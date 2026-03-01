Obituário Curitiba! Lista de falecimento deste domingo (01/03)
ALISON LOS SILVA, 37 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FRANCIELLY CRISTINA RAMOS. Filiação: ALEXANDRE DA SILVA e MARLENE LOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
AROLDO SALES SIQUEIRA DE CASTRO, 85 ano(s). Filiação: PEDRO SIQUEIRA DE CASTRO e MARIA DA CONCEICAO SALES DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/02/2026.
AURORA NUNES CORDEIRO DA CRUZ, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILSON DA CRUZ. Filiação: AGASSIS NUNES CORDEIRO e OTILIA CARDOSO DE ARAUJO CORDEIRO. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, domingo, 1 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
CARLOS ALBERTO BUENO VENTURA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GRAZIELA APARECIDA MACIEL VENTURA. Filiação: GENTIL BUENO VENTURA e CLOTILDE DE OLIVEIRA VENTURA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 1 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
CASSEMIRO PIACIEWSKI, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE PIACIEWSKI e EVA KOSTIORESKO PIACIEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
CLECIUS CHEMBERG, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JAIR CHEMBERG e TEREZINHA ANDRADE CHEMBERG. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 1 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
CRISTIANO ALVES RODRIGUES, 29 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: VANESSA DA SILVA FORTUNATO. Filiação: PEDRO ALVES RODRIGUES e IVONE MARIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
DENIZART DUTRA RODRIGUES, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA LIGIA RODRIGUES. Filiação: ASSIS HICROLIO RODRIGUES PINTO e LEONOR DUTRA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
EDELZINA SANTIAGO, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JULIO SANTIAGO e CLAUDINA DO NASCIMENTO SANTIAGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
GERALDO FRANCISCO DE MOURA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RUTE DEONIZIO DE MOURA. Filiação: EXPEDITO FRANCISCO e IRENE DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
GERSON LUIZ ENNES SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ ANTONIO SILVA e NOEMI ENNES SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
GLADISTON CESAR RICARDO DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: LUCIMARA GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: VICTORIA RICARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 1 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
HORST SCHIEL, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TERESA SCHIEL. Filiação: JOSEF SCHIEL e ANNA SCHIEL. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
JANUARIO TELLES DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GERALDINA MOREIRA LEITE. Filiação: ALBERTO TELLES DA SILVA e SERAFINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
JOAO ROBERTO KEIK, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: OLIVIO KEIK e LUCINDA LUCIA KEIK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 1 de março de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
JOEL DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO CLAUDIO DOS SANTOS e IRACEMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, domingo, 1 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
JULIANA AMARAL DA CRUZ, 48 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: HELIO EDISON DA CRUZ e OLGA AMARAL GUIMARAES. Sepultamento: CEMOTERIO EM PARANAGUA – PR, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
LIDIA TEREZA DUARTE, 87 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: GENEROSO FELIPE DUARTE. Filiação: GUILHERME KARKLE e EMA KARKLE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
LUIZ CARLOS WANDRESEN, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WALENTINO WANDRESEN e NAIR NIENKOETTER WANDRESEN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 1 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
MARIA PEREIRA DE ABREU, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR CEZARIO DE ABREU. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DE ABREU e CARMEM DOS SANTOS. Sepultamento: APUCARANA/PR, segunda-feira, 2 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
ORLANDO DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: THEREZA MARCELINA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL DOS SANTOS e CECILIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 1 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
SANDRO MAIA DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA REGINA ALVARENGA MAIA DOS SANTOS. Filiação: ILDEFONSO MAIA DOS SANTOS e DEJANIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
SCHEILA FERREIRA DA SILVA, 36 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO JOSE DA SILVA e ROSELA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
SEBASTIAO GOMES, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DEOMIRA BAGGIO GOMES. Filiação: JOAO GOMES e VALERIA INGLAT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de março de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
TEREZINHA JUSTO CAMPEZATI, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: ANTONIO IVO CAMPEZATI. Filiação: JOAO JUSTO FILHO e MARIA MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO EM CIANORTE – PR, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
VAGNER CHIMBORSKI, 51 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: FLAVIA PATRICIA ALVES DA SILVA. Filiação: LEOPOLDO CHIMBORSKI e MARIA LIA CHIMBORSKI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
