Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário desta segunda-feira (02/11)

NADIR DA SILVA HENRIQUE, 74 anos. Filiação: JOSE BENTO DA SILVA e ANNA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 02/11/2026 às 08:00. Data do Falecimento: 01/11/2026.
MARIA DA CONCEIÇÃO ZALESKI MARTINS, 78 anos. Filiação: ESTANISLAU ZALESKI e ATAIDE ZALESKI. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 02/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 01/11/2026.
NATHALIA FRANCO MARINHO, 95 anos. Filiação: EMILIO FRANCO e ANA CANTARIN FRANCO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 02/11/2026 às 13:20. Data do Falecimento: 01/11/2026.
ROSALINA PEZZETTI, 94 anos. Filiação: JOÃO PEDRO e EUGENIA PIAGIO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 02/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 01/11/2026.
RICARDO PEIXOTO, 35 anos. Filiação: TEREZINHA APARECIDA PEIXOTO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 02/11/2026 às 11:20. Data do Falecimento: 01/11/2026.
APARECIDA DA SILVA, 85 anos. Filiação: MANOEL DA SILVA e LEONILDA DA SILVA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 02/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 01/11/2026.
VALDECI DA SILVA ALVES, 60 anos. Filiação: OLAVIO DA SILVA ALVES e LUZIA ROSA DE JESUS ALVES. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 02/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 01/11/2026.
MISAEL ALIO, 55 anos. Filiação: REINALDO ALIO e ORVARINA SALETE ALIO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 02/11/2026 às 11:20. Data do Falecimento: 01/11/2026.
ROBSON SANDRO DE SOUZA, 39 anos. Filiação: JOAO ANTONIO DE SOUZA e OLIMPIA PORTELA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 01/11/2026 às 14:30. Data do Falecimento: 01/11/2026.