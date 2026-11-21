ROSICLER CANDIDO, 58 anos. Filiação: MARIA INES CANDIDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P), 21/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARIA JOSE DE LIMA LOPES, 75 anos. Filiação: JOSE ELISIO DE LIMA e MARIA SALETE DE LIMA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 21/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
LUIZ LIMA PADILHA, 44 anos. Filiação: CALIR LIMA PADILHA e MARIA DE LOURDES PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 21/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.
IZOLINA MARIA DA LUZ, 91 anos. Filiação: MARTINHO RODRIGUES DA LUZ e ERMELINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 21/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 20/11/2026.