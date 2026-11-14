Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado, 14/11/2026
ANTONIO GONCALVES DE SOUZA, 92 anos. Sepultamento: ROLANDIA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
DIVONSIR DE OLIVEIRA CORDEIRO, 79 anos. Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
VALMIR MARTINS, 38 anos. Sepultamento: ALVORADA DO SUL-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ALMIR BOMFIM LEDO, 89 anos. Data do Falecimento: 13/11/2026.
EDIMO ANTONIO FERREIRA, 71 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JACQUELINE CALDAS DO PRADO FERRER, 51 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JOEL COVICI, 60 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
LUZIA APARECIDA NEVES, 54 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARCELO FERRAZ ARRUDA, 55 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 14/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA CLARICE MARCHINI, 75 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA DE LOURDES SILVA, 83 anos. Sepultamento: WENCESLADU BRAZ-PR. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA LACENI TEIXEIRA, 88 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARILDA APARECIDA POLZATO FORTUNATO, 80 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALIANÇA, 13/11/2026 às 20:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
NANCI MARIA NASSER, 75 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
NEUSA APARECIDA DE LIMA, 81 anos. Data do Falecimento: 13/11/2026.
SANDRA SOUZA MOREIRA, 70 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ZILDA FOSCHIANI BARBIERI, 82 anos. Sepultamento: IBIPORA-PR. Data do Falecimento: 13/11/2026.