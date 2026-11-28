Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste sábado (28)
MARIA DE LOURDES DUARTE DE ALMEIDA, 99 anos. Filiação: SILVIO MOTA DUARTE e ORFILA ALVES DUARTE. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 28/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARLENE PEREIRA FERREIRA, 61 anos. Filiação: BENEDITO PEREIRA FILHO e ARACI APARECIDA FERREIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 28/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
DENIZE FERNANDES DE OLIVEIRA KLEINE, 38 anos. Filiação: BENEDITO BARBOSA DE OLIVEIRA e JUDITH FERNANDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 28/11/2026 às 11:20. Data do Falecimento: 27/11/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste sábado (28)
ALICE FERREIRA DE LIMA, 89 anos. Filiação: MARIA FRANCISCA FERREIRA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 28/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
IZALDA FERREIRA DE SOUZA, 88 anos. Filiação: JOÃO MARIA FERREIRA e DELFINA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 28/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.