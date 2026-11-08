Falecimentos em São José dos Pinhais; obituário deste domingo, 08/11/2026

CLARICE WARONOWSKI, 55 anos. Filiação: ARNILDO WARONOWSKI e NOELY ELISA WARONOSKI. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 08/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
AUGUSTA RODRIGUES CORDEIRO, 90 anos. Filiação: MARCIANO RODRIGUES e MARIA DE FREITAS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 08/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JOSÉ ELIAS NETO, 70 anos. Filiação: BENEDITO ELIAS RUELA e RITA MARIA DAS DORES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ZINILDO MARIANO DE SOUZA, 77 anos. Filiação: JOAQUIM MARTINS DE SOUZA e ETELVINA MARIANO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 07/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.