Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado, 07/11/2026

ANA ALVES FERREIRA, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JOAO DE SOUZA, 64 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
AURELIO LUIZ ROSBONE, 84 anos. Sepultamento: SERTANOPOLIS-PR. Data do Falecimento: 06/11/2026.
EDSON SIBENEICK, 55 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 07/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
FERNANDO DE AGUIAR COELHO, 73 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 07/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
JOSE DO CARMO DA CRUZ, 69 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 07/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
KAZUKO MISUGUCHI FURUTA, 78 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 06/11/2026.
LEONILDA CARVALHO, 90 anos. Sepultamento: ANDIRA-PR. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MANOEL ONORATO DA SILVA, 80 anos. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MAURICIO FRANCISCO DE ASSIS, 58 anos. Sepultamento: ROLANDIA-PR. Data do Falecimento: 06/11/2026.
NATALIA PIRES DA SILVA, 98 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 07/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
NAZIRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 74 anos. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, 07/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ODILIA PERASSOLLI, 91 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 07/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.
OLAVO ALVARENGA MOREIRA, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 06/11/2026.
SIDNEI VANDER GAGLIARDI, 72 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 07/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.