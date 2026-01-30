Obituário Curitiba! Lista da falecimentos desta sexta-feira (30/01)
AITA ELZIRA ASSUMPCAO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO ASSUMPCAO. Filiação: SEGISMUNDO WIELEWSKI e LUIZA WIELEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ANTONIETA MARQUES MACIEL, 99 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LOURIVAL BARBOSA MACIEL. Filiação: PEDRO LAGOS MARQUES e MARGARIDA SOLHEID MARQUES. Sepultamento: sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
BENEDITA CALIXTO RIBEIRO BUSCARIOLO, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DURVALINO BUSCARIOLO. Filiação: ANTONIO CALIXTO RIBEIRO e ANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
CLAUDIA SOLDATELLI MACCARI, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVIO MACARI. Filiação: ZACARIAS SOLDATELLI e CLEMENTINA TREVISAN SOLDATELLI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
CLAUDINEI PEICHO, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ROSELI HIRT PEICHO. Filiação: AMALIO PEICHO e MARIA DO BELEM PEICHO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
DAVI CARTES ALVES, 52 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO ALVES e ANITA CARTES ALVES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista da falecimentos desta sexta-feira (30/01)
DIVA RIBEIRO SUCKOW, 88 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ARI SUCKOW. Filiação: VICENTE RIBEIRO e MARIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
DIVAIR JULIA SHARNESKI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERMELINDA PIRES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
EMILE MICHEL RAYMOND ROMERA, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ILDA DE JESUS ROMERA. Filiação: JOSE ROMERA e EMILLIENE ROSE ROMERA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
ETELCA BECHL SIPINSKI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS SIPINSKI. Filiação: JOSE BECHL e MADALENA BECHL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
FELIX QUERINO DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: CHURRASQUEIRO. Filiação: JOZIA QUERINO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
HILDA DA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADILSON MACHADO DOS SANTOS. Filiação: FERMIANO MAZUR GONCALVES e SOFIA WINKOSKI GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
IARA MARIA CUNHA LISARDO, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PEDRO MESSIAS LISARDO. Filiação: ERON CARDOSO CUNHA e DULCI SOUZA CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
IONE AMALIA MARTIN, 74 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: FRANCISCO JOSE MARTIN e ANNA KOSLOSKI MARTIN. Sepultamento: A DEFNIR, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
IVETE MARIA FERRARI, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVONIR FERRARI. Filiação: LUIZ BUZZI e CRISTINA BUZZI. Sepultamento: MUNICIPAL DE RIO DO SUL SC, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JANICE MARIA GEWINSKI, 55 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DOMINGOS GEWINSKI e CLAIR TEREZINHA GEWINSKI. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista da falecimentos desta sexta-feira (30/01)
JOSE ADAO MASICZ, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Filiação: PEDRO MASICZ e ILIR FATURI MASICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
JOSE DIRCEU BAPTISTAO, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLAUDETE DO ROCIO STRAPASSON BAPTISTAO. Filiação: AFFONSO BAPTISTAO e ALAYDE STRAPASSON BAPTISTAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
JUSSARA DE ABREU SANTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LOURIVAL FLORENCIO DOS SANTOS e AURIA DE ABREU SANTOS. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
LIDIA JUREMA FERNANDES, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: ISMAEL AUGUISTO FERNANDES e MANOELINA FERREIRA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
PABLO KAUAN CAMARGO NICA, 26 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: AMARONTES DE ANDRADE NICA e MARCIA DE PAULA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
PAULO CESAR FERRELLI, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NARA SIMONE CASTELAN FERRELLI. Filiação: PEDRO FERRELLI CRUZ e MARIA APARECIDA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
RAINILDA MARTIN, 93 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: MARCULINO MARTIN e IONEZ RAMOS MARTIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
SEBASTIANA DE OLIVEIRA CASTRO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO DOS SANTOS CASTRO. Filiação: EMILIANO MIRANDA DE OLIVEIRA e NAIR COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
SUELI HALUCKE DE MATTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DJALMA FRANCISCO DE MATTOS. Filiação: FRANCISCO HALUCKE e SUZANA HALUCKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista da falecimentos desta sexta-feira (30/01)