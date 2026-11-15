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Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo 15/11/2026

GABRIEL GOMES DOS SANTOS, 28 anos. Filiação: JOSE ROBERTO DOS SANTOS e KELLY APARECIDA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 15/11/2026 às 14:30. Data do Falecimento: 14/11/2026.

FRANCISCO JOAO LOPES, 67 anos. Filiação: JOAO JACOB LOPES e MARIA RODRIGUES LOPES. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 15/11/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 14/11/2026.

FABIANO JOSE ANTUNES PADILHA, 46 anos. Filiação: LUIZ CELSO PADILHA e ANGELA MARIA ANTUNES PADILHA. Sepultamento: PEDRO FUSS, 15/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

RISOCLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA, 70 anos. Filiação: JOSE BENEDITO DA PAZ e ZEURA MENDONÇA DA PAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 15/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.