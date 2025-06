Lista de falecimentos e sepultamentos desta quinta-feira (19/06/25)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADAO DE SOUZA, 47 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO SILVESTRE DE SOUZA e MARIA DE LOURDES DE SOUZA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: RESIDÊNCIA. Local do Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU.

AJAHYR KENDRICK DE ANDRADE, 89 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AUTONOMO. Filiação: AFONSO OLIVEIRA DE ANDRADE e ANA MARIA KENDRICK. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 15:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA).

ALCIDES BARBOSA TEIXEIRA NETO, 62 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR e LUIZITA MARIA D ALBUQUERQUE TEIXEIRA. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA DA LUZ. Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA.

ALVINA GONCALVES THENORIO, 80 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DIARISTA. Filiação: ERNESTO GONCALVES THENORIO e MARIA JOANA CAETANO THENORIO. Sepultamento ontem. Local do Velório: OUTROS – IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR CACHOEIRA. Local do Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE.

AMABILE BROCH DELATORRE, 100 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BROCH e SANTINA UGHINI BROCH. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 14:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 01 AGUA VERDE. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

ANA ELOISY DA SILVA SANTANA, 6 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Filiação: ADEMILSON DA SILVA SANTANA e ALINE SUELLEM BATISTA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM.

ANITA DOS SANTOS DA SILVA, 87 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: e FILOMENA ALVES DOS SANTOS. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 11:30h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 CEMITERIO MUNICIPAL AGUA VERDE. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

ANTONIO CARLOS FONSECA, 87 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: TÉCNICO. Filiação: JOAO RIBEIRO DA FONSECA LEMOS e LONY BONDER DA FONSECA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 11:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS.

CLAUDIO CEZAR GABRIEL, 73 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ARY GABRIEL e ANA JORGE ELIAS GABRIEL. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM.

DAVI DE CASTRO, 53 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: VIGILANTE. Filiação: ANTONIO DE CASTRO e MARIA AUGUSTA DE CASTRO. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS). Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS).

EDGARD JOAO ROCZON, 94 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO ROCZON e ERICA ROCZON. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 04. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

ELESIR DE FATIMA SANTOS DAS CHAGAS, 61 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS e ALEXANDRINA FERNANDES DOS SANTOS. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

EMILIA FAGUNDES, 81 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: HENRIQUE MILDEMBERG SOBRINHO e CECILIA MILDEMBERG. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO.

EUNICE CANTAO DA SILVA, 96 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAO CARLOS DA SILVA e MARIA DO NASARETH CANTAO DA SILVA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 14:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ.

EUNICE DOS REIS RIBEIRO, 90 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: ELVINO DOS REIS e ELIZA DOS REIS. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS. Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO.

FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, 68 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA e NEREIDE MARCELLO FERREIRA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 19:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL ÁGUA VERDE CURITIBA PR. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

ITACIANO DOBLINS, 84 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PEDRO DOBLINS e EROTIDES DOBLINS. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS). Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

IVETE DOS SANTOS, 76 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE BROZOWSKI e SOFIA PRODLIKI BROZOWSKI. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 14:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 CEMITERIO SAO FRANCISCO DE PAULA. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE).

IZABEL SOARES DE RAMOS, 81 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SOARES DE RAMOS e ANALIA RODRIGUES DE RAMOS. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

IZIDORA LESSKIU, 85 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GAIOVEZ e ANASTASIA GAIOVEZ. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS). Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

JOANA SALOTE DITTMAR HOFMEISTER, 86 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: OTTO DITTMAR e LUIA FRITZ DITTMAR. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA LUTO CURITIBA. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS.

JOAO CRISTOVO TERRINHA, 88 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: SERVENTE. Filiação: AMARIO JOSE TERRINHA e MARIA SALOME TERRINHA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01. Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA.

JOSE MARTINS DOS SANTOS, 60 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ALIPIO MARTINS DOS SANTOS e LUISINA MARIA DOS SANTOS. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 14:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 03 – CEM MUN DO AGUA VERDE. Local do Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE.

KIYOSHI ISHITANI, 87 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: MASSATOSHI ISHITANI e KIKU ISHITANI. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU. Local do Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE.

LEONTINA PEREIRA, 82 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: ASSESSOR(A). Filiação: JUVENAL PEREIRA e ERNESTINA GONCALVES PEREIRA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL SÃO MARCOS. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS.

LOURIVAL DE LIMA, 75 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: PINTOR(A). Filiação: WENCESLAU DE LIMA e CONCEICAO LEITE. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR.

LUCIANA PARRALEGO, 48 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO PARRALEGO e MARLENE MORENO RODRIGUES PARRALEGO. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA VATICANO / ONIX. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

LUCIMAR APARECIDA DA SILVA, 52 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: ANTONIO GAUDENCIO DA SILVA e MARIA CANDIDA DA SILVA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 10:30h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 SANTA CANDIDA. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

LUIZ CZELUSNIAK, 73 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AGRICULTOR. Filiação: CESLAU CZELUSNIAK e ROSA CZELUSNIAK. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM.

MARCELO DURIGAN, 87 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: MOTORISTA. Filiação: JORDANO DURIGAN e MARGARIDA MURARO. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE.

MARCELO PETER DE ALMEIDA SOBRINHO, 27 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: SEGURANÇA. Filiação: CELSO DE ALMEIDA e MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM.

MARIA DE LOURDES CISLINSKI, 85 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO ESTICA e IDALINA ESTICA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM.

MARIA DE LOURDES CONTE, 81 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DOMINGOS CORAIOLA e EUGENIA CORAIOLA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO.

MARIA VALDIVIA CORREIA, 87 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO PACHECO e OTILIA DE JESUS PACHECO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: RESIDÊNCIA. Local do Sepultamento: CEMITERIO SAO VICENTE.

ODINIR JOAO BECKER, 51 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE SILVINO BECKER e LINDAURA CARVALHO BECKER. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

PEDRO GARCIA LIFANTE, 59 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Filiação: VALERIANO GARCIA LIFANTE e MARIA APARECIDA LIFANTE. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 11:00h. Local do Velório: DIRETO. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL.

RAFAELA APARECIDA PINHEIRO, 31 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: CAIXA. Filiação: WALDOMIRO ALVES PINHEIRO e LUCIA ANDRADE DE OLIVEIRA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 18:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ). Local do Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO.

RENATA BISPO DOS SANTOS, 19 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NIVALDO MANOEL DOS SANTOS e ANDREIA RENATA BISPO DOS SANTOS. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: CEMITÉRIO SANTO ANTONIO (TRES LAGOAS MS).

ROBERTO IRANI COELHO, 77 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO CLEREMUNDO DE SOUZA e BENEDITA DE SOUZA COELHO. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ). Local do Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO.

ROMALINA DA ROCHA DE CAMARGO, 91 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: OUTROS. Filiação: GUILHERME DA ROCHA REIS e MARIA IZOLINA DA ROCHA REIS. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA). Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA.

ROSANA LOPES DA SILVA, 58 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ALCIDES CANDIDO DA SILVA e IRENE GUSMAO DA SILVA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 13:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

ROSELI APARECIDA CARDOSO BUENO, 54 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: LOURIVAL CARDOSO BUENO e ROSINA PEREIRA DOS SANTOS BUENO. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL.

TEOLINDO JORGE GAI, 94 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO GAI e JOANNA GAI. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PARQUE SÃO PEDRO. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ.

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA SANTOS, 73 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES RAMOS DE OLIVCEIRA e JUVENCINA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

THEREZINHA POLAKOWSKI MORESKY, 93 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE POLAKOWSKI e HELENA POLAKOWSKI. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA). Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA.

VALDEK DA SILVA, 53 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: JARDINEIRO. Filiação: PEDRO VITOR DA SILVA e ALCINA BORGES DA SILVA. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 11:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS). Local do Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS.

VALERIA SELMO PERUSCELLO, 67 ano(s). Data de Falecimento: quarta-feira, 18 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO SELMO FILHO e IRMA PAPETTI. Data de Sepultamento: 19 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA VATICANO / ESMERALDA. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/falecimentos/falecimentos-curitiba-18-6-2025/

Copyright © 2025, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.