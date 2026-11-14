Luto

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste sábado (14)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 14/11/26 08h52
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Imagem mostra o Cemitério Municipal de São José dos Pinhais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste sábado, 14/11/2026

JOÃO PEDRO WALDRIGUES, 84 anos. Filiação: PEDRO WALDRIGUES e AUTINA GODOY. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.

JANDIRA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 67 anos. Filiação: JOÃO NILTON RODRIGUES e MARIA BENTA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 14/11/2026 às 21:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

ANTONIO ODENIR ZEN, 89 anos. Filiação: FRANCISCO ZEN e FRANCISCA FOGIATO ZEN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

DOLORES VERA SANT ANNA FERREIRA, 88 anos. Filiação: JOSE JOAQUIM DE SANT ANNA e GABRIELA ESCOLASTICA DE SANT ANNA. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

ILDA MARIA MORAES DA SILVA, 74 anos. Filiação: JOVINO FURTOZO DA SILVA e VERGINIA JANUARIA DE MORAES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

DARCI CORREIA, 82 anos. Filiação: ARMINDO CORREIA e SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

HORACELIA LUCAS, 86 anos. Filiação: ARTUR LEONCIO e ARACE DE OLIVEIRA LEONCIO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 14/11/2026 às 14:30. Data do Falecimento: 13/11/2026.

AMELIA DO ROCIO FRANCO DE JESUS, 68 anos. Filiação: SANTINO FRANCO DE JESUS e MARGARIDA IGNACIA FRANCO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

ORIVALDO FERNANDES PEREIRA, 78 anos. Filiação: DURVAL FERNANDES PEREIRA e CARLOTA XAVIER LEITE PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 14/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

DARCI HILDEBRAND, 63 anos. Filiação: CARLOS ESTEVAM HILDEBRAND e FELOMENA HILDEBVRAND. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 10:40. Data do Falecimento: 13/11/2026.

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