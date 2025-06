Lista de falecimentos desta sexta-feira (20/06/25)

Por

20/06/2025 02:00

ADELIA SIMONETTI BARONI, 82 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: PEDRO OLIVIO SIMONETTI e MARIA DABOIT SIMONETTI. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 03 ÁGUA VERDE. Local do Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE.

ADELINA LESSA DA FONCECA, 85 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: ALVARO RBELLO DA FONCECA e CARMEM LESSA DA FONCECA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 17:00h. Local do Velório: IGREJAS – ABRANCHES. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU.

AGENOR NICOLODI, 84 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO BATISTA NICOLODI e IGNES NICOLODI. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA VATICANO / DIAMOND VIP ROOM. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

ALEXANDER GUIMARAES, 43 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: MOTORISTA. Filiação: e MARIA CLEUSA GUIMARAES. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 1 – SANTA CANDIDA. Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA.

ANNA FERREIRA DE RAMOS, 96 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: OUTROS. Filiação: e ROZA FERREIRA PINHEIRO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS). Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

ANTONIO SLOMPO, 75 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOSE SLOMPO e ITALIA SEGURO SLOMPO. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA FELICIDADE. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE.

BENEDITA TEREZA MARTINS DA SILVA, 68 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ROBERTO MARTINS e CONSTANCIA MARTINS. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 15:00h. Local do Velório: RESIDÊNCIA. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM.

CECILIA COLOMBINA MONIZ SALGADO, 93 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ANTONIO MONIZ DE ARAGAO e MARILIA DA COSTA MONIZ ARAGAO. Data de Sepultamento: 21 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: OUTROS – CEMITERIO JD DA PAZ. Local do Sepultamento: CEM JD DA PAZ.

DARILIO TAVARES, 80 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: AJUDANTE. Filiação: FRANCISCO TAVARES e BENEDITA JOANA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PARQUE SÃO PEDRO. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO.

DAVI MIGUEL MULLICH DA SILVA, 2 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Filiação: JOSE CARLOS DA SILVA e RAQUEL MULLICH SANTOS DA SILVA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO – CAPELA 2 – BOQUEIRAO. Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO.

DIMAS DO NASCIMENTO, 84 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: e MARIA ROSA DO NASCIMENTO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 15:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

DINACI DE MOURA JASINSKI, 85 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: TEODOZIO ROLIM DE MOURA e ABIGAIL AMARAL ROLIM. Sepultamento ontem. Local do Velório: DIRETO. Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO.

DORVALINO DAMIAO, 61 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO DAMIAO e MARIA TEREZINHA DAMIAO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: IGREJAS – NOSSA SENHORA DA PAZ – BOQUEIRAO. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

ELIANA PRECIBICIEN, 73 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: OCTAVIO LUIZ PEDRO BOM e FRANCISCA PEDRO BOM. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 CMAV. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA.

ELSA PERINI, 97 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE PERINI e MELANIA PERINI. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 13:30h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA SÃO FRANCISCO DO BOA VISTA EM CURITIBA/PR. Local do Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL.

ELTON RAMON BUAVA DA SILVA, 1 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: MENOR. Filiação: ELIVELTON BUAVA PINTO e KAMILLY DAYANE DA SILVA TEIXEIRA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: RESIDÊNCIA. Local do Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR.

ELVIRA FOLONI DOS SANTOS, 77 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIO FOLONI e BENEDITA GOMES. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: OUTROS – SAGRADO CORAÇÃO – FAZENDA RIO GRANDE/PR.. Local do Sepultamento: SAGRADO CORAÇÃO – FAZENDA RIO GRANDE.

ERONILDA FERNANDES MACHADO, 60 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM FERNANDES MACHADO e OLIRIA SILVA MACHADO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 14:00h. Local do Velório: IGREJAS – ASSEMBLEIA DE DEUS CIC. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

EROS ALBERGE, 91 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EUGENIO PEDRO ALBERGE e GEONOMA MULLER ALBERGE. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ABRANCHES. Local do Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE.

ETANAEL PEREIRA DA SILVA, 72 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: MANOBRISTA. Filiação: ELPIIO PEREIRA DA ILVA e BEATRIS ROSA DA SILVA. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS). Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA.

FIDELCINA BENICIO DO SANTOS, 91 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: OLAVIANO JOSE DA SILVA e JUVENTINA DA SILVA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: RESIDÊNCIA. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM.

GELCIO ANTONIO ZANIN, 66 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Filiação: PEDRO ZANIN e DORVALINA GASPARIN ZANIN. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 15:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

GISLAINE ALVES, 37 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: e MARIA DE LOURDES ALVES. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR. Local do Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR.

HELENA DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO PORTES e ARMINDA CAMPOS. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 1 DO MUNICIPAL AGUA VERDE. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

IGOR RODRIGUES VERNECK DA SILVA, 31 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Filiação: EDSON DOS SANTOS VERNECK e JULIANA CONCEICAO RODRIGUES. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR. Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO.

ISIMAR SERRANO ROGUSZ, 81 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO SERRANO e SILDA MARTINS SERRANO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 09:30h. Local do Velório: DIRETO. Local do Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE.

IVONETE CONCICAO MACHADO, 65 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DIARISTA. Filiação: ANTONIO JOSE MACHADO e JEANETE CORDEIRO POTELLA MACHADO. Sepultamento ontem. Local do Velório: DIRETO. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

JANDIRA KAMINSKI LIEGEL, 89 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE KAMINSKI FILHIO e ISOLINA LACERDA CUNHA. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA VATICANO/SAFIRA. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA.

JESSICA DA SILVA COSTA, 32 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: JOSE VALTER DA SILVA COSTA e ISABEL CRISTINA DA SILVA COSTA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM. Local do Sepultamento: PARQUE DAS SAUDADES20052025.

JORGE LOPES DOS SANTOS, 80 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: AUTONOMO. Filiação: CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS e MARCILIANA LOPES FERREIRA DOS SANTOS. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: IGREJAS – BATISTA SHALOM. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

JORGINA ALVES DE CHAVES, 84 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL AGNELO DE LIMA e ANA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA ASSOCIAÇÃO VILA MILITAR (CURITIBA). Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA.

JOSE MARIA DEL CLARO, 89 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: MÉDICO(A). Filiação: OLAVO DEL CLARO e ADRIANA DEL CLARO. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA VATICANO / TURQUESA. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

JULIO CLARO DOS SANTOS, 80 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO CLARO DOS SANTOS e ANDRELINA ANUNCIACAO DE AZEVEDO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: DIRETO. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM.

JULIO PEREIRA DA SILVA, 79 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: OROSIMBO PEREIRA DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 14:30h. Local do Velório: CAPELA VATICANO / JADE. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

LINDACIR JANUARIO GONCALVES, 60 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO LIBERATO JANUARIO e ZULMIRA JANUARIO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 03 CMAV. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

MARCELO PIMENTA, 53 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: OUTROS. Filiação: VICENTE PIMENTA e GENI FORTUNATO PIMENTA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA DE PINHAIS. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA).

MARCO ANTONIO DA ROSA, 60 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE GENEROSO DA ROSA e NILZA SANTOS DA ROSA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 10:00h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA SANTA LUZIA. Local do Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUZIA.

MARCOS CORDEIRO DE ANDRADE, 86 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: SEBASTIAO BASTOS DE ANDRADE e OLIVIA CORDEIRO DE ANDRADE. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: CAPELA VATICANO/SAFIRA. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

MARIA ADIVANIR CAVICHIOLO, 89 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ALCIDES ANCAY e JULIA ANCAY. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA). Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA.

MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Filiação: FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA e MARIA ALVES DE JESUS. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS). Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA.

MARIA MARTINS DE SA, 88 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: AMERICO MARTINS DOS SANTOS e GENEROSA SIMOES. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS). Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS.

MIGUEL EDSON OLIVEIRA LUTFI, 72 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RENE RUBENS OLIVEIRA LUFTI e NADIR MARTINS LUTFI. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 14:00h. Local do Velório: OUTROS – MEMORIAL LUTO CURITIBA – SALA JACARANDÁ. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

NATALIO LANGA, 83 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: TAXISTA. Filiação: BERNARDO LANGA e MONICA KOLACO LANGA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 09:30h. Local do Velório: IGREJAS – IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO.

NILZA FERREIRA DOS SANTOS, 84 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DIARISTA. Filiação: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e JOANA MARIA DOS SANTOS. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 11:30h. Local do Velório: CAPELA VATICANO / TURQUESA. Local do Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO.

OLDEMAR FERREIRA CAMARGO, 65 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: ADOLFO CAMARGO e CANDIDA RODRIGUES CAMARGO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: OUTROS – RESIDENCIA. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

OLIVIA ZYLA, 82 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL COLACO DO VALE e NOIRIA SOARES DA SILVA. Sepultamento ontem. Local do Velório: OUTROS – CAPELA MEMORIAL LUTO CURITIBA – SALA IPE. Local do Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ.

OSMAR NOVAES, 82 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO NOVAES e BENTA NOVAES. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA NATALINA BERTI (S.J.DOS PINHAIS). Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

RENATO VIGNOTO PIN, 50 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Filiação: ANTONIO CARLOS PIN e MARIA DE LOURDES VIGNOTO PIN. Sepultamento ontem. Local do Velório: OUTROS – VERTICAL. Local do Sepultamento: VERTICAL.

ROSA PEGORETTI, 79 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JUSTINO BATISTA PEREIRA e LAURINDA PEREIRA. Data de Sepultamento: 21 de junho de 2025 às 09:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

SAMUEL JOSE RODRIGUES FERREIRA, 16 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GENILSON JOE PEREIR e ISOLETE RODRIGUES FERREIRA. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: IGREJAS – VIÃO MISIONARIA. Local do Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE.

SIMONE SILVA ESCOTE DO AMARAL, 59 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: DO LAR. Filiação: ISMAEL ESCOTE BACHS e BENEDITA DA SILVA ESCOTE BACHS. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 4 DO MUNICIPAL AGUA VERDE. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

SINFRONE MANOEL DA SILVA, 63 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL LUIZ DA SILVA e LUIZA MARIA DE JESUS. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA COMUNITÁRIA ALTO BOQUEIRÃO (JD. PARANAENSE). Local do Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO.

VILSON CORDEIRO, 77 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: ZELADOR(A). Filiação: WALDEMIORO CORDEIRO e RESOLMIRA CORDEIRO. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025 às 10:30h. Local do Velório: CAPELA VATICANO / ESMERALDA. Local do Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

WESLEY PATRICK MAGARI FERNANDES, 32 ano(s). Data de Falecimento: quinta-feira, 19 de junho de 2025. Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ANILSON FERNANDES e ROSILDA MAGARI. Data de Sepultamento: 20 de junho de 2025. Local do Velório: IGREJAS – IGREJA DO PAROLIN. Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA.