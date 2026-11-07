Falecimentos em São José dos Pinhais; obituário deste sábado, 07/11/2026

LAURINDA BATISTA DA SILVA, 83 anos. Filiação: JOSE ROSA BATISTA e EMILIA CONCEIÇAO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 07/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ALICE NERY ITYZIO, 4 anos. Filiação: CLEVERSON YUGO ITYZIO SILVEIRA e GABRIELA CRISTINA NERY. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 07/11/2026 às 10:30. Data do Falecimento: 06/11/2026.
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, 47 anos. Filiação: LINDAMIR DOS SANTOS e ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: PIRAI DO SUL, 07/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MARIA DE LOURDES BINO, 85 anos. Filiação: FELISBINO JOSE ANTONIO e ELVIRA MARTINS BINO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 07/11/2026 às 10:40. Data do Falecimento: 06/11/2026.
VALDETE MOREIRA SAMPAIO, 55 anos. Filiação: EVANGELISTA MOREIRA SAMPAIO NETO e MARLENE DE FATIMA SAMPAIO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 07/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ANDREVERSON GONZAGA FERREIRA, 44 anos. Filiação: LUIZ GONZAGA FERREIRA e MARIA LUCIA DE LEMES. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 07/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
PAULO MARTINS, 65 anos. Filiação: HIPOLITO MARTINS e THEREZA MIKOS MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BORDA DO CAMPO, 07/11/2026 às 13:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ALVINA MENDES DE SANTANA, 77 anos. Filiação: RAMIRO JOSE DE SANTANA e ANA MENDES DE JESUS. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 07/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
AMELIA LABES, 86 anos. Filiação: HERCILIA LABES e LUIZA LABES. Sepultamento: PARQUE IGUAÇU, 07/11/2026 às 08:30. Data do Falecimento: 06/11/2026.
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