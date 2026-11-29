Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (29)
DURVAL FRANCISCON, 51 anos. Filiação: BENEDITO FRANCISCON e VINA DE MELO FRANCISCO. Sepultamento: MUNICIPAL CACHOEIRA. Data do Falecimento: 28/11/2026.
GESIO XAVIER PINTO, 71 anos. Filiação: JOSÉ ALVES PINTO e GERALDA ALVES XAVIER. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 29/11/2026 às 14:30. Data do Falecimento: 28/11/2026.
HASENCLEVER ESTEVES DA SILVA, 103 anos. Filiação: ANACLETO DA SILVA e MARIA ESTEVES DA SILVA. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 29/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ZANETE FERNANDES DIAS, 70 anos. Filiação: ADERBAL FERNANDES DA CRUZ e ALMERINDA FERNANDES DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 29/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARIA ANTONIA ZONINI DOS SANTOS, 71 anos. Filiação: ARCELIO ZONINI e IRENE MONTOVI DONINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, 28/11/2026 às 15:30. Data do Falecimento: 28/11/2026.
Falecimentos em São José dos Pinhais; Obituário deste domingo (29)