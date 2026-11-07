Luto

Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado, 07/11/2026

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 07/11/26 09h58
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

ANA ALVES FERREIRA, 85 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

JOAO DE SOUZA, 64 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

AURELIO LUIZ ROSBONE, 84 anos. Sepultamento: SERTANOPOLIS-PR. Data do Falecimento: 06/11/2026.

EDSON SIBENEICK, 55 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 07/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.

FERNANDO DE AGUIAR COELHO, 73 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 07/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.

JOSE DO CARMO DA CRUZ, 69 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 07/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.

KAZUKO MISUGUCHI FURUTA, 78 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 06/11/2026.

LEONILDA CARVALHO, 90 anos. Sepultamento: ANDIRA-PR. Data do Falecimento: 06/11/2026.

MANOEL ONORATO DA SILVA, 80 anos. Data do Falecimento: 06/11/2026.

MAURICIO FRANCISCO DE ASSIS, 58 anos. Sepultamento: ROLANDIA-PR. Data do Falecimento: 06/11/2026.

NATALIA PIRES DA SILVA, 98 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 07/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.

NAZIRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 74 anos. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, 07/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.

ODILIA PERASSOLLI, 91 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 07/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.

OLAVO ALVARENGA MOREIRA, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 06/11/2026.

SIDNEI VANDER GAGLIARDI, 72 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 07/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 06/11/2026.

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