBEIRO e EMILIA CECILIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:00h.
ANISIO RAMAO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: AMELIA RAMAO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO RAMAO DOS SANTOS e MARIA MILESKI DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:30h.
CRISTINA STASIAK, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: HERMINIO STASIAK. Filiação: JOAO CASEMIRO MAKSYMOVICZ e CAROLINA MAKSYMOVICZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
DIRCE SCHIMANSKI PARIZ, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SCHIMANSKI e CATHARINA SCHIMANSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
DIVONSIR SIMOES, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: JOAO AMARO SIMOES e IDILIA ORIDIA DOS SANTOS SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
ELISETE MARINHO DE BRITO, 52 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LINDOMAR MACHADO. Filiação: CELSO AGENOR DE BRITO e EULALIA MARINHO DE BRITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.
ELIZABETH FOITZIK, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO FOITZIK. Filiação: CONRADO FOITZIK e ELIZABETH KRINIG FOITZIK. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.
ELVIRA DUBOWSKA DE OLIVEIRA FRANCO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AMADO DE OLIVEIRA FRANCO. Filiação: TEODORO DUBOWSKI e CATARINA DUBOWSKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.
GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, 26 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AGNALDO AILTON DOS SANTOS e ELISANGELA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
GERALDINA HALUCH MIKRUT, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO MIKRUT. Filiação: NICOLAU HALUCH e ROSA DOLNIAK HALUCH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.
GERMINO BATTISTON, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DARCI ZONTA BATTISTON. Filiação: ALEXANDRE DOMENICO BATTISTON e ANGELA MORTARI BATTISTON. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
HELEN ROSINA NUSDA, 49 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Filiação: EUZEBIO NUSDA e LEONICE TEREZINHA NUSDA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
HILDETE ROBERTO DE ARAUJO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO ARAUIJO. Filiação: TIAGO ROBERTO e HILDA EREIRA MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 13:00h.
ILDA DOS SANTOS PRUDENTE, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MANSUEDEM SANTOS PRUDENTE. Filiação: ARLINDO COUTO e LEDUINA VELOZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.
IRACEMA FERREIRA LEAL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR LEAL. Filiação: ALCIDES MOLETA e ANGELINA MOLETA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
IRENE HEINRICHS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HEINRICH HENIRICHS. Filiação: PETER FAST e LENA FAST. Sepultamento: CEMITÉRIO DA IGREJA DA TORRE – PALMEIRA PR, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.
ISAIAS TABORDA DE FREITAS, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: PAULINA DE FREITAS. Filiação: JOSE TABORDA DE FREITAS e ETELVINA TABORDA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:30h.
JESSICA WERNECK PEREIRA, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FABIANO DA SILVA PEREIRA e ALICE WERNECK DE CAPISTRANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
JOAO AUGUSTO RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: MARIA DORACY RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:00h.
JOAO OSVALDO ALVES DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NAIR NUNES DE SOUZA e NAIR NUNES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.
JORGE ANDRES ALONSO FERNANDEZ, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JORGE WHASHINGTON ALONSO ALONSO e NANCY FERNANDEZ CORSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:00h.
JOSE ARAUJO, 88 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: LIDIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO. Filiação: SEBASTIAO MAFRA DE ARAUJO e APARECIDA MUNHOZ. Sepultamento: MUNICIPAL DE JAPIRA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 11:00h.
JOSE CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
JOSE EDEGAR CORREA, 59 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: JANETE APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS CORREA. Filiação: SEBASTIAO CORREA e MARIA ROSA CORREA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOSE MATIAS MIKETEN, 86 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: DIVANIR MIKETEN. Filiação: JOSE MIKETEN e ANA MATIAS MIKETEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
JULIA ARAKAKI, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RISEI ARAKAKI. Filiação: KUANZO CHIMABUKURO e KAME CHIMABUKURO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
LUIZ MOLETTA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARGARIDA CRUL. Filiação: BENEVENUTE MOLETTA e VITORIA MEGA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FORNAROLLI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO FORNAROLLI. Filiação: MARIA APARECIDA PEREZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE GUIMARAES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCEU MARTINS DE ALBUQUERQUE e MARIA CLOTILDE MANASSES DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIA FERNANDES DA ROCHA NUNES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME CELESTINO NUNES. Filiação: JOAQUIM FERNANDES DA ROCHA e LAURA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 15:00h.
NADIR TEREZINHA ALVES DOS SANTOS, 68 ano(s). Cônjuge: ARTUR ALVES DOS SANTOS. Filiação: TEREZA RAMOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
ORLANDO LOPES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: GALDINO DE SOUZA e MARIA FRANCISCA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.
OSWALDO CARDOSO, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CELINA RIBEIRO. Filiação: JOAO CARDOSO FILHO e MARIA DAS DORES SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
PAULO ROBERTO BONATO, 69 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: IRACEMA BONATO. Filiação: ALCIDES BONATO e THEREZA POSSOBON BONATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.
RAUL TOMAZ DE GODOI, 76 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ALCELINO TOMAZ DE GODOI e MARIA JOSE PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 14:30h.
REINALDO MARCELINO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NATAIR FOQUES DOS SANTOS. Filiação: JOSE MARCELINO DOS SANTOS e LEONOR MARCELINO DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.
SERGIO CARVALHO, 51 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JOSE CARVALHO e MARIA LUCIA CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 11:30h.
SHIRLEY RODRIGUES GONCALVES CAMARGO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SIDNEI CAMARGO. Filiação: ANGELO GONCALVES e CELIA RODRIGUES GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:30h.
TELMA BRANDT CAMINHA DE CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO FERNANDO CAMINHA DE CARVALHO. Filiação: LUIZ OLIMPIO DE MIRANDA e RENY BRANDT MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:30h.
TERESINHA ALVES PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: IDALICIO ALVES PEREIRA e ELVIRA LOPES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
TEREZINHA PARIS DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FLORINDO DOS SANTOS. Filiação: DURVALINO PARIS e CAROLINA GRANDE PARIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
VERGINIA RUTH TONIOLO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO TONIOLO e BRASILIA TONIOLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 15:00h.
ZILDA SANT ANA CEZARIO DE ALMEIDA, 54 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GINALDO ROSENO DE ALMEIDA. Filiação: JOSE CEZARIO e IZABEL SANTANA CEZARIO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANDIRA, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
ZULMIRA TARIGO PEREIRA, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MAXIMINO JOAO TARIGO e GUILHERMINA DA SILVA TARIGO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 17:00h.