Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste sábado, 14/11/2026
JOÃO PEDRO WALDRIGUES, 84 anos. Filiação: PEDRO WALDRIGUES e AUTINA GODOY. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 14/11/2026.
JANDIRA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 67 anos. Filiação: JOÃO NILTON RODRIGUES e MARIA BENTA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 14/11/2026 às 21:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ANTONIO ODENIR ZEN, 89 anos. Filiação: FRANCISCO ZEN e FRANCISCA FOGIATO ZEN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
DOLORES VERA SANT ANNA FERREIRA, 88 anos. Filiação: JOSE JOAQUIM DE SANT ANNA e GABRIELA ESCOLASTICA DE SANT ANNA. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ILDA MARIA MORAES DA SILVA, 74 anos. Filiação: JOVINO FURTOZO DA SILVA e VERGINIA JANUARIA DE MORAES. Sepultamento: PEDRO FUSS, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
DARCI CORREIA, 82 anos. Filiação: ARMINDO CORREIA e SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
HORACELIA LUCAS, 86 anos. Filiação: ARTUR LEONCIO e ARACE DE OLIVEIRA LEONCIO. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 14/11/2026 às 14:30. Data do Falecimento: 13/11/2026.
AMELIA DO ROCIO FRANCO DE JESUS, 68 anos. Filiação: SANTINO FRANCO DE JESUS e MARGARIDA IGNACIA FRANCO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ORIVALDO FERNANDES PEREIRA, 78 anos. Filiação: DURVAL FERNANDES PEREIRA e CARLOTA XAVIER LEITE PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 14/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
DARCI HILDEBRAND, 63 anos. Filiação: CARLOS ESTEVAM HILDEBRAND e FELOMENA HILDEBVRAND. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 14/11/2026 às 10:40. Data do Falecimento: 13/11/2026.