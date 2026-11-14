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Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado (14)

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 14/11/26 08h55
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Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

Falecimentos em Londrina; Obituário deste sábado, 14/11/2026

ANTONIO GONCALVES DE SOUZA, 92 anos. Sepultamento: ROLANDIA-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

DIVONSIR DE OLIVEIRA CORDEIRO, 79 anos. Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

VALMIR MARTINS, 38 anos. Sepultamento: ALVORADA DO SUL-PR. Data do Falecimento: 14/11/2026.

ALMIR BOMFIM LEDO, 89 anos. Data do Falecimento: 13/11/2026.

EDIMO ANTONIO FERREIRA, 71 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES. Data do Falecimento: 13/11/2026.

JACQUELINE CALDAS DO PRADO FERRER, 51 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

JOEL COVICI, 60 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 14/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

LUZIA APARECIDA NEVES, 54 anos. Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS. Data do Falecimento: 13/11/2026.

MARCELO FERRAZ ARRUDA, 55 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 14/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

MARIA CLARICE MARCHINI, 75 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

MARIA DE LOURDES SILVA, 83 anos. Sepultamento: WENCESLADU BRAZ-PR. Data do Falecimento: 13/11/2026.

MARIA LACENI TEIXEIRA, 88 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 13/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

MARILDA APARECIDA POLZATO FORTUNATO, 80 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALIANÇA, 13/11/2026 às 20:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

NANCI MARIA NASSER, 75 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

NEUSA APARECIDA DE LIMA, 81 anos. Data do Falecimento: 13/11/2026.

SANDRA SOUZA MOREIRA, 70 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 14/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 13/11/2026.

ZILDA FOSCHIANI BARBIERI, 82 anos. Sepultamento: IBIPORA-PR. Data do Falecimento: 13/11/2026.

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