Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24 horas

ADELAIDE PIOVIZAN DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO MACHADO DE LIMA. Filiação: BENJAMIN PIOBVIZAN e ANAIR PRINCIVAL PIOVEZAN. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 15:00h.

ADELINA KARLINSKI, 86 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO CZYZESKI e MIGUELINA CZYZESKI. Sepultamento: CEMITERIO FLORESTA, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

AILTON LUIZ DA SILVA PINTO, 70 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: DELAIR FERREIRA PINTO. Filiação: LUIZ PINTO DE LIMA e ETELVINA DA SILVA MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:30h.

ALICE ALBERTO DA SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PETRONILHO PINTO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM ALBERTO MACEIRA e IZALINA JACINTO DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

ANA CLARA DA SILVA RATTMANN, 11 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GUSTAVO CORREIA RATTMANN e DAIRINI VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 19:00h.

ANIVALDO ALVES DOS SANTOS, 100 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: CONRADO ALVES DOS SANTOS e MARIA SLOMPO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24 horas

ANTONIA DOS SANTOS REIS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURILIO DOS REIS. Filiação: JUVENAL DOS SANTOS e EMILIA DINIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de junho de 2025.

ANTONIO DORIVAL AIRES DE PONTES, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FLORISVAL ANTONIO AIRES DE PONTES e ROSICLEIA CAMARGO SIBA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 15:00h.

ANTONIO MARTINS, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA RITA CAMARGO MARTINS. Filiação: MANOEL FRANCISCO MARTINS e MARIA DO ROZARIO ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

APARECIDO ALMEIDA CORREA, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SANDRA MARIA PINC CORREA. Filiação: MIGUEL FLORINDO CORREA e IZABEL DE ALMEIDA CORREA. Sepultamento: CEM MUN DE PAULO CAMARGO/JURANDA/PR, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

CELACI ROSINHA ROMANO TRINDADE, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROMAO PERES ROMANO e DILCE RODRIGUES ROMANO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

DIRCEIA APARECIDA DO NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO. Filiação: PAULO RODRIGUES DE CAMPOS e ANA ESTEVAM DE CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 18:50h.

ELAISE SCHMIDT, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LAURO SCHMIDT e ELSA SCHMIDT. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 11:30h.

ELISABETH DASENBROCK, 94 ano(s). Cônjuge: ANTON JOSEF DASENBROCK. Filiação: JOSEF KLASS e AGNES KLASS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MISSAL PR, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

ELY SANTOS RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: THEOBALDO RIBEIRO. Filiação: ABILIO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA GABRIELLA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 13:00h.

GHISLAINE DO ROCIO SANTIAGO HLADII, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO HLADI. Filiação: MOACIR DOS SANTOS CABRAL e CARMEN SANTIAGO CABRAL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

GUIOMAR BATINI, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: VICENCIO BATINI e EDWIRGES LIBERATO BATINI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 19 de junho de 2025 às 17:00h.

HELENA CORREA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: DELFINO PRATES DA SILVA e NANCI ALVES CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24 horas

HELENA JAGIELLO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TEODORO JAGIELLO. Filiação: LUCIANO WICNIEWSKI e MARGARIDA WICNIEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

HELENA PONCIO GRANDINI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GRANDINI. Filiação: FRANCISCO ROQUE PONCIO e CECILIA ASSINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:00h.

IRACEMA CHRISTOFOLI, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: TRANQUILO CHRISTOFOLI e AMALIA FIRMIANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 15:30h.

IRES LEIDENTZ, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OSVALDO LEIDENTZ. Filiação: OLINDO DIVENSI e ISENA DAGA DIVENSI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 15:00h.

IROITO KINAL, 85 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: DINORA RIBEIRO KINAL. Filiação: ANTONIO KINAL e SABINA KINAL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 15:00h.

IVONE ALVES DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MATHILDE FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 10:00h.

JAIME FIORAVANTE, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ELISANGELA DA VEIGA FIORAVANTE. Filiação: LUCIO FIORAVANTE e DIRCE CARDOSO FIORAVANTE. Sepultamento: CEMITERIO SAO PEDRO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:30h.

JOSE RIBEIRO DE CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: BENEDITA MACHADO DE CARVALHO. Filiação: FIDELCINO BORGES DE CARVALHO e GEROSINA MARIA DE JESUS CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 14:00h.

JUAREZ BATTISTI, 65 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: OLINDA GARCIA AFONSO BATTISTI. Filiação: LAUZINDO ANTONIO BATTISTI e ELVIRA AZZOLINI BATTISTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 10:00h.

JUSTINO DA SILVA DE ARAUJO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SIPRIANO DE RAUJO e MARIA ANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 11:00h.

LINEU ROMULO TORTATTO, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ANGELA MARIA TORTATTO. Filiação: JOSE ROMULO TORTATTO e ANTONIA LIMA TORTATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de junho de 2025 às 21:00h.

LORAINE DE FATIMA ANDOLFATO, 46 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DIOGO PORFIRIO DE MATOS. Filiação: JOAO LIVINO ANDOLFATO e LEONILDA BESTEL ANDOLFATO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

LUCY CORDEIRO SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVY SILVA. Filiação: GUILHERME CORDEIRO JUNIOR e HAYDEE BAGGIO CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 10:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24 horas

LUIR DE LARA, 69 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DA SILVA DE LARA. Filiação: ANIBAL DE LARA e OLIVIA RIBAS DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

LUIZ ANTONIO DE BASSI, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Cônjuge: ROZENI APARECIDADE BASSI. Filiação: ANTONIO DE BASSI e BENVINDA LOURDES DE BASSI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:30h.

LYON KAUE FERNANDES, 20 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VIVIAN GRAZIELLE DOS SANTOS FERNANDES. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

MARCELO UBERNA, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO UBERNA e KELLY GREGORIO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE MATINHOS, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA APARECIDA FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMILDO SOARES GUIMARAES. Filiação: SEVERIANO FERREIRA e MARIA RODRIGUES FERREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA ARICLE LAZAROTTO ROESSLE, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DOMINGOS LAZAROTTO SEGUNDO e MARIA CAVALLI LAZAROTTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

MARIA JOSE DE CARVALHO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE OLIMPIO RAMOS e NATALIA AUREA DE SOUZA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

MARIA SALETE PINHEIRO VEDOVELLE, 75 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: LAURENTINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 10:30h.

MARINES MALHEIROS HALUCH, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE HALUCH. Filiação: LYDIO MALHEIROS e PALMIRA TONIOTE MALHEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 10:00h.

MARLENE SCHVARCZ MULLER, 87 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: THARCISIO DA SILVA MULLER. Filiação: GUSTAV SCHVARCZ e JUREMA TEIXEIRA SCHVARCZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

NADIR THEREZINHA MIELKE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCEBIADES CAMARGO DA CRUZ e MARIA IZABEL CUBAS DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 11:30h.

NAIR CHOTAO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL CHOTAO. Filiação: EUGENIO PORDETTI e PALMIRA FERREIRA PORDETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

NATALINO SOARES, 80 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA GONCALVES. Filiação: ALVELIANO SOARES e ESTHER SOARES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

NATHALIA DINIZ FRANK DOS SANTOS, 36 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Cônjuge: HENRIQUE FRANK DOS SANTOS. Filiação: RUBEM SOARES DINIZ DOS SANTOS e NEIDE APARECIDA DOS SANTOS DINIZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

NELY WAGNER PINHEIRO LAUANO, 88 ano(s). Filiação: ARACY WAGNER PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 17 de junho de 2025.

NILZA MORESCHI GABARDO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR GABARDO. Filiação: LOMBARDO MORESCHI e ROSA PICOLI MORESCHI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24 horas

NILZE MAUDA DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE PASCOAL DE SOUZA. Filiação: WADISLAU MAUDA e FRANCISCA IASCHEVITA MAUDA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:00h.

NOEMI TRAVASSO BORGES, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABEL DA SILVEIRA BORGES. Filiação: OSMAR MARTINHO TRAVASSO e EUNICE MARTINHO TRAVASSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, 86 ano(s). Filiação: PROCOPIO PEREIRA DOS SANTOS e JESUINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de junho de 2025.

REINALDO DO CARMO KEVELUKI, 55 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: LEONILDA PEREIRA DE MORAIS. Filiação: ANTONIO KEVELUKI e MARIA DO CARMO KEVELUKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 14:30h.

ROSA MACHADO, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MARIO SILVERIO DA SILVA. Filiação: PRACIDINA ESPERANDINA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 12:00h.

ROSALIA GORSKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO GORSKI e ANA GORSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

SANTA ZEFERINA RESENDE LOPES QUEIROLO, 90 ano(s). Profissão: ATOR. Cônjuge: LAFAYETE DANTON QUEIROLO. Filiação: ANTENOR LOPES e SANTA FELIPA RESENDE LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:00h.

SEBASTIAO BATISTA CARVALHO, 82 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: MARIA NEVES CARVALHO. Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e MALVINA CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

STHEPHANIE CAROLINE DA COSTA RICARDO SCHIER, 23 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: PAULO RICARDO SCHIER e ADRIANA DA COSTA RICARDO SCHIER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:30h.

VILSON LUIZ GOMES SERPA, 83 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MAURA ALVES. Filiação: VERIDIANO SERPA e MARIA GOMES SERPA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:30h.

WAGNER ASSUNCAO SILVA, 44 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ESTER FERREIRA ASSUNCAO SILVA. Filiação: SAMUEL GOMES DA SILVA e NEUZA DO ROCIO ASSUNCAO DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:00h.

YGNALVA DE SOUZA HIPOLITO, 83 ano(s). Filiação: JOAQUIM DE SOUZA E SILVA e ALZINA DE SOUZA E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 14:00h.

YOLANDA GLOGENSKI LAGO, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO GLOGENSKI e ROSA PILATTI GLOGENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 15:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos das últimas 24 horas