Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h
ADEMIR TEIXEIRA DE FARIA, 73 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: ARTHINO TEIXEIRA DE FARIA e IRIA IRENE BANACK DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANA MARLENE SCHELBAUER, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AFONSO SCHELBAUER e ALZIRA WEBER SCHELBAUER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:00h.
ANDERSON ESTEGUES PEREIRA, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AMILTON ESTEGUES PEREIRA e MARIA ROSELI BISSOTTO PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:30h.
ANGELO RAMIRES GALEGO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LUZIA CARMEN GARCIA RAMIRES. Filiação: GINE RAMIRES e MARIA RAMIRES GALEGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 09:30h.
ARLINDO GERALDO BOT, 95 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NATALINA BATISTEL BOT. Filiação: ANTONIO BOT e ANNA MARIA MAGRIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
AUDOLARES SANTOS COSTA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES DO COUTO COSTA. Filiação: ARY SANTOS e VITORIA CADENA SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO RIO DO UNA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
BENEDITA MARCELO CACIANO, 79 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOAO MARIA RIO BRANCO CASSIANO. Filiação: ALFREDO MARCELO JUVENCIO e MARIA SOFIA DE JUVENCIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
CARLINDO LOPES DO NASCIMENTO, 95 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: NADIR FURLAN DO NASCIMENTO. Filiação: TEODORO LOPES NASCIMENTO e ERVINA LOPES NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:00h.
CARLOS VIDAL DE SOUZA NETO, 56 ano(s). Profissão: FISCAL DE TRANSPORTE. Cônjuge: EDINILZA VERGINIA MENDES DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO VIDAL DE SOUZA e EMILIA COELHO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h
DARIO DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIZABETH HITNER. Filiação: ROSA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:00h.
DIRCE MENDONCA PETRACCA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVEIROS DE SAO BONIFACIO PETRACCA. Filiação: EZEQUIEL MENDONCA e BRIGIDA MARTINEZ MENDONCA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
DIRLEI ROSELI GERNET, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM VILLELA FERREIRA e ALZIRA VILLELA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 13:00h.
DOROTI DO ROCIO LOPES DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DA SILVA. Filiação: MARIA DA LUZ LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:00h.
EDCLECER DE FATIMA LUCIANO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO LUCIANO DA SILVA. Filiação: JOAO BENEDITO DA SILVA e AUREA DE SOUZA E SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 12:00h.
ERMENEGILDO COLOMBES ALVES, 86 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ROSICLEIA PEREIRA. Filiação: CECILIA COLOMBES ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
ERONILDA NASCIMENTO MARTINS, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: BENEDITO ROCHA MARTINS. Filiação: DELFINO NASCIMENTO e ALZIRA NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 06:30h.
GERSON MARTINS, 78 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: IZALTINO MARTINS BOTELHO e RUFINA CANDIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 16:30h.
GIL TADEU VAZ, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ARDISSON VAZ e YVONE KELLER VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:00h.
HILDA IVONETY MAGNO EHLERS, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSCAR EHLERS. Filiação: ALEXANDRE FONSECA MAGNO e MARIA PUREZA CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
ILARIO BERHENS, 63 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: HENRIQUE HORST BERHENS e FRIDA KONFF. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:30h.
ILDA COLLI CORREIA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FRANCISCO CORREIA. Filiação: GUIDO COLLI e ADELINA VIAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 14:00h.
ILSA ELFRIDA SCHEIDT, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FREDERICO SCHEIDT SOBRINHO e ROSA SCHEIDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.
IVONE MARCELINO DORICO, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE CARLOS DORICO. Filiação: JOSE MARCELINO e MARIA ENESIA MARCELINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
JOSE ALTEVIR DE LIMA DAMAZIO, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIA PEREIRA DE SOUZA DE LIMA DAMAZIO. Filiação: ABILIO RIBEIRO DAMAZIO e MANOELA DE LIMA DAMAZIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
JULIO SCHIMUDA, 75 ano(s). Cônjuge: TEREZINHA DO BELEM SCHIMUDA. Filiação: FREDERICO SCHIMUDA e ANATHALIA SCHIMUDA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
LUIZ DOMINGUES FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE JESUS FERREIRA. Filiação: TILIO DOMINGOS FERREIRA e BALDUINA ALVES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h
LUZIA SELONKE, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EVALDO FERDINANDO SELONKE e JUVITA SELONKE. Sepultamento: CEMITERIO DE MAFRA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
MARCO ANTONIO FERREIRA, 50 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO FERREIRA e ADELINA DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARCOS SEBASTIAO LASKA, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EDUARDO LASKA e JOVITA CARVALHO LASKA. Sepultamento: TABATINGA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARGARIDA SPLICTHOFF MARTINI, 84 ano(s). Filiação: MATHIAS SPLICTHOFF e MARGARIDA MARTINI SPLICTHOFF. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
MARLES GUTIERREZ DOLINSKI, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FELICIO DOLINSKI. Filiação: HENRIQUE GUTIERREZ e RACHEL ELEONORA CORDEIRO GUTIERREZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
MAURINA FLORES COMANDULLI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO FREDERICO COMANDULLI. Filiação: NAO CONSTA e ANA MILITAO FLORES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:00h.
MAX LEY FERREIRA, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA FERREIRA. Filiação: RAIMUNDO GOMES FERREIRA e NEUZI APARECIDA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:30h.
MAYCON HENRIQUE DOS SANTOS, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JENIFER DO NASCIMENTO DOS SANTOS. Filiação: ROSANGELA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:00h.
NIVALDO MANEIRA, 67 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: CARLOS MANEIRA e NATALIA BONASSOLI MANEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
OLGA FIRMINO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANIVALDO NICO DA SILVA. Filiação: PEDRO FIRMINO DA SILVA e PRECELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:00h.
OSNY SOARES DE MACEDO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO SOARES DE MACEDO e REGINA BOVOLIN SOARES. Sepultamento: CEMITERIO SAUDADE, quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
PAULO FERNANDO MARTINKOSKI, 68 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: TEREZINHA LICERIA MARTINKOSKI. Filiação: ANTONIO MARTINKOSKI e NEVE DE JESUS MARTINKOSKI. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
RENATO CORDEIRO FRANCO, 65 ano(s). Filiação: REINALDO ENEKIM FRANCO e GENIL CORDEIRO FRANCO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SANTA MARIA, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 10:00h.
SHIGUERO UEHARA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MASSAKO KUNIYOCHI UEHARA. Filiação: ANTONIO UEHARA e TOMI IAMASHIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:30h.
SOLANGE PRUDENTE DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ATAIDE BORGES DA SILVA e TEREZA PRUDENTE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 16:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h