Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste sábado (31/10)

GREGORIO SIZANOSKI, 92 anos. Filiação: MIGUEL SIZANOSKI e VERONICA SIZANOSKI. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 01/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 31/10/2026.
IVONE DE OLIVEIRA, 91 anos. Filiação: ARGEMIRO THOMAZ DE LIMA e ZENAIDE FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA, 01/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ELÇA DA LUZ RODRIGUES, 93 anos. Filiação: ANTONIO JOSE DA LUZ e IRACEMA BENCK DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 31/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
TEREZA DIAS ORLANDI, 86 anos. Filiação: JOÃO DIAS e PORCILIANA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 31/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ZENILDA TRUPPEL, 64 anos. Filiação: ANTONIO DE MATTOS e VERONICA MATTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 31/10/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
MARIA DO CARMO MARIANO DO NASCIMENTO SILVA, 61 anos. Filiação: GREVIL MARIANO DO NASCIMENTO e INCARNAÇÃO DO NASCIMENTO. Sepultamento: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 31/10/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 30/10/2026.
FLORA MORO DEL SECCHI, 90 anos. Filiação: PEDRO MORO RIOS e JOAQUINA MARTINS MORO. Sepultamento: MUNICIPAL BARRO PRETO, 31/10/2026 às 09:30. Data do Falecimento: 30/10/2026.