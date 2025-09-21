Obituário Curitiba: falecimentos deste domingo (21)
ALAIDE PEREIRA DE ABREU, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVARO DE ABREU. Filiação: JOSE AMANCIO PEREIRA e FELICIDADE DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, sábado, 20 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANA CUSMANN FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JOSE FERREIRA. Filiação: JOSE CUSMANN e ANASTACIA SCHIMANSKI CUSMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de setembro de 2025 às 11:00h.
ANDREA DE FATIMA FERREIRA DOS ANJOS, 42 ano(s). Profissão: EMBALADOR(A). Filiação: BENEDITO FERREIRA DOS ANJOS e MARIA SALETE FERREIRA DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:00h.
ANTHONY PARREIRA STELLA, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEANDRO CARLOS STELLA e DAIANE RODRIGUES PARREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 20 de setembro de 2025.
BARBARA CRISTINA GRAF SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PRUDENCIO DOS SANTOS. Filiação: JOAO GRAF SCHREIBER e AGATHA BRAZ SCHREIBER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 21 de setembro de 2025 às 10:00h.
BOGUSLAVO SUM, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ERNESTINA MOREIRA SUM. Filiação: JOSE SUM e IADMIGA SUM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 21 de setembro de 2025 às 15:30h.
BRAZ DE LIMA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO DE LIMA e SANTINA AGUIAR. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TAPIRA/PR, domingo, 21 de setembro de 2025.
CARLOS ALBERTO DE AGUIAR, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARCIA MARIA DE AGUIAR. Filiação: JOSE RAMOS DE AGUIAR e HELENA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 21 de setembro de 2025 às 13:30h.
CELSO LUIZ SCHANE, 72 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: RENILDES ZWOLINSKI SCHANE. Filiação: OCTAVIO SCHANE e ELOINA ALVES SCHANE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:30h.
DELORDE GARCEZ MACHADO, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSA DA PIEDADE ALVES DE DEUS. Filiação: PEDRO BANKS MACHADO e MARIA DOS ANJOS GARCEZ MACHADO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:30h.
DERONIDES DE SOUZA LOPES, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LOPES. Filiação: SEBASTIAO DE SOUZA LOPES e ANDRELINA JOSE LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de setembro de 2025.
DIVANIL MANCINI, 91 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: IARA FERREIRA RIBAS MANCINI. Filiação: AUGUSTO MANCINI e DUSULINA MAGIEIRO MANCINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 21 de setembro de 2025.
EDSON DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ESTACILIA TERESINHA DE LIMA DA SILVA. Filiação: JOAO MARIA DA SILVA e GENI MARIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
EDSON JOSE DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR EXPEDIÇÃO. Cônjuge: CLEIDE ALVES MESQUITA. Filiação: ANAIRTO DE OLIVEIRA e LUCILIA PINTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 21 de setembro de 2025 às 09:30h.
EGIDIO LUCCA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JOSEFINA JORACI CUMAN LUCCA. Filiação: IZIDORO LUCCA e ANGELA GRANDE LUCCA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:30h.
ELZA FREITAS, 59 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ELIAS TIMOTIO DE FREITAS e FRANCISCA MARIA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:00h.
HELENA BUENO DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO BUENO DE OLIVEIRA e ANAIR ALVES DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, domingo, 21 de setembro de 2025.
IDALINA CANDIDO DE FREITAS, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO MARIA DE FREITAS. Filiação: ALBERTINO CANDIDO e GENI ROMAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 21 de setembro de 2025 às 11:00h.
IOLANDA MAIA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL MAIA e ROSA ALVES MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 21 de setembro de 2025 às 09:30h.
IRACEMA DA LUZ, 82 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOAO ANTONIO DE ARAUJO PRIMO. Filiação: SEBASTIAO BATISTA DA LUZ e FRANCISCA ROSA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 21 de setembro de 2025.
IRACEMA MARTINS DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MATOZO DA SILVA. Filiação: AMANTINO MARTINS e MARIA AMELIA GERONASSO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 21 de setembro de 2025 às 17:00h.
IRENE DOS SANTOS FERREIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUCELINO FERREIRA. Filiação: ALFREDO DOS SANTOS e MARIA DO CARMO SILVA SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL BARBOSA FERRAZ, domingo, 21 de setembro de 2025.
IZABEL DOS SANTOS HORACIO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ HORACIO. Filiação: MATIAS DOS SANTOS e SEBASTIANA LEFRE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 20 de setembro de 2025 às 16:30h.
JOAO BRINDAROLLI, 75 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Filiação: ANGELO BRINDAROLLI e LEONILDA BRINDAROLLI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOEL LUIZ TISSOT, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SONIA PAIXAO TISSOT. Filiação: BERNARDO TISSOT e ISMENIA LOURDES TISSOT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de setembro de 2025 às 11:00h.
JORGE HYUGIRO YASUE, 60 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: JUSSARA GAVELETA YASUE. Filiação: MINORU YASUE e YAIKO INABA YASUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de setembro de 2025.
JOSE LUIS NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: VALENTIM FERREIRA DOS SANTOS e HELENA NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de setembro de 2025.
LUCAS LINCOLN MARTINS MACHADO, 26 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: ALAN LINCOLN MACHADO e FABIANA ALVES MARTINS MACHADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 21 de setembro de 2025 às 17:00h.
LUIS CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: LUCIANA MACEDO ALARCON TAVARES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA ARMANDA LOURO TAVARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 21 de setembro de 2025 às 13:00h.
LUIS RODOLFO GONCALVES DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: EVALDO ALVES DOS SANTOS e EUGENIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de setembro de 2025 às 10:00h.
LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: SUELI DE FATIMA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA. Filiação: OSEAS TAVARES DE ALMEIDA e ALZIRA PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:00h.
MAICO MACHADO DE ANDRADE, 19 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: MARIO JORGE MORGES DE ANDRADE e FABIANA XAVIER MACHADO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 21 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIA JAKEMIV SILVEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTEU SILVEIRA. Filiação: BASILIO JAKEMIV e CATARINA TABACA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de setembro de 2025 às 15:30h.
MIGUEL CORDEIRO DE SOUZA, 96 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ISIS CARVALHO DE SOUZA. Filiação: JUVENCIO DE CAMARGO E SOUZA e LUZIA CORDEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 20 de setembro de 2025 às 17:00h.
NEIDE ROSA AMBROSIO BITTENCOURT, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AILSON DE OLIVEIRA BITTENCOURT. Filiação: LUIZ AMBROSIO e LEONIDIA FAGANHOLLI AMBROSIO. Sepultamento: CREMATORIO ROMA – GUARAPUAVA /PR, domingo, 21 de setembro de 2025.
NEUCY SOUZA NEVES GUARINO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERCIO GUARINO. Filiação: LEONES SOUZA NEVES e INES BATISTAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 21 de setembro de 2025 às 11:00h.
OSVALDO GONCALVES DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NADIR SATIRO DE SOUSA SILVA. Filiação: VALDEMAR GONCALVES DA SILVA e MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 21 de setembro de 2025.
PEDRO ANTONIO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ALZIRA GONCALVES DA SILVA. Filiação: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e ALCIDIA GONCALVES MENDONCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de setembro de 2025 às 11:30h.
RAUL TAMBEUHIEN FREY, 93 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ELUIR RIBEIRO FREY. Filiação: WALDOMIRO TAMBEUHIEN FREY e JOSEFINA HELLMANN FREY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:30h.
ROBERTO OLIVAN, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZINHA MELO OLIVAN. Filiação: GUIDO OLIVAN e MARIA DO CARMO OLIVAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:30h.
RUTH SAVA HOLTHMAN, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO OSMAR HOLTHMAN. Filiação: CARLOS SAVA e RENE ZELEZNY SAVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 20 de setembro de 2025 às 16:30h.
SEBASTIAO MANI, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARTA MANI. Filiação: ANTONIO MANI e DOMINGAS ARFF MANI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de setembro de 2025 às 11:00h.
SEBASTIAO RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLI MARQUES RODRIGUES. Filiação: HOTACILIO RODRIGUES e ROSA DE LIMA VELOSO ANTUNES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de setembro de 2025 às 17:00h.
SILVANA MARI KAMISNKI, 55 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: OSMAR KAMINSKI e MARIA DE LOURDES TROGUER KAMINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:30h.
THAYSE TAVARES DA SILVA DANTAS, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: THIAGO DANTAS DA SILVA e DIENY ISABELLE TAVARES RABELO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de setembro de 2025 às 10:00h.
WILLIAN KOSOSKI, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: VICENTE KOSOSKI e SANTINA KOSOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 21 de setembro de 2025 às 11:00h.
ZAQUEU DA SILVA PLACIDO, 29 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: VALMIR PEREIRA PLACIDO e ZELIA DA SILVA PLACIDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de setembro de 2025 às 12:00h.
