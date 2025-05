Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h

ALBERTO FERNANDES DIAS, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA RODRIGUES MACHADO DIAS. Filiação: JOSE BISPO DIAS e HELENA BILIAS DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:30h.

AMADO PIRES, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ANA GARCIA PIRES. Filiação: JOSE PIRES e LAURA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:30h.

ANTONIO JOSE PORTO, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO MEIMBERG PORTO e CUSTODIA NUDI PORTO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, terça-feira, 20 de maio de 2025.

BIRATAN DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: VANGELINA PINTO DE OLIVEIRA. Filiação: ILDEFONSO DE OLIVEIRA e JOAQUINA CARRILHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:45h.

CESAR AUGUSTO BAGGIO PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: VERIANO PEREIRA e MARIA ANTONIA BAGGIO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:00h.

CLAUDINEI RIBEIRO, 48 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: SONIA CRISTINA BUENO. Filiação: APARECIDO DONISETE RIBEIRO e LECIA DO COUTO RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:30h.

DANIEL MARCELINO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: BENEDITO MARCELINO DA SILVA e ANA CANDIDA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 17:00h.

EDSON PEREIRA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARLENE APARECIDA DE PAULA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e ARLINDA MESSIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 13:30h.

FRANCIELE MENDES GONCALVES, 36 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSEMAR DE LIMA GONCALVES e DAISY MARA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 12:00h.

GAEL HENRY CUNHA DE OLIVEIRA, 4 mes(es). Filiação: YURI HENRI DE OLIVEIRA e IZABELA CUNHA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 11:00h.

HAGATA SOFIA DELLAQUA PEREIRA, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: SIDNEI PEREIRA CAVALCANTE e ADRIELE CRISTINA DOS SANTOS DELLAQUA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 20 de maio de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h

HELENA DE QUEVEDO, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: IZIDRO SALVADOR DE QUEVEDO e GERALDA DE QUEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 10:30h.

IRENE DE FATIMA DONEDA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR ANGELO DONEDA. Filiação: ODIVAL JANKOVSKY e AUGUSTINHA CARVALHO JANKOVSKY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:00h.

ISABELA FRANCARO, 27 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: LUIMAR JORGE FRACARO e LIDIA DOS ANJOS OLIVEIRA FRANCARO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 20 de maio de 2025.

IVAN FERREIRA PEREIRA, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VALDIR ALVES PEREIRA. Filiação: JOSE BARNABE FERREIRA e MARIA RICI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 11:00h.

JOAO VICENTE FERRARI, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: DONATTO FERRARI e EROTHEDES DE SOUZA FERRARI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 20 de maio de 2025.

JOAO VITROCA, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CRISTINA MARIA KLODZINSKI VITROCA. Filiação: PERSCELNIO VITROCA e QUINTILIANA MARTINS VITROCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 11:00h.

LAURI RODRIGUES MACHADO, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARCIDIO DA SILVA MACHADO e SUELI RODRIGUES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 17:00h.

LEVITOM LOPES, 74 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: LINO LOPES e MARIA STEPHANO LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 17:00h.

MARIA AUGUSTA ALVES, 58 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LUIZ CARLOS ALVES. Filiação: AUGUSTO RENDAQUE e CATHARINA RENDAQUE. Sepultamento: CEMITERIO GUAMIRIM (IRATI), terça-feira, 20 de maio de 2025.

MARIA HELENA KOSLOWSKI, 76 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: JOSE KOSLOWSKI e OLIVIA KOSLOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 11:00h.

MARIA JOSE PORTAL DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOAO BAPTISTA PORTAL e IOLANDA PORTAL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 12:00h.

MARINALDO GELINSKI, 44 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: VERIDIANE ROCHISNKI. Filiação: MARIO GELINSKI e OLAVINA DUBINSKI GELINSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA BÁRBARA – PALMEIRA PR, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:00h.

MARISTELA SCHMIDT CASAGRANDE, 66 ano(s). Profissão: AGENTE TURISMO. Filiação: LEOPOLDO MIGUEL CASAGRANDE e DORIS SCHMIDT CASAGRANDE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 18:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h

NEUSA LOPES DO PRADO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DIAS DO PRADO. Filiação: ANTENOR BRUNO LOPES e ROSA FERREIRA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 17:00h.

ODETE CORDEIRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODAIR COEDEIRO. Filiação: VITORINO DALAZUANA e DEZULINA CAVALI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 20 de maio de 2025.

ODINEIA ALVES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ALVES e ITELVINA PEREIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 20 de maio de 2025.

OSAMA HAMUD TASSI, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NAYEF TASSI e JECHFFE HAMUD HAMUD. Sepultamento: MUÇULMANO /PARANAGUA, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 09:00h.

PAULA DE SOUZA AMERICO, 42 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: RICARDO RAMOS AMERICO. Filiação: ISMAEL MACHADO DE SOUZA e NAO CONSTA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 14:00h.

PERCILIANA FIRMINO DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO FIRMINO NETO e JANDIRA DO ROSARIO FIRMINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 10:00h.

RAIMUNDA GOMES LEAL, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO FERREIRA LEAL. Filiação: CLOVIS GOMES DA SILVA e CLOTILDE SALES GOMNES. Sepultamento: MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 17:00h.

RANILSON MARCONDES RIBAS, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IONE DANTAS MARCONDES RIBAS. Filiação: ANTONIO MARCONDES RIBAS e IVANILDE ELVES MARCONDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 16:00h.

ROBERTO ALVES, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MIRIAM DEA. Filiação: ODELIO ALVES e NOEMIA MOREIRA ALVES. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, terça-feira, 20 de maio de 2025.

ROSALINA FERREIRA SANTANA, 78 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: LOURENCO MARTINS SANTANA. Filiação: LUIZ FERREIRA DE JESUS e MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:00h.

SEBASTIAO ALVES LOURENCO, 77 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES LOURENCO. Filiação: ANTONIO ALVES LOURENCO e FRANCISCA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 20 de maio de 2025 às 17:00h.

SILVIO GONCALVES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: CARMELITA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 11:00h.

SOLANGE DE LIMA BORGES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GENEROSA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 10:00h.

SOLANGE MACHADO DE MELO, 58 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: JOSE ANTONIO DE MELO. Filiação: HOLANDO GONCALVES CASTILHO e CANDIDA MACHADO DEMISSIANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 10:00h.

URIAS MOREIRA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: AUZENIR RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JUVELINA MOREIRA DA SILVA e NATANALINA MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 14:00h.

VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: VILMA APARECIDA DE ANDRADE DOS SANTOS. Filiação: PEDRO ALVES DOS SANTOS e MERENCIANA PEDRA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 17:00h.

VALENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO, 3 mes(es). Filiação: GILBERTO DO NASCIMENTO e FABIELE FERREIRA DE LARA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 15:00h.

VALTER PEREIRA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEIDE MARIA LOPES DA SILVA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e GENY MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:00h.

VANESSA CHRISTINA NUNES DO NASCIMENTO, 60 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: CLAUDIO NUNES DO NASCIMENTO e LEONI IDAZINA FILA NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 17:00h.

VITORIA GUBAUA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DALCIR PEREIRA DA SILVA. Filiação: BERNARDO GUBAUA e MARTHA GUBAUA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 20 de maio de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24h