Luto

Falecimentos em São José dos Pinhais; obituário deste domingo, 08/11/2026

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 08/11/26 12h22
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

CLARICE WARONOWSKI, 55 anos. Filiação: ARNILDO WARONOWSKI e NOELY ELISA WARONOSKI. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 08/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

AUGUSTA RODRIGUES CORDEIRO, 90 anos. Filiação: MARCIANO RODRIGUES e MARIA DE FREITAS. Sepultamento: PEDRO FUSS, 08/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 07/11/2026.

JOSÉ ELIAS NETO, 70 anos. Filiação: BENEDITO ELIAS RUELA e RITA MARIA DAS DORES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

ZINILDO MARIANO DE SOUZA, 77 anos. Filiação: JOAQUIM MARTINS DE SOUZA e ETELVINA MARIANO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 07/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

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