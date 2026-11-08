Falecimentos em Curitiba; obituário deste domingo, 08/11/2026

ALCENIR PENDIUK, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: ADAO PENDIUK e LIDIA PENDIUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ANTONIO FRANCISCO FRANCA, 62 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: FRANCISCO RAIMUNDO DE FRANCA e FRANCISCA NEUZA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 8 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ANTONIO GERALDO DEMO, 78 ano(s). Filiação: JOSE DEMO e LAURA RIBEIRO DEMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ARGEMIRO PADILHA, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA LUCIA FERNANDES DE BRITO PADILHA. Filiação: ANTONIO PADILHA e CAROLINA RODRIGUES PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
AUGUSTA RODRIGUES CORDEIRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANIBAL DA SILVA CORDEIRO. Filiação: MARCIANO RODRIGUES e MARIA DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 8 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
CARLOS ALBERTO BERNINI, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Filiação: FELISBERTO BERNINI e MARIADE LOURDES STEFANUTO BERNINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
CARMEN BEATRIZ HERNANDEZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARMEN JULIA HERNANDEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 8 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
CLARICE WARONOWSKI, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARNILDO WARONOWSKI e NOELY ELISA WARONOWSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 8 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
DEJAIR LICINIO MACHADO, 71 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ATAYDE LCICINIO MACHADO e VININHA DAMASIO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 8 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
DILAMAR DOS SANTOS MARTINS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MARTINS e ILDA DOS SANTOS MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 7 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ELIAS JOSE DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: JOAO JOSE DA SILVA e LOURDES DE SALES SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 8 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ESPRECILA LIMA MANGUEIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MANGUEIRA. Filiação: FRANCISCO TEOTONIO DE LIMA e ANTONIA PEREIRA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
HELIO FABRO, 93 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CICI BORATO FABRO. Filiação: FABIAO FABRO e CATARINA FABRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 8 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JACIRA FERREIRA SCORSIM, 88 ano(s). Filiação: LIZARDO FERREIRA DE LIMA e JOSEFINA POSSIDONIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 8 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JOACI CAMILO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARLENE MARTINS MONTEIRO DA SILVA. Filiação: JOAO CAMILO DA SILVA e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JOSE EDUARDO RIBEIRO, 33 ano(s). Filiação: RANGEL JOSE RIBEIRO e CLEONILDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JULIO AMILTON SANSON, 91 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NEUSA ELI SANSON. Filiação: CARLOS ANTONIO SANSON e LUIZA FURLAN SANSON. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
LAERCIO EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MARIA MADALENA DA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e IOLANDA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 8 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
LIRIA NETTO DE AGUIRRE, 83 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: ALBERY VIEIRA DE AGUIRRE. Filiação: AGENOR GOMES NETTO e IRIA MACHADO NETTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 8 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
LUIZ EDUARDO BASTOS DEQUECH, 66 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: CELIA REGINA BRANCO DEQUECH. Filiação: EDUARDO DEQUECH e BEATRIZ BASTOS DEQUECH. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
LUVERCI DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DEUSDETE DOS SANTOS e MARIA NEVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DONACIANO FERREIRA DE SOUSA e MARIANA COSTA DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
MARIA JOANA FERREIRA, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ALEXANDRE JOSE FERREIRA e IZOLINA URBANSKI FERREIRA. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
MARLENE HILGENBERG FERNANDES, 88 ano(s). Filiação: PEDRO LOPES FERNANDES e CLARA IDA HILGENBERG FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 8 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
MARLIM GIL MENDES MORAES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR MENDES DE MORAES. Filiação: MANOEL VIETES GIL e AMELIA VEIGA VIETES GIL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
NAZIRA BRITO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORVALINA BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
NELSON MELO MACHADO, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SATURINO RAMOS MACHADO e IZOLINA REIS MELO. Sepultamento: CEMITERIO TAMANDUA, domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ORILENE ZELINSKI PINHEIRO, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORAZIL PINHEIRO e MARIA DE LOURDES ZELINSKI PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
PAULO ALEXANDRE SOARES, 61 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Filiação: MARCELINO ALEXANDRE SOARES e MARIA FREIRE DE JESUS SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 8 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
SILVANA DE FATIMA PEDROSO, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NILCEU PEDROSO e SUELI TEREZINHA PEDROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 8 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
SUELI PEREIRA LOPES, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: BELMIRO PEREIRA e OLINDA STAHLSCHIMIDT PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 7 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
TANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUSTRELINO IDIART DE OLIVEIRA e CARMEN PLA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
VERA ELINICE FRANCISCO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL FRANCISCO e ANA MARIA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 8 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
YOLANDA DO PRADO MOREIRA, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO MOREIRA. Filiação: JOAO QUERINO DO PRADO e MARIA DOMINGUES DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.